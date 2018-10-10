ما‭ ‬تكلفة‭ ‬أمراض‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬؟

نيويورك‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬اضطرابات‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬تشهد‭ ‬تزايدا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2010‭ ‬و2030‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الفشل‭ ‬الجماعي‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭.‬

وقال‭ ‬تقرير‭ ‬‭(‬لانست‭ ‬كومشن‭)‬‭ ‬إن‭ ‬الأزمة‭ ‬المتزايدة‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬ضررا‭ ‬دائما‭ ‬للأشخاص‭ ‬والمجتمعات‭ ‬والاقتصادات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التقرير‭ ‬28‭ ‬متخصصا‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬وعلم‭ ‬الأعصاب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جماعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬المصابين‭ ‬بأمراض‭ ‬عقلية‭.‬

وقال‭ ‬فيكرام‭ ‬باتيل‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬التكاليف‭ ‬ستكون‭ ‬تكاليف‭ ‬مباشرة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والأدوية،‭ ‬لكن‭ ‬معظم‭ ‬الخسائر‭ ‬ستكون‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬فقد‭ ‬الانتاجية‭ ‬والانفاق‭ ‬على‭ ‬الرفاه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتعليم‭ ‬والقانون‭ ‬والنظام‭. ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬التقرير‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬تفصيلا‭ ‬للتأثير‭ ‬المتوقع‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البالغ‭ ‬16‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬والمقدر‭ ‬حتى‭ ‬2030‭.‬

وقال‭ ‬باتيل‭ ‬الأستاذ‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬قاتم‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عبء‭ ‬المرض‭ ‬العقلي‭ ‬ارتفع‭ ‬‮«‬بدرجة‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬قرن‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬باتيل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬عانت‭ ‬منها‭ ‬البشرية‭ ‬تعرضت‭ ‬للإهمال‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يوجد‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الاكتئاب‭ ‬و50‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الخرف‭. ‬ويقدر‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬بالفصام‭ ‬بحوالي‭ ‬23‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يصيب‭ ‬الاضطراب‭ ‬الثنائي‭ ‬القطب‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬