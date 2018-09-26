تويتر‭ ‬يدعو‭ ‬العرب‭ ‬لتقديم‭ ‬مقترحات‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬الاساءات‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭:‬‭ ‬يتيح‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬للمستخدمين‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬القوانين‭ ‬الناظمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الإساءات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقترحاتهم،‭ ‬خدمة‭ ‬لكل‭ ‬مستخدمي‭ ‬المنصة‭ ‬ذات‭ ‬الشعبية‭ ‬الطاغية‭. ‬وطور‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬سياسة‭ ‬جديدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬اللغة‭ ‬التي‭ ‬تُجرّد‭ ‬من‭ ‬الصفات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬منصتها،‭ ‬عبر‭ ‬إشعار‭ ‬الآخرين‭ ‬بأنهم‭ ‬أقل‭ ‬إنسانية،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬خطرة،‭ ‬حيث‭ ‬يندرج‭ ‬بعض‭ ‬هذا‭ ‬المحتوى‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬السلوكيات‭ ‬الباعثة‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭. ‬ويسعى‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬سياسة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬السلوكيات‭ ‬الباعثة‭ ‬على‭ ‬الكراهية،‭ ‬لتشمل‭ ‬المحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يجرد‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬إنسانيتهم‭ ‬لانتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬الترويج‭ ‬للعنف‭ ‬أو‭ ‬الهجوم‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬تهديد‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬العرق‭ ‬أو‭ ‬السلالة‭ ‬أو‭ ‬الأصل‭ ‬القومي‭ ‬أو‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬الانتماء‭ ‬الديني‭ ‬أو‭ ‬العمر‭ ‬أو‭ ‬الإعاقة‭ ‬أو‭ ‬الأمراض‭ ‬الخطرة،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬الأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التجريد‭ ‬من‭ ‬الصفات‭ ‬الإنسانية‭ ‬يرتبط‭ ‬بالأذى‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬لأنه‭ ‬يجعل‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الآخرين‭ ‬مقبولاً‭ ‬أكثر‭. ‬ودعا‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬جميع‭ ‬المتحدثين‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬لتقديم‭ ‬مقترحاتهم‭ ‬عبر‭ ‬مدونة‭ ‬‮«‬تويتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحسين‭ ‬صحة‭ ‬المحادثة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬أرفقت‭ ‬الشركة‭ ‬نموذجاً‭ ‬لتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬العام‭ ‬والسياسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬التجريد‭ ‬من‭ ‬الصفات‭ ‬الإنسانية‭.‬