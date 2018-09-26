ترامب‭: ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬أفضل‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط

شكوك‭ ‬فلسطينية‭ ‬تصاحب‭ ‬التصريحات‭ ‬الامريكية

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬نيويورك‭ – ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬تأييده‭ ‬حلا‭ ‬للنزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬إقامة‭ ‬دولتين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬واثق‭ ‬بأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭. ‬وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أن‭ ‬إدارته‭ ‬ستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬خطة‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬‮«‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬صراحة‭ ‬أنه‭ ‬يدعم‭ ‬الحل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬إقامة‭ ‬دولتين‭ ‬والذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬فلسطين‭ ‬مستقلة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الأنجح،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أشعر‭ ‬به‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬بحق‭ ‬أن‭ ‬شيئا‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭. ‬أنه‭ ‬حلمي‭ ‬بأن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬رئاستي‭ ‬الأولى‮»‬‭. ‬وانتخب‭ ‬ترامب‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‭. ‬وعملية‭ ‬السلام‭ ‬متوقفة‭ ‬فعلياً‭ ‬منذ‭ ‬قطع‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قراره‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لإسرائيل‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬اورد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يشك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬سيعودون‭ ‬قريباً‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سيأتون‭ ‬بالتأكيد‭ ‬إلى‭ ‬الطاولة‭… ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬100‭%‬‭ ‬فيما‭ ‬رفض‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬بارز‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬التي‭ ‬أيد‭ ‬فيها‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الاربعاء،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬سياسات‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تدمر‭ ‬آمال‭ ‬السلام‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬زملط‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أقوالهم‭ ‬تعاكس‭ ‬أفعالهم،‭ ‬وأفعالهم‭ ‬واضحة‭ ‬تماما‭ ‬وتدمر‭ ‬احتمال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬لوحدها‭ ‬ليست‭ ‬كافية‭ ‬لإعادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭.‬