وقف‭ ‬جديد‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬طرابلس

ماكرون يدعو لإنهاء انقسامات العالم حول ليبيا
الامم المتحدة – طرابلس – الزمان – دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء المجتمع الدولي إلى إنهاء انقساماته حول ليبيا إذا ما أراد إخراج هذا البلد من أزمته، في رسالة موجّهة بشكل خاص إلى إيطاليا. وقال ماكرون من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «لن نمنح الليبيين سبل الخروج من الأزمة إذا ما استمرينا في انقسامنا، إذا ما أصبحت ليبيا، كما هي في كثير من الأحيان، ميداناً تتواجه فيه التأثيرات الأجنبية». وإيطاليا، التي تربطها علاقات تاريخية بليبيا، تأخذ على فرنسا رغبتها بالتفرّد في معالجة الأزمة الليبية من خلال الدفع باتجاه تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في خطة تلقى أيضا تحفظاً من جانب الولايات المتحدة. وقد اتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم اليمين المتطرف والرجل القوي في الحكومة الإيطالية، فرنسا بأنّها «تعرّض كل شمال إفريقيا، وبالتالي أوروبا، للخطر» بسبب «دوافع اقتصادية قومية» في ليبيا. ولكن ماكرون جدّد من على منبر الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بموجب الاتفاق الذي أبرمه في باريس هذا العام أطراف النزاع في هذا البلد. وقال الرئيس الفرنسي إنّه «في باريس، تعهّد الليبيون أن ينظّموا سريعاً انتخابات تعيد توحيد مؤسسات الدولة»، من دون أن يذكر تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر الذي تريده فرنسا موعداً لإجراء هذه الانتخابات. وأضاف ماكرون «يجب أن تتمّ هذه الالتزامات تحت رعاية الأمم المتحدة وبتعاون وثيق مع الاتحاد الأفريقي». وحذّر الرئيس الفرنسي من أن «الوضع الراهن يسمح للميليشيات وللمهرّبين بتعزيز اوضاعهم وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها».
و أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأسرة الدولية، الأربعاء توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في جنوب العاصمة طرابلس.
وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بيان أن هذا الاتفاق الذي سبقه وقف المعارك الثلاثاء، وُقع بين ممثلي مدينتي طرابلس وترهونة (غرب) اللتين تتحدر منهما المجموعات المسلحة الرئيسية المتناحرة.
وينص الاتفاق الذي صادق عليه الاربعاء وزير الداخلية عبد السلام عاشور على احترام الاتفاق الذي وقع برعاية الامم المتحدة بداية ايلول/سبتمبر ولكنه لم يصمد سوى بضعة ايام.
ويلحظ ايضا تشكيل قوة نظامية مختلطة تضم خصوصا عناصر شرطة من طرابلس وترهونة لتأمين مختلف احياء الضاحية الجنوبية للعاصمة التي تشهد معارك دامية منذ شهر.
ورحبت حكومة الوفاق في بيان ب»عودة الهدوء» الى هذه المناطق التي شملتها معارك خلفت 117 قتيلا على الاقل واكثر من 400 جريح وتسببت بنزوح اكثر من 25 الف شخص، وفق حصيلة رسمية جديدة.
واندلعت المعارك بين مجموعات مسلحة أتت من مدينتي ترهونة ومصراتة (غرب) وفصائل في طرابلس تتبع نظريا لحكومة الوفاق، وذلك على خلفية صراع على النفوذ للسيطرة على العاصمة ومؤسساتها.