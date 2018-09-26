دراسة‭ ‬يابانية‭: ‬رياضة‭ ‬المشي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الذاكرة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬: أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬لياقة‭ ‬الذاكرة‭ ‬أيضا‭.‬وبحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬فإن‭ ‬مجرد‭ ‬التدريب‭ ‬الخفيف‭ ‬مثل‭ ‬التنزه‭ ‬سيرا‭ ‬أو‭ ‬اليوجا‭ ‬أو‭ ‬رياضة‭ ‬‮«‬تاي‭ ‬تشي‮»‬،‭ ‬يكفي‭ ‬لتنشيط‭ ‬الذاكرة‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬وقاية‭ ‬ضد‭ ‬أمراض‭ ‬مثل‭ ‬الزهايمر‭. ‬وذكر‭ ‬باحثو‭ ‬جامعة‭ ‬تسوكوبا‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬دراستهم‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بروسيدنجز‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعلوم‭ ‬أن‭ ‬متطوعين‭ ‬حققوا‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬اختبارات‭ ‬للذاكرة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتهم‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬خفيف‭. ‬‮«‬الحركة‭ ‬بركة‮»‬،‭ ‬مثل‭ ‬قديم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬قدراتنا‭ ‬الإدراكية‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسات‭ ‬عدة‭ ‬وجود‭ ‬آثار‭ ‬إيجابية‭ ‬للأنشطة‭ ‬الجسدية‭ ‬على‭ ‬المخ‭ ‬ولكن‭ ‬السؤال‭: ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الآثار؟‭ ‬وفحص‭ ‬الباحثون،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬البروفيسور‭ ‬هيداكي‭ ‬سويا،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الرياضة‭ ‬والغدد‭ ‬الصماء‭ ‬العصبية،‭ ‬تأثير‭ ‬التدريب‭ ‬الخفيف‭ ‬جدا،‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الإرهاق،‭ ‬على‭ ‬الذاكرة‭.‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك،‭ ‬جعل‭ ‬الباحثون‭ ‬36‭ ‬متطوعا‭ ‬من‭ ‬أصحاء‭ ‬البدن‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬يتدربون‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬ثابتة‭. ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬هؤلاء‭ ‬بعدة‭ ‬واجبات‭ ‬مختلفة‭ ‬للذاكرة‭.‬كما‭ ‬التقط‭ ‬الباحثون‭ ‬صورا‭ ‬لمخ‭ ‬بعض‭ ‬المتطوعين‭ ‬لمعرفة‭ ‬نشاط‭ ‬منطقة‭ ‬الحصين‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬المسؤولة‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬عن‭ ‬الذاكرة،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬النطاقي‭.‬