صلصة‭ ‬الطماطم‭ ‬تحارب‭ ‬الأمراض‭ ‬الخطيرة‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭:‬‭ ‬وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬صلصلة‭ ‬الطماطم‭ ‬المطبوخة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الكاتشب،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحمي‭ ‬أجسامنا‭ ‬من‭ ‬السرطان‭. ‬وأثناء‭ ‬دراسة‭ ‬الفاكهة‭ ‬الحمراء،‭ ‬توصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صلصات‭ ‬الطماطم‭ ‬المطهوة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬البكتيريا‭ ‬السليمة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭.‬

وكشفت‭ ‬تقارير‭ ‬RSVP‭ ‬Live،‭ ‬أن‭ ‬تأثير‭ ‬البروبيوتيك‭ (‬متممات‭ ‬غذائية‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬الحية‭ ‬أو‭ ‬الخمائر‭) ‬في‭ ‬الطماطم‭ ‬المطهوة‭ ‬أفضل،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالشكل‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬الخضراوات‭ ‬الحمراء‭.‬

ودرس‭ ‬باحثو‭ ‬جامعة‭ ‬Politecnica‭ ‬de‭ ‬Valenicia‭ ‬الإسبانية،‭ ‬كيف‭ ‬يؤثر‭ ‬الهضم‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬واكتشفوا‭ ‬أن‭ ‬صلصة‭ ‬الطماطم‭ ‬المطبوخة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬الطازجة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الطهي‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬lycopene‮»‬،‭ ‬تعزز‭ ‬تأثير‭ ‬البروبيوتيك‭ ‬وتشجع‭ ‬نمو‭ ‬البكتيريا‭ ‬السليمة‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭.‬