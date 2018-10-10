متحدث الجيش الليبي لـ (الزمان): قرار تسليم عشماوي لمصر بيد قضائنا

العثور على رفات 75 جثة في مقبرة جماعية في سرت
القاهرة – مصطفى عمارة طرابلس – الزمان
اكد العميد احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي فى تصريحات خاص لمراسل الزمان في القاهرة عقب لقائه بامين عام جامعة الدول العربية ان قرار تسليم الارهابى هشام عشماوى الى السلطات المصرية بيد القضاء الليبي والذى له وحده سلطة اتخاذ هذا القرار، واضاف ان مصر لها حق فى حضور التحقيقات لانه ارتكب جرائم داخل اراضيها ونفى العميد المسمارى ضلوع مصر فى عملية القبض على عشماوى مؤكدا ان عمليه القبض عليه تمت بجهود الجيش الليبى وحده . فيما اعتبر عضو مجلس النواب الليبى فرج الشلوى ان القبض على عشماوى يمهد الطريق امام تحرير المناطق المتبقيه من درنه نظرا للمعلومات التى يمتلكها كونه حلقه الوصل بين التنظيمات الارهابية فى سيناء وسوريا وليبيا والجهات الام ، وكشف الشلوى ان عشماوي كان يخضع للمراقبة من الامن الليبى منذ شهرين وان القيادة العامة للجيش الليبى كانت تراهن على القبض عليه حيا ونجحت فى ذلك . فيما تم العثور على قبر جماعي يحتوي على رفات 75 جثة متحللة بالقرب من مدينة سرت، معقل الجهاديين السابق غرب ليبيا، بحسب ما صرح مسؤول الاربعاء.
وصرح محمد الاميل، المتحدث باسم المجلس البلدي في مدينة سرت لوكالة فرانس برس أن مواطنا تقدم ببلاغ يفيد بوجود «مقبرة جماعية ببلدة الظهير غرب المدينة، حيث انتقلت قوة أمنية للمنطقة المذكورة والتي هي عبارة عن أرض زراعية، وتم العثور فيها على عدد 75 جثة متحللة» . وأضاف الاميل «الجثث تم انتشالها بحضور النيابة العامة والقوة المكلفة بتأمين سرت والهلال الأحمر بالمدينة»، مرجحا أن تعود الجثث لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، رغم أنه لا يوجد تأكيد على ذلك.
وفى السياق ذاته اكد العميد خالد عكاشه الخبير الامنى فى تصريحات للزمان ان القبض على الارهابى عشماوى تم بتنسيق مصري ليبي وان المعلومات التى يمتلكها سوف تفيد الاجهزة الامنية فى القبض على احكام قبضتها على بقيه التنظيمات الارهابيه سواء فى مصر او ليبيا ، واضاف ان مصر ستخاطب الانتربول الدولى لاسترداده وفق الاجراءات الدوليه المتعارف عليها لاستعاده المحكوم عليهم غيابيا .
من جانبه قال مرصد الفتاوى التكفيرية لدار الافتاء ان القبض على عشماوى يؤكد ان الارهاب ظاهرة عابرة للحدود وطالب المرصد بضرورة تكاليف الجهود المحلية والاقليمية على المستوى الرسمي والشعبي فى مواجهة الارهاب .