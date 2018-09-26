بولتون‭: ‬لن‭ ‬نرحل‭ ‬طالما‭ ‬بقيت‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬خارج‭ ‬بلدها

واشنطن‭ ‬تستعد‭ ‬لحرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬ساحتها‭ ‬سوريا

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

قال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للبيت‭ ‬الابيض‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬الاثنين‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نرحل‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬باقية‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬إيران،‭ ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬حلفاء‭ ‬إيران‭ ‬والمجموعات‭ ‬المسلحة‮»‬‭. ‬وليست‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يلمح‭ ‬فيها‭ ‬مسؤول‭ ‬أميركي‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬أميركي‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬أفغانستان‭ ‬حيث‭ ‬غرق‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬مستنقع‭ ‬الحرب‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬تستعد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لحرب‭ ‬أخرى‭ ‬مفتوحة‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع،‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬ستبقى‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬ترحل‭ ‬إيران‭ ‬عنها‭. ‬و‭.‬‭ ‬فقد‭ ‬نشرت‭ ‬واشنطن‭ ‬حوالى‭ ‬ألفي‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حملة‭ ‬مكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬البنتاغون‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستبقي‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬عودة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وفي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مغادرة‭ ‬سوريا‭ ‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬استراتيجيا‮»‬‭. ‬لكنها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬رحيل‭ ‬قوات‭ ‬أميركية‭ ‬مرتبطا‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬المباشر‭ ‬بوجود‭ ‬جنود‭ ‬إيرانيين‭ ‬وموالين‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الرابط‭ ‬المباشر‭ ‬أن‭ ‬يغيّر‭ ‬من‭ ‬طبيعة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المبرّر‭ ‬رسميا‭ ‬بمكافحة‭ ‬الجهاديين‭ ‬بعد‭ ‬اعتداءات‭ ‬دامية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬إذ‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بل‭ ‬ستصبح‭ ‬حربا‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭. ‬ويقاتل‭ ‬آلاف‭ ‬العناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭. ‬كما‭ ‬يدعم‭ ‬مستشارون‭ ‬إيرانيون‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭. ‬وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬أخيرا‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬باقية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تصريحات‭ ‬بولتون،‭ ‬أكد‭ ‬ماتيس‭ ‬أن‭ ‬السياسة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لهزم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬ندير‭ ‬ظهرنا‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬الذي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬اتسمت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بحذر‭ ‬أكثر‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬بولتون،‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬‮«‬الارض‭ ‬معقد‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحساسيات‭ ‬والخصوصيات،‭ ‬وانا‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يعترف‭ ‬بها‮»‬‭.‬

‮«‬حرب‭ ‬دائمة‮»‬

ويثير‭ ‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الحرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬قلق‭ ‬فرنسا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬وحذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بسوريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬حربا‭ ‬دائمة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬وقال‭ ‬لودريان‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ (‬الرئيس‭ ‬السوري‭) ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وكذلك‭ ‬الذين‭ ‬يدعمونه‭ (…) ‬وإلا‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬نسير‭ ‬باتجاه‭ ‬حرب‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اليوم‭ ‬خمسة‭ ‬جيوش‭ ‬تتواجه‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والحوادث‭ ‬الاخيرة‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬هو‭ ‬خطر‭ ‬فعلي‮»‬‭.‬‭ ‬والى‭ ‬جانب‭ ‬خطر‭ ‬حصول‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬والذي‭ ‬يشن‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ (‬تحالف‭ ‬كردي‭ ‬عربي‭)‬،‭ ‬يمكا‭ ‬لهذا‭ ‬التحول‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خطيرا،‭ ‬بحسب‭ ‬أندرو‭ ‬باراسيليتي‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الابحاث‭ ‬‮«‬راند‭ ‬كوربوريشن‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬هذا‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬‮«‬كمرشح‭ ‬وكرئيس،‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كانت‭ ‬خطأ‭ ‬وإنه‭ ‬يريد‭ ‬سحب‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬من‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬السياسة‭ ‬الاميركية‭ ‬تقوم‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬باقية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬عجلة‭ ‬للرحيل‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بالتالي‭ ‬خطر‭ ‬حصول‭ ‬تصعيد‭ ‬أو‭ ‬حوادث‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬17‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أسقط‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬15‭ ‬عسكريا،‭ ‬وحملت‭ ‬موسكو‭ ‬المسؤولية‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وكانت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬فتحت‭ ‬النيران‭ ‬لاعتراض‭ ‬صواريخ‭ ‬إسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬استهدفها‭ ‬مخازن‭ ‬ذخيرة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬اللاذقية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬الحادث،‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوعين‭ ‬تسليم‭ ‬منظومة‭ ‬صواريخ‭ ‬اس‭-‬300‭ ‬لدمشق،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بتصعيد‭ ‬كلامي‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬واسرائيل‭.‬