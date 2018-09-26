الرباط‭ ‬توقف‭ ‬اسبانياً‭ ‬ومغربياً‭ ‬متهمين‭ ‬بتهريب‭ ‬البشر

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬المغربية‭ ‬الأربعاء‭ ‬توقيف‭ ‬اسباني‭ ‬ومغربي‭ ‬‮«‬متواطئ‮»‬‭ ‬معه‭ ‬متهمين‭ ‬بتهريب‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬اوروبا‭ ‬في‭ ‬مراكب‭.‬

وذكرت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬بهما‭ ‬‮«‬ابتزا‮»‬‭ ‬الطامحين‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬افريقيا‭ ‬قبل‭ ‬ارسالهم‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬في‭ ‬قوارب‭ ‬مطاطية‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التوقيفات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طنجة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬غداة‭ ‬إطلاق‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬زورق‭ ‬يقوده‭ ‬اسباني‭ ‬يقل‭ ‬مهاجرين‭ ‬غير‭ ‬قانونيين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفض‭ ‬الاستجابة‭ ‬للتحذيرات‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شابة‭ ‬مغربية‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مغربيين‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬اضطرت‮»‬‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الزورق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوده‭ ‬إسباني‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬الامتثال‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬‮«‬المياه‭ ‬المغربية‮»‬‭ ‬قبالة‭ ‬مضيق‭ ‬فنيدق‭ (‬شمال‭).‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التوقيف‭ ‬قائد‭ ‬الزورق‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬بأي‭ ‬سوء‭.‬

منذ‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬اسبانيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬بحرا‭ ‬وبرا،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭. ‬وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬إنها‭ ‬احبطت‭ ‬54‭ ‬الف‭ ‬محاولة‭ ‬تسلل‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬الاف‭ ‬مغربي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬اب‭/‬أغسطس‭ ‬2018،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأرقام‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭.‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬النار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬زورق‭ ‬يقل‭ ‬مهاجرين‭ ‬غير‭ ‬قانونيين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفض‭ ‬الاستجابة‭ ‬للتحذيرات‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شابة‭ ‬مغربية‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مغربيين‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭.‬

وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬البحرية‭ ‬‮«‬اضطرت‮»‬‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الزورق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوده‭ ‬إسباني‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬الامتثال‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬‮«‬المياه‭ ‬المغربية‮»‬‭ ‬قبالة‭ ‬مضيق‭ ‬فنيدق‭ (‬شمال‭).‬

واكد‭ ‬ممثل‭ ‬للسلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إصابة‭ ‬أربعة‭ ‬مهاجرين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الزورق‭ ‬بينهم‭ ‬مغربية‭ ‬توفيت‭ ‬لاحقا‭ ‬متأثرة‭ ‬بجروحها‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المهاجرين‭ ‬كانوا‭ ‬مختبئين‭ ‬وغير‭ ‬مرئيين‮»‬‭.‬

والقتيلة‭ ‬شابة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬تطوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المملكة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬رئيس‭ ‬مرصد‭ ‬الشمال‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬الجرحى‭ ‬الثلاثة‭ ‬هم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مغربيين،‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬تطوان‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحسيمة‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬بحالة‭ ‬حرجة‭ ‬فقد‭ ‬بترت‭ ‬ذراعه‮»‬‭ ‬ونقل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط‭.‬

وكان‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الزورق‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬25‭ ‬مهاجرا‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬المهرّبين‭ ‬الإسبان‮»‬‭. ‬واعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬قائد‭ ‬الزورق‭ ‬وفتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬

منذ‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬اسبانيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬بحرا‭ ‬وبرا،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬إنها‭ ‬احبطت‭ ‬54‭ ‬الف‭ ‬محاولة‭ ‬تسلل‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

وشملت‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬الاف‭ ‬مغربي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬اب‭/‬أغسطس‭ ‬2018،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأرقام‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬المغربية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مرصد‭ ‬الشمال‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتوجه‭ ‬‮«‬المئات‭ ‬من‭ ‬الشبان‭ ‬المغاربة‭ ‬الى‭ ‬شواطئ‭ ‬المنطقة‭ ‬محاولين‭ ‬العبور‮»‬‭ ‬قامت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬مؤخرا‭ ‬ب»تعزيز‭ ‬تدابير‭ ‬الرقابة‭ ‬واقامة‭ ‬الحواجز‭ ‬عند‭ ‬مداخل‭ ‬المدن‭ ‬الساحلية‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬بداية‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬تبث‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أشرطة‭ ‬فيديو‭ ‬لشبان‭ ‬مغاربة‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬مطاطية‭.‬