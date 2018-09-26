كيف‭ ‬تفقد‭ ‬ثلاثين‭ ‬كيلو‭ ‬غراماً من‭ ‬وزنك‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬:بات‭ ‬ممكنا‭ ‬للذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬كيلوغراماً‭ ‬فقدان‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬شهور‭ ‬بفضل‭ ‬تقنية‭ ‬رائدة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬حجم‭ ‬المعدة‭ ‬باستخدام‭ ‬الغرز‭ ‬الداخلية،‭ ‬فبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬لا‭ ‬تستخدم‭ ‬المبضع‭ ‬لإحداث‭ ‬أي‭ ‬شقوق،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ندبات‭ ‬في‭ ‬المعدة،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمرضى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬المعدة‭ ‬يقل‭ ‬بنسبة‭ ‬الثلثين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬عن‭ ‬حجمها‭ ‬الأصلي‭ ‬بعد‭ ‬العملية،‭ ‬يشعر‭ ‬المريض‭ ‬بالشبع‭ ‬بسرعة‭.‬ويتم‭ ‬تحذير‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام،‭ ‬خشية‭ ‬تفكك‭ ‬الغرز‭ ‬التي‭ ‬تعيد‭ ‬المعدة‭ ‬إلى‭ ‬حجمها‭ ‬الأصلي‭.‬