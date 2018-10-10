النجف تكلّف محمد هادي مديراً تنفيذياً مؤقتاً لإدارة المطار

النجف – سعدون الجابري

قرر مجلس محافظة النجف تكليف محمد هادي مديرا تنفيذيا مؤقتا لإدارة مطار النجف.وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان امس إن (المجلس قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة خضير الجبوري وبالأغلبية على تكليف هادي مديرا تنفيذا لإدارة المطار مؤقتا وتحت اشراف ورقابة مجلس المحافظة), واضاف أن (القرار أشار إلى الزام الجهات ذات العلاقة بعدم التعاقد مع شاكر الصبيحاوي لإدارة المطار فضلا عن رفض كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بتعيينه وإلغاء القرار المرقم 25 لسنة 2018).

واوضح البيان ان (الجبوري أكد أهمية إصدار هذا القرار كون هذا المشروع استثمارياً أنشئ من أموال المحافظة لذا تكون ادارته محلية من حيث اموره المالية والإدارية). وعلى الصعيد نفسه وافق الجبوري على اقامة دعاوى قضائية ضد المتسببين بعرقلة عمل المطار. وتابع البيان ان (الجبوري وافق خلال جلسته الاعتيادية للمجلس بالإجماع على اقامة دعاوى قضائية على المسؤولين في الامانة إلعامة لمجلس الوزراء الذين قاموا بإصدار قرارات بتغيير مدير ادارة المطار).

استقرار اداري

ونقل البيان عن الجبوري القول ان (القرارات الكثيرة الصادرة من الامانة إلعامة للمجلس تسببت في ارباك عمل المطار)، مشيرا الى ان (المحافظة على أبواب زيارة الاربعين ومن المؤمل ان تصب الرحلات اليومية الى 160 رحلة مما يستلزم استقرار الادارة في عملها).وكان المجلس قد رفض قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتكليف الصبيحاوي مديراً جديداً بالوكالة للمطار.واضاف البيان ان (المجلس صادق على تثبيت تكليف هادي مديراً تنفيذياً لإدارة المطار مؤقتاً ويكون تحت إشراف ورقابة المجلس ودعا الجهات ذات العلاقة الى عدم التعاقد مع الصبيحاوي لإدارة المطار).

وكانت الأمانة العامة أعلنت الأثنين الماضي، انه تم التعاقد مع اللواء المتقاعد الصبيحاوي، وتكليفه بإدارة المطار لحين اختيار البديل المناسب.وقالت الامانة في بيان سابق ان (الأمين العام لمجلس الوزراء وجه كتابا إلى سلطة الطيران المدني، أكد فيه أنه جرى الحصول على موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على إنهاء تكليف علي جواد كاظم الموسوي ، من إدارة المطار والتعاقد مع الصبيحاوي، وتكليفه بإدارة المطار لحين اختيار البديل المناسب). وكانت سلطة الطيران المدني، أصدرت الشهر الماضي، أمرا اداريا بانهاء مهام المدير التنفيذي للمطار النجف الدولي، (علي جواد كاظم) وتكليف (هادي) مديراً تنفيذياً لإدارة المطار وكالة. ويشار الى ان المحافظ لؤي الياسري، أعلن في وقت سابق، عن موافقته على حل مجلس إدارة المطار النجف تنفيذا لقرار العبادي، ومجلس المحافظة، بعد اتهامات بهدر المال العام في كافة المشاريع التي ابرمتها ادارة المطار السابقة.