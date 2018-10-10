تركيا‭ ‬تزيد‭ ‬اطلاق‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬دجلة‭ ‬والمد‭ ‬الملحي‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق

انقرة – الزمان
وافقت تركيا على زيادة معدلات اطلاق المياه في نهر دجلة بما يساعد على توفير المياه في البصرة وجنوب العراق ، فيما
اكدت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، انخفاض المد الملحي في منطقة كتيبان شمال محافظة البصرة بشكل ملحوظ بعد استمرارها باطلاق اكثر من 75 متر مكعب في الثانية واصلة الى المحافظة، فيما اشارت الى ان الاطلاقات من قناة البدعة الواصلة الى محطة الـR.zero، تبلغ 7،5 م3 بالثانية. وقال مستشار الوزارة ظافر عبدالله في تصريح للمربد، ان وزارته ملتزمة باطلاق 75 م3 بالثانية، منذ ان اصدر مجلس الوزراء قراره بذلك لمعالجة المد الملحي. واشار عبدالله الى ان هناك تحسن في معالجة الملوحة بعد تسجيل انخفاض ملحوظ.
وكانت الادارة المحلية في قضاء القرنة شمال البصرة اعلنت في مطلع الشهر الماضي عن ارتفاع التراكيز الملحية في شط العرب بمركز القضاء الى 980 TDS فيما طالبت الحكومة المحلية في المحافظة بمخاطبة حكومتي واسط وميسان بزيادة معدل الاطلاقات المائية لدفع اللسان الملحي الذي بدا بالتقدم نحو القضاء.