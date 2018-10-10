مصر‭: ‬اعتقال‭ ‬النجل‭ ‬الأصغر‭ ‬لمرسي‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬المصرية‭ ‬الاربعاء‭ ‬النجل‭ ‬الاصغر‭ ‬للرئيس‭ ‬الإسلامي‭ ‬المعزول‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬إثر‭ ‬اتهامه‭ ‬بـ»الانضمام‭ ‬لجماعة‭ ‬محظورة‭ ‬ونشر‭ ‬أخبار‭ ‬كاذبة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدران‭ ‬امني‭ ‬وقضائي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬عبدالله‭ ‬مرسي‭ ‬فجرا‭ ‬وسيتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

وعبد‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬هو‭ ‬النجل‭ ‬الأصغر‭ ‬لمرسي‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬أبناء‭ ‬وليس‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬للتوقيف،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬شقيقه‭ ‬أسامة‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬2016‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‮»‬‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مسجونا‭.‬

وكتب‭ ‬أحمد،‭ ‬أكبر‭ ‬ابناء‭ ‬مرسي‭ ‬والمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الاسرة،‭ ‬صباح‭ ‬الاربعاء‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬حسبنا‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬نعم‭ ‬الوكيل،‭ ‬اعتقال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬مرسي‭ ‬أخي‭ ‬الأصغر‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ (‬غرب‭ ‬القاهرة‭)‬‮»‬‭.‬

ومطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬تحدث‭ ‬عبدالله‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬اجرتها‭ ‬معه‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬اسوشيتد‭ ‬برس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬ظروف‭ ‬سجن‭ ‬والده‭ ‬وما‭ ‬تعانيه‭ ‬أسرته‭ ‬للسماح‭ ‬لها‭ ‬بزيارته‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬‮«‬في‭ ‬عزلة‭ ‬تامة‭ ‬وبدون‭ ‬رعاية‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬وضغط‭ ‬الدم‭ ‬المرتفع‭ ‬وهو‭ ‬ينام‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬والده‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬فكرة‭ ‬عما‭ ‬يحدث‭ ‬منذ‭ ‬توقيفه،‭ ‬فهم‭ (‬السلطات‭ ‬الأمنية‭) ‬لا‭ ‬يسمحون‭ ‬له‭ ‬بالصحف‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬بقلم‭ ‬وورقة‭ ‬ليكتب‭ ‬خواطره‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬بمرسي‭ ‬المنتمي‭ ‬الى‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬ضخمة،‭ ‬شنت‭ ‬السلطات‭ ‬حملة‭ ‬توقيفات‭ ‬طاولت‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬انصاره‭ ‬الاسلاميين‭ ‬واحالتهم‭ ‬للمحاكمة‭.‬

واصدرت‭ ‬المحاكم‭ ‬المصرية‭ ‬أحكاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬بحق‭ ‬مئات‭ ‬الاسلاميين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬معظمها‭ ‬تم‭ ‬الغاؤه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭.‬

وتصنف‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬تنظيم‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬‮«‬ارهابيا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬2013‭.‬

ومنذ‭ ‬عزل‭ ‬مرسي‭ ‬تخوض‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬ضد‭ ‬مجموعات‭ ‬جهادية‭ ‬متطرفة،‭ ‬بينها‭ ‬الفرع‭ ‬المصري‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ (‬ولاية‭ ‬سيناء‭) ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الدامية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬بمقتل‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬وعناصر‭ ‬الامن‭ ‬المصريين‭.‬