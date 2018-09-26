وقف‭ ‬جديد‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬طرابلس

ماكرون‭ ‬يدعو‭ ‬لإنهاء‭ ‬انقسامات‭ ‬العالم‭ ‬حول‭ ‬ليبيا

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‭ – ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬انقساماته‭ ‬حول‭ ‬ليبيا‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬إخراج‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬أزمته،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬موجّهة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نمنح‭ ‬الليبيين‭ ‬سبل‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬استمرينا‭ ‬في‭ ‬انقسامنا،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أصبحت‭ ‬ليبيا،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬ميداناً‭ ‬تتواجه‭ ‬فيه‭ ‬التأثيرات‭ ‬الأجنبية‮»‬‭. ‬وإيطاليا،‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬بليبيا،‭ ‬تأخذ‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬رغبتها‭ ‬بالتفرّد‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الأزمة‭ ‬الليبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدفع‭ ‬باتجاه‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬تلقى‭ ‬أيضا‭ ‬تحفظاً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬اتهم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماتيو‭ ‬سالفيني،‭ ‬زعيم‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬والرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيطالية،‭ ‬فرنسا‭ ‬بأنّها‭ ‬‮«‬تعرّض‭ ‬كل‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬أوروبا،‭ ‬للخطر‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬دوافع‭ ‬اقتصادية‭ ‬قومية‮»‬‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭. ‬ولكن‭ ‬ماكرون‭ ‬جدّد‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬منبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرمه‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أطراف‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬باريس،‭ ‬تعهّد‭ ‬الليبيون‭ ‬أن‭ ‬ينظّموا‭ ‬سريعاً‭ ‬انتخابات‭ ‬تعيد‭ ‬توحيد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬تاريخ‭ ‬10‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الذي‭ ‬تريده‭ ‬فرنسا‭ ‬موعداً‭ ‬لإجراء‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭. ‬وأضاف‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتمّ‭ ‬هذه‭ ‬الالتزامات‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبتعاون‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأفريقي‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬يسمح‭ ‬للميليشيات‭ ‬وللمهرّبين‭ ‬بتعزيز‭ ‬اوضاعهم‭ ‬وزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرها‮»‬‭.‬

و‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬الليبية‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية،‭ ‬الأربعاء‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬المتحاربة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬وقف‭ ‬المعارك‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وُقع‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬مدينتي‭ ‬طرابلس‭ ‬وترهونة‭ (‬غرب‭) ‬اللتين‭ ‬تتحدر‭ ‬منهما‭ ‬المجموعات‭ ‬المسلحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬المتناحرة‭.‬

وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬صادق‭ ‬عليه‭ ‬الاربعاء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بداية‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يصمد‭ ‬سوى‭ ‬بضعة‭ ‬ايام‭.‬

ويلحظ‭ ‬ايضا‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬نظامية‭ ‬مختلطة‭ ‬تضم‭ ‬خصوصا‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬وترهونة‭ ‬لتأمين‭ ‬مختلف‭ ‬احياء‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬للعاصمة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬معارك‭ ‬دامية‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭.‬

ورحبت‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ب»عودة‭ ‬الهدوء‮»‬‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬معارك‭ ‬خلفت‭ ‬117‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬واكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬جريح‭ ‬وتسببت‭ ‬بنزوح‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬الف‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬جديدة‭.‬

واندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬أتت‭ ‬من‭ ‬مدينتي‭ ‬ترهونة‭ ‬ومصراتة‭ (‬غرب‭) ‬وفصائل‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬تتبع‭ ‬نظريا‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬النفوذ‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬ومؤسساتها‭.‬