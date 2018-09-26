الإمارات‭ ‬تدعم‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬جديدة‭ ‬حول‭ ‬اليمن

دبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعمها‭ ‬إجراء‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬جديدة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الإماراتي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أنه‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬أجراها‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬مع‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭. ‬وقال‭ ‬قرقاش‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬تعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬للعملية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ … ‬جنيف‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬ندعم‭ ‬بالكامل‭ ‬مقترحات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لخوض‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬غريفيث‭ ‬تباحث‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬اليمنيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حول‭ ‬استئناف‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬‮«‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬مفاوضات‭ ‬جنيف‭. ‬وكانت‭ ‬مشاورات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭. ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬المتمردون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬مغادرة‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضمانات‭ ‬بالسماح‭ ‬لهم‭ ‬بالعودة‭ ‬اليها‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬التحالف‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭. ‬وتدخل‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭ ‬غالبية‭ ‬السلع‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الموجّهة‭ ‬الى‭ ‬ملايين‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬منذ‭ ‬2014‭. ‬وتدخّل‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬دعماً‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بهدف‭ ‬وقف‭ ‬تقدّم‭ ‬المتمرّدين‭ ‬بعيد‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭. ‬وقتل‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬علميات‭ ‬التحالف‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬