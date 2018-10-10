داعش يقرر تصفية أتباعه في سوريا والعراق

بغداد- الزمان

قرر زعيم داعش ابو بكر البغدادي، بتصفية 320 عنصرا من اتباعه بتهمة خيانتهم التنظيم. أفادت مصادر استخبارية في تصريح امس أن (البغدادي أصدر أمرا بتصفية 320 عنصرا من اتباعه بتهمة خيانتهم للتنظيم وتخاذلهم الذي تسبب بخسائر كبيرة له في كل من العراق وسوريا.

وأكدت المصادر في تصريح ان (قائمة البغدادي شملت قياديين كبارا وبارزين في العراق وسوريا وأن تنفيذ هذا الامر بدأ فعليا بتصفية كل من ابو البراء الأنصاري و سيف الدين العراقي، وأبو عثمان التلعفري، وأبو ايمان الموحد وابو قثم الحلبي ،ومروان حديد السوري، وغيرهم من الامراء والمسؤولين في التنظيم).

وأضافت ان (هذا الأمر دفع الكثير من عناصر داعش للهروب خوفا من شمولهم بالتصفية، ولا سيما ان التسريبات تشير الى وجود قوائم أخرى ستصدر قريبا بأسماء من يسمونهم بالخونة).