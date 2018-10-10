القاصر‭ ‬ضحية‭ ‬الاحتجاز‭ ‬والاغتصاب‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬تؤكد‭ ‬أقوالها‭ ‬أمام‭ ‬القاضي

بني‭ ‬ملال‭ ‬‭(‬المغرب‭) -‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أكدت‭ ‬القاصر‭ ‬خديجة‭ ‬أمام‭ ‬قاضي‭ ‬تحقيق‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬وسط‭ ‬المغرب‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬لعدة‭ ‬أشخاص‭ ‬بتعريضها‭ ‬للاحتجاز‭ ‬واغتصاب‭ ‬جماعي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬والدها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬التحرشات‭ ‬والتهديدات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تطال‭ ‬عائلتها‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬واقفا‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬ببني‭ ‬ملال‭ ‬رفقة‭ ‬ابنته‭ ‬خديجة‭ ‬‭(‬17‭ ‬سنة‭)‬‭ ‬‮«‬ابنتي‭ ‬شجاعة‭ ‬رغم‭ ‬حالتها‭ ‬النفسية‭ ‬الصعبة،‭ ‬لقد‭ ‬أكدت‭ ‬لقاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬روايتها‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬وقع‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬خديجة‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬احتجازها‭ ‬لنحو‭ ‬شهرين‭ ‬تعرضت‭ ‬خلالهما‭ ‬للاغتصاب‭ ‬والتعذيب‭ ‬بعد‭ ‬اختطافها‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬بيت‭ ‬أحد‭ ‬أقاربها‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬أولاد‭ ‬عياد‭ ‬بمنطقة‭ ‬الفقيه‭ ‬بنصالح‭ ‬‭(‬وسط‭)‬‭ ‬منتصف‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭. ‬واكدت‭ ‬في‭ ‬أحاديث‭ ‬مصورة‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬لمواقع‭ ‬إخبارية‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬خاطفيها‭ ‬خلفوا‭ ‬ندوبا‭ ‬ووشوما‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬جسدها‭. ‬وأضاف‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬ابنته‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تستعد‭ ‬بعد‭ ‬عافيتها‭ ‬وما‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬صدمة‭ ‬ما‭ ‬وقع‭ ‬لها‮»‬،‭ ‬شاكيا‭ ‬تلقيه‭ ‬‮«‬تحرشات‭ ‬وتهديدات‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‮»‬‭.‬

ويلاحق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬المغربي‭ ‬12‭ ‬شابا‭ ‬موقوفا‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و28‭ ‬سنة‭ ‬أوقفو‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭. ‬ووجهت‭ ‬إليهم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬اتهامات‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬الإتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬والاغتصاب‭ ‬ومحاولة‭ ‬القتل‭ ‬وعدم‭ ‬مساعدة‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬خطر‭. ‬واستمع‭ ‬قاضي‭ ‬تحقيق‭ ‬مكلف‭ ‬قضايا‭ ‬القاصرين‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬قاصر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المتهمين‭ ‬تقرر‭ ‬فصل‭ ‬ملفه‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الملاحقين‭ ‬الذين‭ ‬جرى‭ ‬الاستماع‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬أولى‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يتواصل‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬الراشدين‭ ‬ال11‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬ثانية‭ ‬يوم‭ ‬24‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬بحسب‭ ‬محاميي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬خديجة‭ ‬اللذين‭ ‬حضرا‭ ‬جلسة‭ ‬الأربعاء‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الملف‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬اعترفوا‭ ‬أثناء‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬أن‭ ‬خديجة‭ ‬تعرضت‭ ‬للاحتجاز‭ ‬والاغتصاب‭ ‬ومحاولة‭ ‬قتل،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬جسدها‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يحمل‭ ‬أية‭ ‬وشوم‭ ‬عند‭ ‬اختطافها‭. ‬واثارت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬موجة‭ ‬تعاطف‭ ‬واستنكار‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬لكن‭ ‬أيضا‭ ‬تعليقات‭ ‬مشككة‭ ‬في‭ ‬روايتها‭ ‬وأخرى‭ ‬تعتبرها‭ ‬‮«‬مذنبة‮»‬‭ ‬وتحملها‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭. ‬وأطلقت‭ ‬ناشطات،‭ ‬في‭ ‬غمرة‭ ‬هذه‭ ‬التداعيات،‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تحت‭ ‬وسم‭ ‬‮«‬ماسكتاش‮»‬‭ ‬‭(‬لن‭ ‬أصمت‭)‬‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬فضح‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬النساء‭.‬

واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ ‬‭(‬يونيسف‭)‬‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬خديجة‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬معزولة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محاكم‭ ‬المملكة‭ ‬نظرت‭ ‬في‭ ‬5980‭ ‬قضية‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬أطفال‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬برامج‭ ‬الحماية‭ ‬المندمجة‭ ‬للأطفال،‭ ‬وإيلاء‭ ‬أهمية‭ ‬أكبر‭ ‬‮«‬للإجراءات‭ ‬الوقائية‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬تقرير‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬تزايد‭ ‬قضايا‭ ‬جرائم‭ ‬الاغتصاب‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬إذ‭ ‬تجاوز‭ ‬عددها‭ ‬1600،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬بحدود‭ ‬800‭ ‬قضية‭ ‬سنويا‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية