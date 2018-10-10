مصرع‭ ‬ثمانية‭ ‬مهاجرين‭ ‬جراء‭ ‬غرق‭ ‬مركب‭ ‬قبالة‭ ‬أزمير

انقرة‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أعلن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الأتراك‭ ‬أنهم‭ ‬عثروا‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬ثمانية‭ ‬مهاجرين‭ ‬غرق‭ ‬مركبهم‭ ‬قبالة‭ ‬مدينة‭ ‬ازمير‭ ‬‭(‬جنوب‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬جارية‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬شخصا‭ ‬آخرين‭ ‬كانوا‭ ‬فيه‭.‬وتحدثت‭ ‬حصيلة‭ ‬أولى‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬قتلى‭.‬

ومساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أتت‭ ‬امرأة‭ ‬عراقية‭ ‬تلبس‭ ‬سترة‭ ‬إنقاذ‭ ‬وثيابا‭ ‬مبللة‭ ‬لطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كرابورون‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إزمير‭ ‬الساحلية‭.‬

وقالت‭ ‬لهم‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬النجاة‭ ‬بعد‭ ‬غرق‭ ‬المركب‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وكان‭ ‬ينقل‭ ‬حوالى‭ ‬25‭ ‬شخصا،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭.‬

وبعدما‭ ‬أطلقوا‭ ‬عملية‭ ‬انقاذ،‭ ‬عثر‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬ثمانية‭ ‬مهاجرين،‭ ‬ستة‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬واثنان‭ ‬في‭ ‬الماء‭. ‬وتواصلت‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬الآخرين‭ ‬المفقودين‭.‬

وتركيا‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬وحوالى‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬عراقي،‭ ‬بلد‭ ‬عبور‭ ‬مهم‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬هجرتهم‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ويسعون‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬الغربية‭.‬

وبلغت‭ ‬موجة‭ ‬الهجرة‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬اليونان‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وخصوصا‭ ‬عبر‭ ‬الطريق‭ ‬البحرية،‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬فر‭ ‬كثيرون‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقد‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬عبور‭ ‬هذه‭ ‬الطريق‭ ‬كثيرا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بسبب‭ ‬إتفاق‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وانقرة‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭.‬