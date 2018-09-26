ترامب‭: ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬أفضل‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط

شكوك فلسطينية تصاحب التصريحات الامريكية
الامم المتحدة – نيويورك – رام الله – الزمان
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تأييده حلا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس إقامة دولتين، مؤكدا أنه واثق بأن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات. وأضاف ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن إدارته ستكون قادرة على عرض خطة للسلام في غضون «شهرين إلى أربعة أشهر».ولأول مرة قال ترامب صراحة أنه يدعم الحل على أساس إقامة دولتين والذي سيؤدي الى فلسطين مستقلة، وقال «أعتقد أن هذا هو الحل الأنجح، هذا ما أشعر به». وقال ترامب «أعتقد بحق أن شيئا ما سيحدث. أنه حلمي بأن أتمكن من فعل ذلك قبل انتهاء مدة رئاستي الأولى». وانتخب ترامب لمدة أربع سنوات تنتهي في كانون الثاني/يناير 2021. وعملية السلام متوقفة فعلياً منذ قطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة ترامب العام الماضي احتجاجا على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. إلا أن ترامب اورد أنه لا يشك في أن الفلسطينيين سيعودون قريباً إلى طاولة المفاوضات. وقال «سيأتون بالتأكيد إلى الطاولة… بكل تأكيد 100% فيما رفض مسؤول فلسطيني بارز تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي أيد فيها حل الدولتين الاربعاء، وقال إن سياسات البيت الأبيض تدمر آمال السلام.
وقال حسام زملط رئيس البعثة الفلسطينية التي أغلقت مؤخرا في واشنطن لوكالة فرانس برس «أقوالهم تعاكس أفعالهم، وأفعالهم واضحة تماما وتدمر احتمال حل الدولتين». وأضاف أن تصريحات ترامب لوحدها ليست كافية لإعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.