مصرع‭ ‬ثمانية‭ ‬مهاجرين‭ ‬جراء‭ ‬غرق‭ ‬مركب‭ ‬قبالة‭ ‬أزمير

انقرة- (أ ف ب) - أعلن خفر السواحل الأتراك أنهم عثروا الاربعاء على جثث ثمانية مهاجرين غرق مركبهم قبالة مدينة ازمير (جنوب غرب)، موضحا أن عمليات بحث جارية للعثور على 25 شخصا آخرين كانوا فيه.وتحدثت حصيلة أولى عن أربعة قتلى.
ومساء الثلاثاء، أتت امرأة عراقية تلبس سترة إنقاذ وثيابا مبللة لطلب المساعدة من عناصر خفر السواحل في مدينة كرابورون الواقعة في محافظة إزمير الساحلية.
وقالت لهم أنها تمكنت من النجاة بعد غرق المركب الذي كانت فيه مساء الثلاثاء، وكان ينقل حوالى 25 شخصا، كما جاء في بيان لخفر السواحل.
وبعدما أطلقوا عملية انقاذ، عثر خفر السواحل على جثث ثمانية مهاجرين، ستة منهم على الشاطئ واثنان في الماء. وتواصلت عمليات البحث للعثور على المسافرين الآخرين المفقودين.
وتركيا التي تستقبل اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وحوالى 300 الف عراقي، بلد عبور مهم للأشخاص الذين هجرتهم النزاعات في الشرق الأوسط ويسعون للوصول الى اوروبا الغربية.
وبلغت موجة الهجرة ذروتها في 2015، حين وصل الى اليونان من تركيا وخصوصا عبر الطريق البحرية، اكثر من مليون شخص، فر كثيرون منهم من الحرب في سوريا.
وقد تراجع عدد الاشخاص الذين يحاولون عبور هذه الطريق كثيرا منذ ذلك الحين، بسبب إتفاق مثير للجدل بين الاتحاد الاوروبي وانقرة في اذار/مارس 2016.