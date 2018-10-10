مفوضية حقوق الإنسان تشارك في منتدى دولي

الهجرة: إعادة 533 لاجئاً عراقياً من سوريا وتركيا

بغداد – الزمان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة 533 لاجئاً كانوا قد فروا الى سوريا وتركيا من بطش عصابات داعش الاجرامية التي سيطرت على مناطقهم في عام 2014.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان امس ان (ملاك الوزارة في محافظة نينوى بالتعاون مع الجهات الامنية ووزارة النقل تمكنت من اعادة 321 لاجئاً عراقياً مـــــــــن مخيم الهول في العربية الســـــــورية ونقلتهم الى مخيمات الجدعة جنوبي الموصل).

وأضاف ان (ملاك الوزارة في محافظة دهوك وبالتنسيق مع العمليات المشتركة ووزارة النقل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين استطاع ان ينقل 212 لاجــــــئاً عراقيا من داخل الجمهورية التركية ومن ثم إعادتهم الى البلاد عبر منفذ ابراهيم الخليل التابع الى قضاء زاخو لمحافظة دهوك).

ولفت نوروز الى، ان (الوزارة خصصت حافلات وشاحنات لنقل العوائل العائدة وأثاثهم فضلا عن تقديم السلات الغذائية السريعة والماء البارد بينهم خلال عملية عودتهم).

على صعيد آخر شارك وفد المفوضة العليا لحقوق الانسان برئاسة عقيل الموسوي رئيس مجلس المفوضين وكل من المفوض هيمن رشيد باجلان والمفوض القاضي مشرق ناجي والمفوض بروين محمد امين في المنتدى الدولي التاسع للمنظمات غير الحكومية الذي ينظمه المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تحت عنوان (نظرة أخرى حول الهجرة) المنعقد على مدى أربعة ايام.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجلسة الافتتاحية اعقبها حوار تشاركي حول دور وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وأشار الموسوي في مداخلاته الى ضرورة تضافر الجهود العربية للارتقاء بواقع حقوق الانسان والعمل على ايجـــاد اليه استراتيجية لفض مشاكل الهجرة عبر التفاوض والحوار للتعاطي مع المهاجرين وحمايتهم وفق الاعراف والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية بما يتلائم مع مبادئ حقوق الانسان).

واستعرض المنتدى في جلساته تجارب المؤسسات غير الحكومية في الحد من ظـــــاهرة الهجرة والعمل على حماية وتعـــــــزيز حقوق الانسان في الوقت ذاته الذي تشهد فيه بعض الدول الصراعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لمبادئ حقوق الانسان. وقد نظم المنتدى في اطار إحياء الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يوم السلام العالمي ،فضلاً عن اقامـــــــة ندوة دولية حول حقوق الانســـــان تحت عنوان “العمل من أجل المساواة) بحضور اكثر من 300 مشارك من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية وباحثون في قضايا الهجرة وحقوق الانسان من مختلف الدول العربية.