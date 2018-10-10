زلزال هاييتي يخلّف 17 قتيلاً و 350 جريحاً

الأنواء تتوقع أمطاراً وإنخفاضاً في الحرارة

بغداد – الزمان

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب هايتي بقوة 5.9 درجات إلى مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 350 آخرين. وقال بيان امس ان (الزلزال تسبب في مقتل تسعة أشخاص في مدينة بور-دو- بيه الساحلية، عاصمة دائرة الشمال الغربي، بينما قضى سبعة آخرون في غرو-مورن التي تبعد عن هذه المدينة حوالى خمسين كيلومترا باتجاه الجنوب الشرقي، في حين لقي شخص واحد مصرعه في مدينة سان لوي دو نور)، ونقل البيان عن المعهد الجيولوجي الأميركي إن (الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات وقع السبت الماضي على بعد 19 كيلومترا شمال غرب بور- دو-بيه)، وقال رئيس وزراء هايتي جان-هنري سيان في تغريدة أن (خلية أزمة تضم عددا من الوزراء قد أنشئت لتنسيق مجمل الاستجابات الطارئة التي يتعين تأمينها)، فيما توقع المنبئ الجوي التابع للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (العاصفة المدارية لبان تتحول لأعصار من الدرجة الاولى وتواصل مسيرها نحو سواحل سلطنة عمان الجنوبية الغربية وسواحل اليمن لتصل بعد حوالي 120 ساعة من الان)، واضاف ان (سرعة الرياح الدورانية وصلت فيها الآن الى 130 كيلو مترا في الساعة وان تاثيرها الاكبر سيكون على سواحل اليمن وبعدها سواحل الصومال وجيبوتي وخليج عدن)، واضح عطية ان (تأثيرها على العراق والجزيرة العربية سيكون عن طريق ضخ رطوبة مدارية في طبقات الجو العليا، تعمل على تغذية منخفض البحر الاحمر وتنشيطه مع وجود هواء بارد في طبقات الجو العليا وهواء دافئ قرب سطح الارض، تسهم معا في تشكل سحب ركامية مثالية، ونرى حالات جوية ممطرة في الايام المقبلة). فيما قال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس (أستمرار الرياح اليوم الخميس شمالية غربية خلال النهار وسكونها ليلا، مع انخفاض في درجات الحرارة ويكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوا مع ظهور بعض الغيوم مع تساقط امطار خفيفة في اماكم متفرقة و درجات الحرارة تنخفض قليلا)، وتابع (اما في الشمالية فسيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة و الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وفي الجنوبية سيكون صحوا مع انخفاض في درجات الحرارة مع هبوب عواصف ترابية).