دراسة‭ ‬يابانية‭: ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الذاكرة

لندن – الزمان : أظهرت دراسة حديثة في اليابان أن الرياضة تحافظ على لياقة الذاكرة أيضا.وبحسب الدراسة، فإن مجرد التدريب الخفيف مثل التنزه سيرا أو اليوجا أو رياضة «تاي تشي»، يكفي لتنشيط الذاكرة مما يوفر وقاية ضد أمراض مثل الزهايمر. وذكر باحثو جامعة تسوكوبا اليابانية في دراستهم التي نشرت نتائجها مجلة «بروسيدنجز» التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم أن متطوعين حققوا نتائج طيبة في اختبارات للذاكرة بعد مشاركتهم لمدة عشر دقائق فقط في نشاط خفيف. «الحركة بركة»، مثل قديم يمكن أن ينطبق أيضا على تحسين قدراتنا الإدراكية حيث أظهرت دراسات عدة وجود آثار إيجابية للأنشطة الجسدية على المخ ولكن السؤال: إلى أي مدى يجب أن نعرق من أجل تحقيق هذه الآثار؟ وفحص الباحثون، تحت إشراف البروفيسور هيداكي سويا، أستاذ علم الرياضة والغدد الصماء العصبية، تأثير التدريب الخفيف جدا، الخالي من الإرهاق، على الذاكرة.وفي سبيل ذلك، جعل الباحثون 36 متطوعا من أصحاء البدن في سن نحو 20 عاما يتدربون لمدة عشر دقائق على دراجة ثابتة. ثم قام هؤلاء بعدة واجبات مختلفة للذاكرة.كما التقط الباحثون صورا لمخ بعض المتطوعين لمعرفة نشاط منطقة الحصين وهي المنطقة المسؤولة بشكل أساسي عن الذاكرة، وهي جزء من النظام النطاقي.