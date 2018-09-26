وفد الإتحاد الوطني يلتقي الصدر في النجف

الديمقراطي الكردستاني: أي إتفاق في بغداد يتجاهلنا محكوم بالفشل

اربيل – فريد حسن

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

رفض نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البارزاني الخلاف بين الاكراد على المناصب في الحكومة الجديدة. وقال خلال كلمة ألقاها امام انصار حزبه في سوران (نرفض بشدة تجيير المناصب في بغداد وجعلها تخدم مصالح شخصية)، واضاف ان (الحزب الديمقراطي الكردستاني يهدف للشراكة في العراق من أجل الأمن والاستقرار). وشدد على انه (لن يكتب النجاح لاي اتفاق في بغداد من دون الحزب الديمقراطي)، على حد قوله. في المقابل، بحث وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ضم القيادي في الاتحاد برهم صالح وعدداً من اعضائه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف امس الأربعاء تطور العملية السياسية .وقال بيان لمكتب الصدر ان الجانبين اكدا ضرورة أن (تكون الحكومة المقبلة تتناسب وتطلعات الشعب العراقي للقيام بواجباتها الأساسية والإسراع بتوفير الأمن والخدمات التي يستحقها دون تمييز بين مختلف أطيافه).وجرى خلال اللقاء تأكيد (أهمية العمل من أجل ترسيخ مبدأ التعايش وتعزيز روح المواطنة في ظل عراق موحد).وتأتي هذه الزيارة عقب أيام من زيارة مماثلة لنيجيرفان الى النجف الأحد الماضي ولقائه الصدر. ودعا عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني محمد المياحي، القوى الكردية الى التوافق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وقال في بيان امس (نصيحتنا الى الكرد كانت أن يأتوا بمرشح واحد كون المجيء بعدد من المرشحين سيضع التحالف بإحراج شديد، وسيكون هنالك تفاضل بين المرشحين كون رئيس الجمهورية يمثل واجهة العراق)، لافتا الى ان (مايجري في موضوعة رئاسة الجمهورية هو تنافس إيجابي وليس صراعاً سياسياً في الإقليم بين الحزبين الكرديين والأمر طبيعي جداً).وفي مسار آخر قال المياحي ان (التوافق والتقارب مابين كتلتي الإصلاح والبناء فتت كل العوامل الضاغطة التي حاولت ان تؤثر في إنسيابية إكمال الإستحقاقات الدستورية وسنخرج بمرشح رئيس وزراء مستقل وبتوافق الجميع).ورأى عضو الحزب الديمقراطي عبد السلام برواري ان الاتحاد الوطني يعاني جراء غياب قيادته.وقال في تصريح انه(بعد وفاة رئيس الاتحاد السابق الراحل جلال الطالباني تغير الاتحاد الوطني كثيرا فنحن لا نعرف من يقوده اليوم وهناك أكثر من مركز وجهة تقوده).وأضاف ان(هناك 3 أيام للمصادقة على أسماء المرشحين الى المنصب الرئاسي وأسبوع واحد أمام البرلمان لحسم المرشح قبل الثاني من الشهر المقبل). وأكد ان (منصب رئيس الجمهورية ليس حكراً على أي حزب كردي) متوقعا ان (يتم انتخاب أحد المرشحين بعملية سلسة جداً).ونوه الى ان (الاتحاد الوطني أجبر الحزب الديمقراطي على طرح مرشح لرئاسة الجمهورية بعد الإعلان عن مرشحه من دون الرجوع للديمقراطي ولكن بعد اختيار الرئيس سيعود الحزبان الى طبيعتهما الاصلية لان اقليم كردستان لا يتحمل خلاف الحزبين الكبيرين). وحسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اول أمس الثلاثاء الجدل بشأن آخر التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية موضحاً أن الثاني من الشهر المقبل هو اليوم الأخير لانتخاب الرئيس .وأعلنت النائب الكردية في قائمة تحالف بغداد، آلا الطالباني عن عدم اتفاق اي طرف عراقي او كردي على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.وقالت في تصريح امس انه (بسبب علاقات برهم صالح الجيدة مع الاطراف العراقية ومشاركته سابقا في الحكومة الاتحادية، فان فرصة تسلمه للمنصب أقوى من فرص المرشحين الاخرين)، مضيفة انه (لا يوجد في العراق اي اتفاق مكتوب وان الاتفاقات تتم بين الاحزاب واي اتفاق يحصل على منصب يكون مقابل منصب آخر). وفي مسار آخر توقع النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري خسارة حزب الدعوة لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.وقال الياسري في تصريح امس ان (حظوظ رئيس الوزراء حيدر العبادي لم تعد كالسابق وهي تتضاءل، كما ان هناك كفاءات وشخصيات محترمة قادرة على ادارة الدولة) موضحا ان( الحكومة المقبلة تحتاج الى غطاء من المرجعية الدينية ومن الشعب، وشروط المرجعية وزعيم التيار الصدري لا تنطبق على العبادي). وكان العبادي قد اكد اول امس عدم تمسكه بالسلطة.وجدد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي (تأكيده الاسراع بالخطوات والتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة)، مضيفاً (نحن نحترم الانتقال السلمي للسلطة وان تُسلّم الامانة الى الحكومة المقبلة ولسنا متمسكين بالسلطة مطلقا وانما نعمل على القيام بمسؤولياتنا تجاه المواطنين لتقديم الخدمات).وتابع ان (هناك من اراد لهذه الحكومة ان تستقيل وهو يعلم انه لايوجد سياق دستوري لاستقالة الحكومة بل ان استقالتها تعد خيانة لانها سوف تتخلى عن مسؤوليتها في حماية المواطنين والبلد) مشيرا الى ان (الدعوات لاستقالة الحكومة هي دعوات سياسية وهناك من اراد ايصالنا الى نقطة اللاعودة لكننا لم نسمح لهم) على حد قوله.واضاف العبادي ان (الحكومة ماضية بالقيام بمسؤولياتها على اكمل وجه في حفظ الامن والاستقرار ورعاية المواطنين وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، وسنتحمل هذه المسؤولية الى آخر يوم من عمرها). ورأى عضو إئتلاف النصر أحمد البهادلي ان تولي شخصية مستقلة رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة سيجعل منه (دمية بيد الأحزاب السياسية) على حد تعبيره. وتساءل في تصريح ان (موقع رئاسة الوزراء موقع سياسي فكيف تشغله شخصية مستقلة؟!انه سيكون دمية وأداة بيد الاحزاب). وأضاف ان (فكرة ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء أمر صعب وسط تصارع الاحزاب والكتل على المنصب ونحتاج الى شخصية تتمتع بالخبرة والكفاءة).وتابع (نريد شخصية سياسية لديها خبرة بإدارة المنصب ونحن غير ملزمين برأي الشارع في كل القضايا) مؤكدا ان (العبادي اعتذر عن تولي رئاسة الوزراء لولاية ثانية ولكن تحالف النصر يرى ان فيه مشروعاً للنهوض بالعملية السياسية رغم وجود أطراف تمارس تشويها عبر الجيوش الالكترونية والاعلام).واكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي حرص الكتلة على تسمية رئيس الوزراء المقبل من المحافظات الجنوبية.

وقال الخزعلي في تصريح امس ان(المرحلة المقبلة تتطلب شخصية تمتلك القدرة على مواجهة التحديات)، مشيراً الى ان(العبادي لا يمكن ان يلبي تطلعات المرحلة المقبلة وحجم التحديات والى الآن لم تناقش الأسماء البديلة). وأضاف ( اننا حريصون على ان يكون رئيس الوزراء من المحافظات الجنوبية وحتى من البصرة).