العثماني‭ ‬يستأنف‭ ‬جولات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬النقابات‭ ‬المغربية

المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمراكش
الرباط – عبدالحق بن رحمون
تحتضن مدينة مراكش المغربية، أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي انطقلت أشغاله أمس الأربعاء، الذي ينظم في إطار تخليد الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى 25 لاعتماد مبادئ باريس وتأسيس الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا الذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، باعتماد إعلان مراكش الذي سيعكس أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها.
وبحسب المنظمين، يعرف هذا المؤتمر مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن شركاء وخبراء من الأمم المتحدة، ومنظمات غير الحكومية، ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية.
ويتناول هذا المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، موضوع «توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» .
ويشكل هذا المؤتمر ، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.
على صعيد آخر، من المتوقع أن يكون التقى أمس الأربعاء 10 أكتوبر (تشرين الأول) رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية، لاستئناف جولات الحوار الاجتماعي. وذكرت مصادر نقابية أن الاجتماع مع النقابات (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جاء من أجل تدارس استئناف الحوار الاجتماعي ومنهجية تدبيره، والقضايا ذات الأولوية، لاسيما بعد التوجيهات الملكية الأخيرة، بشأن إنجاح الحوار الاجتماعي.
وأضاف ذات المصدر لـ (الزمان) يتوقع أن تقدم الحكومة مقترحات جديدة لتجويد العرض السابق، الذي كان محل رفض من طرف النقابات. واوضح أن هناك انتظارات تتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير القدرة الشرائية، لاسيما لدى الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وكانت الحكومة قدمت في الجولة السابقة من الحوار عرضا يستهدف تحسين ظروف الفئات الدنيا، بالخصوص، وكان رئيس الحكومة، أعلن في وقت سابق، أنه سيتم استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، معربا عن أسفه من عدم التمكن من توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الحوار الاجتماعي.
وقال رئيس الحكومة، إن العرض الذي قدمته الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، ما يزال قائما وعلى الطاولة، مؤكدا أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع المركزيات النقابية، فإنه يمكن الإعلان عن تطبيق جزء من هذا العرض الحكومي، في إطار مشروع قانون المالية المقبل.