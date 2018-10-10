إعتقال عدد من المطلوبين بتهمة الإرهاب

القبض على أكبر عصابات الخطف والتسليب في بغداد

بغداد – صباح الخالدي

تمثل أمام القضاء إحدى أكبر عصابات الخطف والسلب في بغداد، اعترف أفرادها بتنفيذ عشرات العمليات على أهداف ثمينة واستحصلوا جراء تلك الجرائم مبالغ هائلة.

وقال بيان امس ان (المدانين اشتركوا بعمليات عدة في بغداد سرقوا مبالغ كبيرة بعد ان كونوا عصابة تتألف من ثمانية أشخاص وقاموا بوضع سيطرات وهمية وادعوا أنهم ينتمون للقوات الامنية من اجل تسليب مواطنين وتجار), واضاف ان (القاضي المختص اصدر أوامر قبض وتحرٍ وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات بعد التنسيق مع مديرية مكافحة الكرادة ولأهمية القضية جرى تشكيل فريق لمتابعة المجرمين والمطلوبين بغية القبض عليهم وفق القانون وتحقق ذلك بعد ان نصب كمين لهم وتم القاء القبض على جميع افراد هذه العصابة).

واوضح البيان ان (القضاء اطلع على إفادات المتهمين أمام قاضي التحقيق التي رووا فيها قصة ارتكابهم لتلك الجرائم وطريقة تنفيذها من بينها التسليب والخطف والسرقة والاحتيال على المواطنين بالتزوير ونصب سيطرات وهمية ).و كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مُمثِّل إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة استناداً لأحكام المادَّة 444/حادي عشر من قانون العقوبات؛ لإلحاقه ضرراً بمصلحة الوزارة.

وقال بيان للنزاهة تلقته (الزمان) امس (الدائرة، أوضحت في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على المُتَّهم الهارب بالسجن، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم، بوصفه مُمثِّلاً لإحدى الشركات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، بعدم إعادة 72 سيَّارةً من مجموع 100 سيَّارةٍ سُلِّمَت له من قبل الوزارة؛ لغرض تدريعها وإعادتها).

واضاف ان (سعر تلك السيَّارات بلغ 14 ملياراً و991 مليوناً و80 ألف دينارٍوان المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، والعقد المبرم بين الجانبين وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه).

القاء قبض

وأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف عن إلقاء القبض على مطلوبين في عدد من السيطرات.وقال بيان للمديرية امس ان (قسم السيطرات والطرق الخارجية القى القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة إذ تم إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين في سيطرة مفرق الكفل وفق المواد القانونية 406 والمادة 451 والمادة 35 اولا 5 من قانون العقوبات), وأضاف (كما تم القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 459 والمادة 44/43/42 في سيطرة جسر ام عباسيات).

قوة امنية

وأشار الى ان (المطلوبين الذين تم القاء القبض عليهم في سيطرة آل عسى كان احدهم وفق المادة 444 والثاني هارب من سجن بادوش).

والقت قوة امنية القبض على متهم بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية ان(الفوج الثالث اللواء الثاني فق1 تمكن من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4/إرهاب من سكنة منطقة الدورة يحمل هوية مزورة بعد معلومات استخبارية عن توجهه لأحد الدوائر الحكومية في زيونة لغرض إكمال معاملة خاصة لأحد اقاربه).

وتمكنت القوات الأمنية القاء القبض على أربعة مطلوبين بقضايا إرهابية في قضاء سامراء التابع لصلاح الدين.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان انه (وفق معلومات استخبارية، ان قوة مشتركة في قيادة عمليات سامراء نفذت عملية تفتيش في منطقة بساتين خزرج تسفر عن العثور على 34 صمامة هاون و11 قذيفة مدفع عيار 57 و36 حاوية رؤوس صواريخ).

وأضاف (كما تمكنت القوات الأمنية في القيادة من القاء القبض على 4 من المطلوبين بقضايا إرهابية، تم اتخاذ الإجراءات بحقهم اصوليا).

وضبطت القوات الأمنية على أسلحة فيما القت القبض على مطلوبين ضمن انطلاق عملية حصر السلاح بيد الدولة في محافظة واسط.

وقال بيان لمديرية شرطة المحافظة انه (بناء على امر القائد العام للقوات المسلحة الامر الديواني المرقم 71 والمبلغ الينا بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ذو العدد 2652 في 16/2/2017 والمتضمن تخويل قيادات العمليات ومديريات الشرطة للقيام بحملات تفتيش واسعة في عموم مدن العراق للبحث عن الاسلحة ومصادرتها باستثناء مخازن الاعتدة التابعة للقوات الامنية المخولة ويحظر وجود الاسلحة والاعتدة للرمي غير المباشر في كافة مدن العراق عدا مايوجد في جبهات القتال وفي مخازن الاسلحة التابعة للقوات الامنية المخولة).

وأضاف ان (مكافحة إجرام شرطة واسط بالتعاون مع الفوج التكتيكي سوات و فوج النخبة اجرت عملية أمنية إستباقية في عدد من مناطق شرق المحافظة حيث اثمرت العملية على القاء القبض على عدد من المطلوبين الى العدالة وضبط اسلحة واعتدة مختلفة الانواع وتم إتخاذ كافة الأجراءات القانونية بحقهم).

وأفاد مصدر امني بأن حريقا اندلع في معمل للنجارة بمنطقة العامرية ببغداد. وقال المصدر في تصريح إن (حريقا اندلع في معمل للنجارة بمنطقة العامرية ما ادى الى الحاق اضرار مادية وان فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق). واقدم شخص على قتل اخيه وانتحر بعدها ي محافظة بابل.

فيما افاد مصدر امني بوفاة سجين داخل السجن المركزي في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان اثر نوبة قلبية.