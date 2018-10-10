الحادث‭ ‬الثاني‭: ‬البحرية‭ ‬المغربية‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬زورق‭ ‬مهاجرين‭ ‬

الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬زورق‭ ‬كان‭ ‬ينقل‭ ‬مهاجرين‭ ‬مغاربة،‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬اعتراض‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬العرائش‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬فأصابت‭ ‬أحدهم‭ ‬بجروح‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬طالبا‭ ‬التكتم‭ ‬على‭ ‬هويته،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الزورق‭ ‬المزود‭ ‬بمحرك‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬ينقل‭ ‬58‭ ‬مهاجرا،‭ ‬قام‭ ‬بمناورة‭ ‬عدائية‭ ‬حملت‭ ‬سفينة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬على‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اوامر‭ ‬قائدها‮»‬‭. ‬وأصيب‭ ‬أحد‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬الاعتراض‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬الأطلسي،‭ ‬جنوب‭ ‬مضيق‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭. ‬ونقل‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬طنجة‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭.‬

والجريح‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬ال‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬اذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬2أم،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭.‬

واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬المهاجرين‭ ‬الآخرين،‭ ‬وهم‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار،‭ ‬أعيدوا‭ ‬الى‭ ‬الشاطئ‭ ‬وسلموا‭ ‬الى‭ ‬الدرك‭.‬

ووصل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬43‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬الى‭ ‬اسبانيا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬السنة،‭ ‬منهم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬الفا‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬البحر،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭.‬

ونهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وحده،‭ ‬أنقذت‭ ‬البحرية‭ ‬المغربية‭ ‬أو‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الأسبان،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬مهاجر‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬عبور‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

ومنذ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قدمت‭ ‬البحرية‭ ‬المغربية‭ ‬‮«‬مساعدة‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬زورقا‭ ‬كانت‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬وتقل‭ ‬366‭ ‬مهاجرا‭ ‬اعيدوا‭ ‬جميعا‭ ‬الى‭ ‬ميناء‭ ‬القصر‭ ‬الصغير‮»‬‭ ‬جنوب‭ ‬طنجة،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬المغربية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬ايضا‭.‬

وفي‭ ‬25‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أسفرت‭ ‬عملية‭ ‬للبحرية‭ ‬الملكية‭ ‬ضد‭ ‬زورق‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬عن‭ ‬مصرع‭ ‬شابة‭ ‬مغربية‭ ‬واصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬بجروح‭. ‬وبررت‭ ‬السلطات‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬ب‭ ‬‮«‬المناورات‭ ‬المعادية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الزورق،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المهاجرين‭ ‬كانوا‭ ‬مختبئين‭.‬

ويحاول‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬مغادرة‭ ‬بلادهم‭ ‬سرا‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬اوروبا،‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬البحر‭ ‬او‭ ‬تسلق‭ ‬السياج‭ ‬الشائك‭ ‬العملاق‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬المغرب‭ ‬عن‭ ‬منطقتي‭ ‬سبتة‭ ‬ومليلة‭ ‬الاسبانيتين‭. ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬هي‭ ‬ايضا‭ ‬بلد‭ ‬عبور‭ ‬لالاف‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭.‬

ودعي‭ ‬المغرب‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مصغر‭ ‬لوزراء‭ ‬داخلية‭ ‬اكبر‭ ‬ستة‭ ‬بلدان‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمانيا‭ ‬واسبانيا‭ ‬وايطاليا‭ ‬وبولندا‭ ‬وفرنسا‭) ‬عقد‭ ‬في‭ ‬ليون‭ (‬فرنسا‭) ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬الهجرة‭.‬

وكان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬اظهر‭ ‬انقسامات‭ ‬الاوروبيين‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬التحضير‭ ‬لاجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬ال‭ ‬28‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬وقمة‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭.‬

وتدعم‭ ‬اسبانيا‭ ‬بقوة‭ ‬طلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المغرب‭ ‬لمواجهة‭ ‬ضغط‭ ‬المهاجرين‭ ‬المتزايد‭ ‬منذ‭ ‬الاغلاق‭ ‬التدريجي‭ ‬لطرق‭ ‬الهجرة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ (‬تركيا‭-‬اليونان‭) ‬ووسطه‭ ‬عبر‭ ‬ليبيا‭ (‬او‭ ‬تونس‭) ‬وايطاليا‭.‬