هزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬الجوهرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا

باريس‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هُزم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬لكن‭ ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬حلول‭ ‬للمشكلات‭ ‬الجوهرية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نشوئه،‭ ‬يحذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬امكان‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬الجماعات‭ ‬السنية‭ ‬المتطرفة‭ ‬سواء‭ ‬عاجلاً‭ ‬أم‭ ‬آجلاً‭.‬

يتيح‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬واستخدام‭ ‬القوة‭ ‬معالجة‭ ‬الأعراض‭ ‬لكن‭ ‬اجتثاث‭ ‬المرض‭ ‬يتطلب‭ ‬علاج‭ ‬أسبابه،‭ ‬وفق‭ ‬الخبراء،‭ ‬الذي‭ ‬يشيرون‭ ‬كمثال‭ ‬إلى‭ ‬هزيمة‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬وكيف‭ ‬انبثق‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬فلولها‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

قال‭ ‬برنار‭ ‬باجوليه‭ ‬المدير‭ ‬السابق‭ ‬للمديرية‭ ‬العامة‭ ‬الفرنسية‭ ‬للأمن‭ ‬الخارجي،‭ “‬لقد‭ ‬هُزمت‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لكن‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خطيراً‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الخطر‭ ‬بعد‭”.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬صحافيين‭ ‬إن‭ “‬المشكلات‭ ‬الأساسية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بلا‭ ‬حل‭ ‬وهي‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جغرافية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭. ‬ففي‭ ‬العراق‭ ‬قاد‭ ‬التدخل‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬2003‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬وتم‭ ‬استبعاد‭ ‬الأقلية‭ ‬السنية‭. ‬وفي‭ ‬سوريا،‭ ‬يحدث‭ ‬تقريباً‭ ‬الامر‭ ‬نفسه،‭ ‬لأنه‭ ‬ومنذ‭ ‬تولي‭ ‬الطائفة‭ ‬العلوية‭ ‬الحكم،‭ ‬تم‭ ‬تهميش‭ ‬السنة‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لهذه‭ ‬الظواهر‭. ‬نحن‭ ‬لدينا‭ ‬علاج‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلات،‭ ‬عسكري،‭ ‬أمني،‭ ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نتصدَ‭ ‬حقاً‭ ‬للأسباب‭ ‬الجوهرية‭”. ‬وفي‭ ‬تحليل‭ ‬نشر‭ ‬حديثاً‭ ‬بعنوان‭ “‬داعش‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تعاود‭ ‬الظهور‭ ‬في‭ ‬سوريا‭” ‬كتب‭ ‬الباحث‭ ‬حسن‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬البرنامج‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬التطرف‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬أنه‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المسلحون‭ ‬قد‭ ‬هزموا‭ ‬فإن‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬ظهورهم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭”. ‬وأضاف‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دروس‭ ‬التاريخ،‭ ‬فإنها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاديين‭ ‬سيستغلون‭ ‬وضعا‭ ‬متقلباً،‭ ‬وسوف‭ ‬ينضمون‭ ‬إلى‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬للأسد،‭ ‬رمز‭ ‬القمع،‭ ‬لإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬صفوفهم‭ ‬وتأسيس‭ ‬وجود‭ ‬دائم‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭”. ‬لقد‭ ‬أظهر‭ ‬المثال‭ ‬العراقي‭ ‬أن‭ ‬المتطرفين‭ ‬السنة‭ ‬عرفوا‭ ‬كيف‭ ‬ينتقلون‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬السري‭ ‬ويختبئون‭ ‬وينتظرون‭ ‬بصبر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬المتفوقة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬دفنهم‭ ‬تحت‭ ‬القنابل‭. ‬عندها‭ ‬ينبرون‭ ‬إلى‭ ‬التخريب‭ ‬عبر‭ ‬التغلغل‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الطائفة‭ ‬السنية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إقناعها‭ ‬بأنهم‭ “‬المدافعون‭ ‬الوحيدون‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الطاغية‭”‬،‭ ‬وعبر‭ ‬ترهيب‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يقاومونهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهجمات‭ ‬والاغتيالات‭. ‬ثم‭ ‬ينتظرون‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬فيما‭ ‬هم‭ ‬مختبئون‭ ‬داخل‭ ‬مجتمعهم،‭ ‬يمارسون‭ ‬التأثير‭ ‬الايديولوجي‭ ‬أو‭ ‬الترهيب‭. ‬وأضاف‭ ‬حسن،‭ “‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تختفي‭ ‬حركات‭ ‬التمرد‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬حل‭ ‬للقضايا‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬ظهورها‭. ‬سيتوارون‭ ‬لسنوات‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عقود،‭ ‬ليولدوا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭”. ‬أما‭ ‬جان‭ ‬بيار‭ ‬فيليو،‭ ‬الخبير‭ ‬بشؤون‭ ‬المنطقة‭ ‬والأستاذ‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬فرأى‭ ‬أن‭ “‬داعش‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الكيلومترات‭ ‬المربعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬وتدير‭ ‬خلايا‭ ‬سرية‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬العراق‭. ‬وهي‭ ‬تستفيد‭ ‬في‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭ ‬من‭ ‬التناقضات‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تقاتلها‭”. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ “‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبتركه‭ ‬الرقة،‭ ‬مهد‭ ‬داعش،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عليه‭ ‬حقل‭ ‬تغطيه‭ ‬الأنقاض،‭ ‬لا‭ ‬يفعل‭ ‬سوى‭ ‬خلق‭ ‬وضع‭ ‬ملائم‭ ‬لعودة‭ ‬الجهاديين‭”.‬

وما‭ ‬يصح‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ينطبق‭ ‬بالمثل‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬أو‭ ‬أفغانستان،‭ ‬حيث‭ ‬أنشأ‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فروعاً،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬برنار‭ ‬باجوليه‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ “‬مذكراته‭ ‬عن‭ ‬الشرق‭” ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬بعنوان‭ “‬الشمس‭ ‬لا‭ ‬تبزغ‭ ‬في‭ ‬الشرق‭” ‬عن‭ ‬دار‭ “‬بلون‭”.‬

وقال‭ ‬باجوليه‭ ‬إن‭ “‬النهج‭ ‬الأمني‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭. ‬إن‭ ‬مشكلات‭ ‬الأقليات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مالي،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الأقليات‭ ‬القبلية‭ ‬مثل‭ ‬الفولاني،‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬الالتفات‭ ‬لعلاجها‭”.‬

وتابع‭ ‬أن‭ “‬الوضع‭ ‬أسوأ‭ ‬حالاً‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬حيث‭ ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر‭ ‬تقريباً‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬والجهود‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬والخسائر‭ ‬الجسيمة‭. ‬هناك‭ ‬تسيطر‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬البلاد،‭ ‬بل‭ ‬وأكثر‭ ‬في‭ ‬الليل‭”. ‬إن‭ ‬إدراك‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬أمر‭ ‬سهل،‭ ‬وفق‭ ‬الخبراء،‭ ‬لكن‭ ‬الجميع‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأسهل‭ ‬بكثير‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬الأسباب‭ ‬الجذرية‭ ‬ومنها‭ ‬بين‭ ‬أخرى،‭ ‬عزلة‭ ‬النخبة‭ ‬السياسية‭ ‬والفساد‭ ‬وضعف‭ ‬التنمية‭ ‬والتطرف‭ ‬الديني‭ ‬أو‭ ‬نفوذ‭ ‬المنظمات‭ ‬الإجرامية‭.‬