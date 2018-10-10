قضية‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬عهدة‭ ‬كاميرات‭ ‬الأمن‭ ‬التركي‭ ‬

انقرة‭ – ‬بيروت‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

يقوم‭ ‬المحققون‭ ‬الأتراك‭ ‬الأربعاء‭ ‬بتفحص‭ ‬تسجيلات‭ ‬كاميرا‭ ‬فيديو‭ ‬تظهر‭ ‬لحظة‭ ‬دخول‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬إلى‭ ‬قنصلية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬وتحركات‭ ‬فريق‭ ‬سعودي‭ ‬مشتبه‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬اختفائه‭. ‬دخل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬ينتقد‭ ‬سلطات‭ ‬الرياض‭ ‬وكان‭ ‬يكتب‭ ‬مقالات‭ ‬رأي‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬،‭ ‬الى‭ ‬مبنى‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬لاتمام‭ ‬معاملات‭ ‬استعدادا‭ ‬لزواجه‭ ‬من‭ ‬خطيبته‭ ‬التركية‭. ‬وناشدت‭ ‬خطيبته‭ ‬خديجة‭ ‬جنكيز‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬بصحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المساعدة‭ ‬‮«‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬اختفاء‭ ‬جمال‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬خاشقجي‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬فريق‭ ‬أرسل‭ ‬خصيصا‭ ‬إلى‭ ‬اسطنبول‭ ‬ويعتقد‭ ‬بأنه‭ ‬يضم‭ ‬15‭ ‬سعوديا‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬القنصلية‭ ‬فيما‭ ‬تؤكد‭ ‬الرياض‭ ‬ان‭ ‬الصحافي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬غادر‭ ‬المبنى‭.‬

وخاشقجي‭ ‬الذي‭ ‬عمل‭ ‬سابقا‭ ‬مستشارا‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬كان‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬تخوفا‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬اعتقاله‭. ‬وكان‭ ‬ينتقد‭ ‬سياسات‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬والتدخل‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وتدرس‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬تفاصيل‭ ‬وصول‭ ‬طائرتين‭ ‬خاصتين‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬اتاتورك‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬في‭ ‬توقيتين‭ ‬مختلفين‭ ‬وكانتا‭ ‬تقلان‭ ‬أشخاصا‭ ‬يشتبه‭ ‬بعلاقتهم‭ ‬بالقضية‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬لصحيفة‭ ‬واشنطن‭ ‬بوست‭ ‬إن‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬اعترضت‭ ‬اتصالات‭ ‬لمسؤولين‭ ‬سعوديين‭ ‬يناقشون‭ ‬خطة‭ ‬للقبض‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬إن‭ ‬السعوديين‭ ‬كانوا‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬‮«‬استدراج‮»‬‭ ‬خاشقجي‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬و»القبض‭ ‬عليه‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

خطف‭ ‬محتمل

وكانت‭ ‬صورة‭ ‬الكاميرا‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬دخوله‭ ‬الى‭ ‬القنصلية‭ ‬بثتها‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬لكن‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬24‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التركية‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭. ‬وتظهر‭ ‬المشاهد‭ ‬الاولى‭ ‬دخول‭ ‬خاشقجي‭ ‬الى‭ ‬القنصلية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬13‭,‬14،‭ ‬ويمكن‭ ‬رؤية‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬سوداء‭ ‬متوقفة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المكان‭. ‬وتظهر‭ ‬المشاهد‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬تدخل‭ ‬الى‭ ‬القنصلية‭ ‬ثم‭ ‬تخرج‭ ‬منها‭ ‬وتتوجه‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬15‭,‬08‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬24‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬الى‭ ‬منزل‭ ‬القنصل‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬القنصلية‭. ‬وبحسب‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اقسام‮»‬‭ ‬مراد‭ ‬كليكتلي‭ ‬اوغلو‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬الى‭ ‬‮«‬24‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬المشاهد،‭ ‬فانه‭ ‬من‭ ‬‮«‬شبه‭ ‬المؤكد‮»‬‭ ‬ان‭ ‬خاشقجي‭ ‬نقل‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬هذه‭ ‬الحافلة‭ ‬الصغيرة‭ ‬حيا‭ ‬أو‭ ‬ميتا‭. ‬وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬تركية‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬ان‭ ‬العناصر‭ ‬الاولى‭ ‬تشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬خاشقجي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬حرم‭ ‬القنصلية‭. ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬التركية‭ ‬تحدثت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬خطف‭ ‬واقتيد‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭. ‬وكشفت‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬سعوديا‭ ‬توجهت‭ ‬الى‭ ‬اسطنبول‭ ‬والى‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬اختفاء‭ ‬الصحافي‭ ‬ثم‭ ‬غادرت‭ ‬المدينة‭.‬

ونشر‭ ‬‮«‬24‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬أيضا‭ ‬صورا‭ ‬يقول‭ ‬انها‭ ‬لاعضاء‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬يصلون‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬اسطنبول‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتجهون‭ ‬الى‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬نزلوا‭ ‬فيه‭. ‬وبحسب‭ ‬المحطة‭ ‬فانهم‭ ‬غادروا‭ ‬الفندق‭ ‬صباحا‭ ‬للتوجه‭ ‬الى‭ ‬القنصلية‭ ‬ثم‭ ‬غادروا‭ ‬مساء‭. ‬وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬صباح‮»‬‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬كشفت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬طائرتين‭ ‬خاصتين‭ ‬وصلتا‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬وان‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنهما‭ ‬حجزت‭ ‬غرف‭ ‬باسمائهم‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬القنصلية‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬ان‭ ‬بعضهم‭ ‬تسنى‭ ‬له‭ ‬الوقت‭ ‬لايداع‭ ‬أمتعته‭ ‬في‭ ‬الغرف‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يمض‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬نشرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الاربعاء‭ ‬اسماء‭ ‬وصور‭ ‬15‭ ‬رجلا‭ ‬أطلقت‭ ‬عليهم‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬الاغتيال‮»‬‭ ‬وبينهم‭ ‬رجل‭ ‬يدعى‭ ‬صلاح‭ ‬محمد‭ ‬الطبيقي‭ ‬واسمه‭ ‬مطابق‭ ‬لاسم‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬السعودي‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬‮«‬أي‭ ‬أثر‭ ‬لأشلاء‮»‬‭ ‬بشرية‭ ‬عند‭ ‬مرور‭ ‬حقائب‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬أمام‭ ‬آلات‭ ‬الفحص‭ ‬في‭ ‬المطار‭.‬

وقالت‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬أعطت‭ ‬المسؤولين‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لتفتيش‭ ‬القنصلية‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬بعد‭.‬

‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬علي‭ ‬الذهاب‮»‬

وفيما‭ ‬يتزايد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬للتدخل‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتابع‭ ‬‮«‬عن‭ ‬كثب‮»‬‭ ‬الوضع‭ ‬المتعلق‭ ‬بالصحافي‭ ‬السعودي‭.‬

وأعرب‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬إزاء‭ ‬القضية‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بتحقيق‭ ‬‮«‬معمق‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اختفائه‭ ‬قال‭ ‬خاشقجي‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يظن‭ ‬بأنه‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭.‬

وقال‭ ‬لبي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أسمع‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬صديق‭ ‬لم‭ ‬يقترف‭ ‬شيئا‭ (‬يبرر‭) ‬اعتقاله‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يجعلني‭ ‬أشعر‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬علي‭ ‬الذهاب‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬منظمة‭ ‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬التي‭ ‬تصنف‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬169‭ ‬بين‭ ‬180‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و30‭ ‬صحافيا‭ ‬احترافيين‭ ‬وغير‭ ‬احترافيين‭ ‬موقوفون‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬