لقاء‭ ‬مرتقب‭ ‬بين‭ ‬إرودغان‭ ‬وميركل‭ ‬وسط‭ ‬توتر‭ ‬سياسي‭ ‬وتظاهرات‭ ‬حقوقية

برلين‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

يقوم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬ارودغان‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬لألمانيا‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يسعى‭ ‬البلدان‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬علاقتهما‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الخلافات،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تلقي‭ ‬تظاهرات‭ ‬متوقعة‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لاردوغان‭ ‬لألمانيا‭ ‬منذ‭ ‬أصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬سلسلة‭ ‬مطوّلة‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭ ‬اثارها‭ ‬انتقاد‭ ‬برلين‭ ‬لحملة‭ ‬القمع‭ ‬التي‭ ‬شنّها‭ ‬النظام‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬خصومه‭ ‬اثر‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشلة‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2016‭.‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬للإعلام‭ ‬التركي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ (‬التوتر‭) ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

ويصل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬لبرلين‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬بالمستشارة‭ ‬ميركل‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬التاليين‭.‬

وسيستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الألماني‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬بحرس‭ ‬الشرف‭ ‬العسكري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستضيفه‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬غداء‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بيليفو،‭ ‬وهي‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تعهد‭ ‬سياسيون‭ ‬معارضون‭ ‬بمقاطعتها‭ ‬كذلك‭ ‬ستغيب‭ ‬عنها‭ ‬ميركل‭. ‬والسبت،‭ ‬يتوجه‭ ‬اردوغان‭ ‬لكولونيا‭ ‬لافتتاح‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬اوروبا،‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تشييده‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬التركي‭ ‬للشؤون‭ ‬الدينية‭ ( ‬ديتيب‭).‬

وأشار‭ ‬محللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سعي‭ ‬اروغان‭ ‬لطي‭ ‬صفحة‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬المانيا‭ ‬صاحبة‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعاني‭ ‬فيه‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التركي‭ ‬بشدة‭ ‬وتسوء‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

التنافس‭ ‬ليورو‭ ‬2024

وتعهد‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬معارضي‭ ‬سياسات‭ ‬اردوغان‭ ‬بالتظاهر‭ ‬في‭ ‬ارجاء‭ ‬ألمانيا‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬سياسته‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬إلى‭ ‬هجومها‭ ‬ضد‭ ‬الميلشيات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬سيكون‭ ‬شعارها‭ ‬‮«‬ارودغان‭ ‬غير‭ ‬مرحب‭ ‬به‮»‬‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬الجمعة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬للقضايا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬التي‭ ‬ستثيرها‭ ‬الزيارة،‭ ‬ستلوح‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الأفق‭.‬

وتتنافس‭ ‬ألمانيا‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬محموم‭ ‬لنيل‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكن‭ ‬المفارقة‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬بتنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬سيعلن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬فيه‭ ‬اردوغان‭ ‬لألمانيا‭. ‬وخيّم‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬ترشح‭ ‬ألمانيا‭ ‬للبطولة‭ ‬إعلان‭ ‬اللاعب‭ ‬الألماني‭ ‬مسعود‭ ‬أوزيل‭ ‬ذي‭ ‬الأصول‭ ‬التركية‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬دوليا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬‮«‬العنصرية‭ ‬وعدم‭ ‬الاحترام‮»‬‭ ‬تجاهه،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أشاد‭ ‬بها‭ ‬اردوغان‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬فونكه‭ ‬مديين‭ ‬غروبه‮»‬‭ ‬الصحافية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قول‭ ‬اوزيل‭ +‬أنا‭ ‬الماني‭ ‬عندما‭ ‬أفوز‭ ‬ومهاجر‭ ‬عندما‭ ‬أخسر‭+ ‬تجسد‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

‮«‬سابق‭ ‬لأوانه‮»‬‭ ‬

وتوترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بشدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الحليفين‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تطهير‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشلة‭ ‬ضد‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2016‭. ‬وتم‭ ‬توقيف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الالمان‭ ‬او‭ ‬المزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تلك‭ ‬الحملات‭ ‬للامن‭ ‬التركي‭.‬

لكن‭ ‬تقارب‭ ‬تدريجي‭ ‬بدأ‭ ‬أخيرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أفرجت‭ ‬انقرة‭ ‬عن‭ ‬الصحافي‭ ‬التركي‭ ‬الالماني‭ ‬دينيز‭ ‬يوسيل‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬الافراج‭ ‬المشروط‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2018‭ ‬بعد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬التوقيف‭. ‬كما‭ ‬سُمح‭ ‬لللصحافية‭ ‬الألمانية‭ ‬ميشالي‭ ‬تولو‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬المانيا‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭. ‬ألا‭ ‬أن‭ ‬الكاتبة‭ ‬البالغة‭ ‬34‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تواجه‭ ‬تهم‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وشددت‭ ‬ميركل،‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬بلادها‭ ‬جالية‭ ‬تركية‭ ‬كبيرة‭ ‬قوامها‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬مرارا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬مع‭ ‬أنقرة،‭ ‬وهي‭ ‬شريك‭ ‬مهم‭ ‬تعتمد‭ ‬عليه‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬توافد‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬السواحل‭ ‬الأوروبية‭. ‬لكن‭ ‬صحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬الألمانية‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬طرح‭ ‬البساط‭ ‬الأحمر‭ ‬أمام‭ ‬اردوغان‭ ‬الذي‭ ‬اتهم‭ ‬برلين‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬فقط‭ ‬بـ«الممارسات‭ ‬النازية‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬برلين‭ ‬مسيرات‭ ‬داعمة‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬استفتاء‭ ‬منحه‭ ‬سلطات‭ ‬واسعة‭ ‬جديدة‭. ‬وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬افتتاحيتها‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تصارع‭ ‬فيه‭ ‬تركيا‭ ‬أزمة‭ ‬عملة‭ ‬واقتصادها‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬الحضيض‭ ‬يريد‭ ‬اردوغان‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬صديقا‭ ‬لنا‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬أنّ‭ ‬مراسم‭ ‬الزيارة‭ ‬تتضمن‭ ‬‮«‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأبهة‭ ‬والاحتفال‭ ‬باردوغان‭. ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحد‮»‬‭ ‬مجدد‭ ‬ا‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬وصرّح‭ ‬اردوغان‭ ‬أنّه‭ ‬سيستغل‭ ‬الزيارة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المانيا‭ ‬لتكون‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬كفاءة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬المنظمات‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحركة‭ ‬الداعية‭ ‬التركي‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭. ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬أجندة‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬ملفات‭ ‬مثل‭ ‬مساعي‭ ‬انقرة‭ ‬المتوقفة‭ ‬للانضمام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

ولتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬مجددا،‭ ‬قد‭ ‬يلقي‭ ‬اردوغان‭ ‬بورقة‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للسكة‭ ‬الحديد‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬دير‭ ‬شبيغل‭ ‬الأسبوعية‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬سيمنز‭ ‬الألمانية‭ ‬العملاقة‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬لقيادة‭ ‬المشروع‭ ‬الطموح‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬كلفته‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ (‬40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬برلين‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬تمويله‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬بارزة‭ ‬للطابع‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬للزيارة،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬اردوغان‭ ‬أي‭ ‬خطابات‭ ‬عامة‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لألمانيا‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬دان‭ ‬الصحافي‭ ‬يوسيل،‭ ‬الذي‭ ‬امضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬التركية،‭ ‬برلين‭ ‬على‭ ‬‮«‬دعوة‭ ‬مجرم‭ ‬لمأدبة‮»‬‭ ‬طعام‭.‬

وتابع‭ ‬مراسل‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬دي‭ ‬فيلت‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬تخون‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأتراك‭ ‬التواقين‭ ‬لمجتمع‭ ‬حر‭ ‬وديموقراطي‭ ‬وعلماني‮»‬‭.‬