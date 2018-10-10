مقاطعة‭ ‬صينية‭ ‬تشن‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬الحلال

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬شنت‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬حملة‭ ‬ضد‭ ‬منتجات‭ ‬الحلال‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬مكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬شينجيانغ‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬المسلمون‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬ديانتهم‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬شنت‭ ‬بكين‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬تقول‭ ‬إنهم‭ ‬عناصر‭ ‬انفصالية،‭ ‬وقال‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬الاويغور‭ ‬المسلمين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الأقليات‭ ‬المسلمة‭ ‬محتجزون‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬لاعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬سياسيا‭. ‬وقاد‭ ‬زعماء‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اورمتشي‭ ‬عاصمة‭ ‬المقاطعة،‭ ‬الكوادر‭ ‬إلى‭ ‬القسم‭ ‬بمكافحة‭ ‬‮«‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬الحلال‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬مقال‭ ‬نشر‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬المدينة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ويبتشات‮»‬‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تم‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬الحزب‭ ‬وضع‭ ‬نفس‭ ‬القسم‭ ‬على‭ ‬حساباتهم‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والذي‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الدين‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬‮«‬معتقدي‭ ‬هو‭ ‬ماركسي‭-‬لينيني‭ .. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ارفع‭ ‬العلم‭ ‬عالياً‭ ‬وأقاوم‭ ‬‭+‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الحلال‭+‬‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬وأن‭ ‬اتمسك‭ ‬بمعتقداتي‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬الموت‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬لديهم‭ ‬أية‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تغيير‭ ‬مطاعم‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬لدى‭ ‬المسؤولين‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬أطعمة‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحملة‭ ‬كتب‭ ‬رئيس‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬اورمتشي‭ ‬إلشات‭ ‬عثمان‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬اتنية‭ ‬الاويغور‭ ‬مقالا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬صديقي‭ ‬ليس‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تعثر‭ ‬على‭ ‬مطعم‭ ‬حلال‭ ‬من‭ ‬أجلي‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬غلوبال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الحكومية‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خبراء‮»‬‭ ‬قولهم‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬‮«‬الحلال‮»‬‭ ‬يضعف‭ ‬الحد‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬الدين‭ ‬والحياة‭ ‬العلمانية‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬‮«‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬التطرف‭ ‬الاسلامي‮»‬‭.‬

والعام‭ ‬الماضي‭ ‬منعت‭ ‬الصين‭ ‬اللحى‭ ‬‮«‬الطويلة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬والحجاب‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭ ‬المحاذية‭ ‬لأفغانستان‭ ‬وباكستان،‭ ‬وأمرت‭ ‬كل‭ ‬اصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بوضع‭ ‬اجهزة‭ ‬نظام‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‮»‬جي‭ ‬بي‭ ‬أس‮»‬‭ ‬للتتبع‭ ‬الالكتروني‭.‬