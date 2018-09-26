إعادة‭ ‬اخراج‭ ‬الفيلم‭ ‬الشهير‭ ‬العصابة‭ ‬البرية

نيويورك‭ – ‬الزمان‭: ‬يقوم‭ ‬النجم‭ ‬الأمريكي‭ ‬ميل‭ ‬غيبسون‭ ‬بإخراج‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬The Wild Bunch‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬العصابة‭ ‬البرية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عام‭ ‬1969‭ ‬وقام‭ ‬بإخراجه‭ ‬حينها‭ ‬سام‭ ‬بيكنبا‭.‬

وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ديدلاين‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬أن‭ ‬غيبسون‭ ‬يشارك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬سيناريو‭ ‬الفيلم‭ ‬مع‭ ‬براين‭ ‬باجبي‭. ‬

ويتناول‭ ‬العمل‭ ‬الفني،‭ ‬قصة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخارجين‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬يخططون‭ ‬لارتكاب‭ ‬عملية‭ ‬سرقة‭ ‬أخيرة‭ ‬للصمود‭ ‬أمام‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬أثناء‭ ‬العصر‭ ‬الصناعي‭ ‬ولكن‭ ‬يهاجمهم‭ ‬شريك‭ ‬سابق‭ ‬لهم‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬خانوه‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬

وقام‭ ‬الممثلون‭ ‬ويليام‭ ‬هولدن‭ ‬وإيرنست‭ ‬بورجنين‭ ‬وروبرت‭ ‬ريان‭ ‬ببطولة‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬الجدل‭ ‬وقت‭ ‬طرحه‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬مشاهد‭ ‬العنف‭ ‬فيه‭. ‬ويحضر‭ ‬غيبسون‭ ‬حاليا‭ ‬لإخراج‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬Destroyer‮»‬‭ (‬مدمر‭) ‬الذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬ويقوم‭ ‬ببطولته‭ ‬مارك‭ ‬والبرج،‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬War‭ ‬Pigs‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬كولين‭ ‬فاريل‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬تومي‭ ‬وركولا‭. ‬