متحدث الجيش الليبي لـ (الزمان): قرار تسليم عشماوي لمصر بيد قضائنا

العثور‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬75‭ ‬جثة‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬سرت

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اكد‭ ‬العميد‭ ‬احمد‭ ‬المسماري‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الليبي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاص‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬بامين‭ ‬عام‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬تسليم‭ ‬الارهابى‭ ‬هشام‭ ‬عشماوى‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬بيد‭ ‬القضاء‭ ‬الليبي‭ ‬والذى‭ ‬له‭ ‬وحده‭ ‬سلطة‭ ‬اتخاذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬لها‭ ‬حق‭ ‬فى‭ ‬حضور‭ ‬التحقيقات‭ ‬لانه‭ ‬ارتكب‭ ‬جرائم‭ ‬داخل‭ ‬اراضيها‭ ‬ونفى‭ ‬العميد‭ ‬المسمارى‭ ‬ضلوع‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬عملية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عشماوى‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬عمليه‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬تمت‭ ‬بجهود‭ ‬الجيش‭ ‬الليبى‭ ‬وحده‭ . ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبى‭ ‬فرج‭ ‬الشلوى‭ ‬ان‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عشماوى‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬تحرير‭ ‬المناطق‭ ‬المتبقيه‭ ‬من‭ ‬درنه‭ ‬نظرا‭ ‬للمعلومات‭ ‬التى‭ ‬يمتلكها‭ ‬كونه‭ ‬حلقه‭ ‬الوصل‭ ‬بين‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬وسوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬والجهات‭ ‬الام‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬الشلوى‭ ‬ان‭ ‬عشماوي‭ ‬كان‭ ‬يخضع‭ ‬للمراقبة‭ ‬من‭ ‬الامن‭ ‬الليبى‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬وان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للجيش‭ ‬الليبى‭ ‬كانت‭ ‬تراهن‭ ‬على‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬حيا‭ ‬ونجحت‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ . ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قبر‭ ‬جماعي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬75‭ ‬جثة‭ ‬متحللة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سرت،‭ ‬معقل‭ ‬الجهاديين‭ ‬السابق‭ ‬غرب‭ ‬ليبيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬مسؤول‭ ‬الاربعاء‭.‬

وصرح‭ ‬محمد‭ ‬الاميل،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سرت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مواطنا‭ ‬تقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬يفيد‭ ‬بوجود‭ ‬‮«‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬ببلدة‭ ‬الظهير‭ ‬غرب‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬انتقلت‭ ‬قوة‭ ‬أمنية‭ ‬للمنطقة‭ ‬المذكورة‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أرض‭ ‬زراعية،‭ ‬وتم‭ ‬العثور‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬75‭ ‬جثة‭ ‬متحللة‮»‬‭ . ‬وأضاف‭ ‬الاميل‭ ‬‮«‬الجثث‭ ‬تم‭ ‬انتشالها‭ ‬بحضور‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬والقوة‭ ‬المكلفة‭ ‬بتأمين‭ ‬سرت‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬بالمدينة‮»‬،‭ ‬مرجحا‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الجثث‭ ‬لعناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وفى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬العميد‭ ‬خالد‭ ‬عكاشه‭ ‬الخبير‭ ‬الامنى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الارهابى‭ ‬عشماوى‭ ‬تم‭ ‬بتنسيق‭ ‬مصري‭ ‬ليبي‭ ‬وان‭ ‬المعلومات‭ ‬التى‭ ‬يمتلكها‭ ‬سوف‭ ‬تفيد‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬فى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬احكام‭ ‬قبضتها‭ ‬على‭ ‬بقيه‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابيه‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬او‭ ‬ليبيا‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ستخاطب‭ ‬الانتربول‭ ‬الدولى‭ ‬لاسترداده‭ ‬وفق‭ ‬الاجراءات‭ ‬الدوليه‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬لاستعاده‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬غيابيا‭ .‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬مرصد‭ ‬الفتاوى‭ ‬التكفيرية‭ ‬لدار‭ ‬الافتاء‭ ‬ان‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عشماوى‭ ‬يؤكد‭ ‬ان‭ ‬الارهاب‭ ‬ظاهرة‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود‭ ‬وطالب‭ ‬المرصد‭ ‬بضرورة‭ ‬تكاليف‭ ‬الجهود‭ ‬المحلية‭ ‬والاقليمية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الارهاب‭ .‬