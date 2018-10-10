تركيا‭ ‬تزيد‭ ‬اطلاق‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬دجلة‭ ‬والمد‭ ‬الملحي‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق

انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

وافقت‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬اطلاق‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬وجنوب‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فيما

اكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬انخفاض‭ ‬المد‭ ‬الملحي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كتيبان‭ ‬شمال‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬بعد‭ ‬استمرارها‭ ‬باطلاق‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬واصلة‭ ‬الى‭ ‬المحافظة،‭ ‬فيما‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاطلاقات‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬البدعة‭ ‬الواصلة‭ ‬الى‭ ‬محطة‭ ‬الـR.zero،‭ ‬تبلغ‭ ‬7،5‭ ‬م3‭ ‬بالثانية‭. ‬وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الوزارة‭ ‬ظافر‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للمربد،‭ ‬ان‭ ‬وزارته‭ ‬ملتزمة‭ ‬باطلاق‭ ‬75‭ ‬م3‭ ‬بالثانية،‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬اصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قراره‭ ‬بذلك‭ ‬لمعالجة‭ ‬المد‭ ‬الملحي‭. ‬واشار‭ ‬عبدالله‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الملوحة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬انخفاض‭ ‬ملحوظ‭.‬

وكانت‭ ‬الادارة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬القرنة‭ ‬شمال‭ ‬البصرة‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬التراكيز‭ ‬الملحية‭ ‬في‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬بمركز‭ ‬القضاء‭ ‬الى‭ ‬980‭ ‬TDS‭ ‬فيما‭ ‬طالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬بمخاطبة‭ ‬حكومتي‭ ‬واسط‭ ‬وميسان‭ ‬بزيادة‭ ‬معدل‭ ‬الاطلاقات‭ ‬المائية‭ ‬لدفع‭ ‬اللسان‭ ‬الملحي‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬بالتقدم‭ ‬نحو‭ ‬القضاء‭.‬