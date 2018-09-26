إعادة‭ ‬اخراج‭ ‬الفيلم‭ ‬الشهير‭ ‬العصابة‭ ‬البرية

نيويورك – الزمان: يقوم النجم الأمريكي ميل غيبسون بإخراج نسخة جديدة من فيلم «The Wild Bunch» أو «العصابة البرية» الذي صدر عام 1969 وقام بإخراجه حينها سام بيكنبا.
وذكر موقع «ديدلاين» الأمريكي أن غيبسون يشارك أيضا في كتابة سيناريو الفيلم مع براين باجبي.
ويتناول العمل الفني، قصة مجموعة من الخارجين عن القانون يخططون لارتكاب عملية سرقة أخيرة للصمود أمام التغييرات التي طرأت على العالم أثناء العصر الصناعي ولكن يهاجمهم شريك سابق لهم كانوا قد خانوه قبل ذلك.
وقام الممثلون ويليام هولدن وإيرنست بورجنين وروبرت ريان ببطولة النسخة السابقة من الفيلم الذي أثار الجدل وقت طرحه بسبب كثرة مشاهد العنف فيه. ويحضر غيبسون حاليا لإخراج فيلم «Destroyer» (مدمر) الذي تدور أحداثه خلال الحرب العالمية الثانية ويقوم ببطولته مارك والبرج، كما يشارك أيضا في بطولة فيلم «War Pigs» مع الفنان كولين فاريل من إخراج تومي وركولا.