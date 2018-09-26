ماي‭: ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬الطريق‭ ‬الأفضل‭ ‬لتجنب‭ ‬حصول‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬السلاح‭ ‬النووي

روحاني يتوقع أن ترجع واشنطن في النهاية الى الاتفاق
الأمم المتحدة – طهران – الزمان
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء أن الاتفاق الذي أبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015 لا يزال أفضل طريقة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية رغم انسحاب واشنطن منه. وذكرت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ترأسه الرئيس الاميركي دونالد ترامب «لا يزال (الاتفاق) افضل طريقة لمنع ايران من تطوير سلاح نووي، ونحن ملتزمون الحفاظ على الاتفاق ما دامت ايران تواصل احترام التزاماته». فيما توقع الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء أن تعود الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي الدولي، معتبرا أن المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في الأمم المتحدة تظهر عزلة الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وقال روحاني في مؤتمر صحافي «الولايات المتحدة ستعود يوما ما عاجلا ام آجلا. لا يمكن ان يستمر الوضع الحالي» كما اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء ان التعامل مع الازمة الايرانية لا يمكن ان يختصر بانتهاج «سياس عقوبات». وقال ماكرون امام مجلس الامن الدولي «علينا ان نبني معا استراتيجية بعيدة المدى لادارة هذه الازمة التي لا يمكن ان تختصر بسياسة عقوبات واحتواء» لايران. من جهته ،ابدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب اقتناعه الاربعاء بان الاوروبيين «سيحسنون التصرف» حول ايران رغم مشروعهم للمقايضة مع طهران بهدف الالتفاف على العقوبات الاميركية. وقال ترامب في مستهل لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة «اعتقد ان الاوروبيين سيحسنون التصرف، ما عليكم سوى الانتظار». واعتبر وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة الأربعاء أن الرئيس الأميركي هو «المسؤول الرئيسي» عن ارتفاع أسعار النفط، فيما يتهم دونالد ترامب بذلك منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقال الوزير للتلفزيون الإيراني إن «المسؤول الرئيسي عن ارتفاع أسعار النفط وبلبلة السوق هو السيد ترامب وسياساته غير الشرعية القاضية بزعزعة الاستقرار». وتابع زنقانة متحدثا لدى خروجه من مجلس للوزراء أن ترامب «يريد إحداث انخفاض هائل في صادرات النفط الإيراني وعدم ارتفاع الأسعار في آن. لكنهما أمران لا يمكن أن يحصلا معا». وقال «إن كان يريد ألّا ترتفع الاسعار وأن تبقى السوق مستقرة، عليه أن يوقف تدخله غير المبرر (…) في الشرق الأوسط وأن يتوقف عن منع إيران من إنتاج وتصدير» النفط، مضيفا «لا يمكن الحصول على الأمرين». وهاجم ترامب الثلاثاء أوبك من منبر الأمم المتحدة، فاتهمها بإبقاء أسعار النفط بمستوى مرتفع. وقال «نحن ندافع عن العديد من هذه الدول مقابل لا شيء، وهي تستفيد من ذلك لفرض أسعار نفط مرتفعة» في كلام بدا موجها إلى دول الخليج العربية.