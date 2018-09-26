ماي‭: ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬الطريق‭ ‬الأفضل‭ ‬لتجنب‭ ‬حصول‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬النووي

روحاني‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترجع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬

الأمم‭ ‬المتحدة‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والقوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لمنع‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬رغم‭ ‬انسحاب‭ ‬واشنطن‭ ‬منه‭. ‬وذكرت‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬ترأسه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‭(‬الاتفاق‭) ‬افضل‭ ‬طريقة‭ ‬لمنع‭ ‬ايران‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬سلاح‭ ‬نووي،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬ما‭ ‬دامت‭ ‬ايران‭ ‬تواصل‭ ‬احترام‭ ‬التزاماته‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬توقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الاربعاء‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الدولي،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تظهر‭ ‬عزلة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وقال‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعود‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬عاجلا‭ ‬ام‭ ‬آجلا‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‮»‬‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الازمة‭ ‬الايرانية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يختصر‭ ‬بانتهاج‭ ‬‮«‬سياس‭ ‬عقوبات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نبني‭ ‬معا‭ ‬استراتيجية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬لادارة‭ ‬هذه‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تختصر‭ ‬بسياسة‭ ‬عقوبات‭ ‬واحتواء‮»‬‭ ‬لايران‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬،ابدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬اقتناعه‭ ‬الاربعاء‭ ‬بان‭ ‬الاوروبيين‭ ‬‮«‬سيحسنون‭ ‬التصرف‮»‬‭ ‬حول‭ ‬ايران‭ ‬رغم‭ ‬مشروعهم‭ ‬للمقايضة‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬بهدف‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الاوروبيين‭ ‬سيحسنون‭ ‬التصرف،‭ ‬ما‭ ‬عليكم‭ ‬سوى‭ ‬الانتظار‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬الايراني‭ ‬بيجان‭ ‬نمدار‭ ‬زنقانة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬الرئيسي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬فيما‭ ‬يتهم‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بذلك‭ ‬منظمة‭ ‬الدول‭ ‬المصدرة‭ ‬للنفط‭ (‬أوبك‭). ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المسؤول‭ ‬الرئيسي‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬وبلبلة‭ ‬السوق‭ ‬هو‭ ‬السيد‭ ‬ترامب‭ ‬وسياساته‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬القاضية‭ ‬بزعزعة‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬زنقانة‭ ‬متحدثا‭ ‬لدى‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬للوزراء‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬إحداث‭ ‬انخفاض‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬وعدم‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬آن‭. ‬لكنهما‭ ‬أمران‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصلا‭ ‬معا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬ألّا‭ ‬ترتفع‭ ‬الاسعار‭ ‬وأن‭ ‬تبقى‭ ‬السوق‭ ‬مستقرة،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬تدخله‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ (…) ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬وتصدير‮»‬‭ ‬النفط،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأمرين‮»‬‭. ‬وهاجم‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أوبك‭ ‬من‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فاتهمها‭ ‬بإبقاء‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬بمستوى‭ ‬مرتفع‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء،‭ ‬وهي‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لفرض‭ ‬أسعار‭ ‬نفط‭ ‬مرتفعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬كلام‭ ‬بدا‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬