حقوق الإنسان: 80 بالمئة من النازحات يتعرضن للتحرش

بغداد – الزمان

حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق من شيوع ظاهرة التحرش في مخيمات النازحين، مؤكدة تعرض 80 بالمئة من النازحات للتحرش اللفظي. ونقل بيان عن عضو المفوضية فاضل الغراوي قوله في الندوة التي إقامتها وزارة الداخلية ومنظمة (نفسانيون بلا حدود) لمناقشة ظاهرة التحرش وتأثيراتها النفسية على النساء، ان (التحرش اصبح ظاهرة في مخيمات النازحين وقد اشرنا تعرض 80 بالمئة من النازحات للتحرش اللفظي). ولفت الى ان (العديد من الرجال والشباب يقومون بالتحرش من باب الترفيه واثبات الرجولة من دون أدنى تفكير بمخاطر هذه الأفعال ضد النساء).واوضح ان (هناك أنواعاً عديدة للتحرش ظهرت في الآونة الاخيرة منها التحرش الالكتروني او التحرش في العمل اضافة للتحرش الجسدي واللفظي الذي يعد امتهاناً لكرامة النساء وعنفاً ممنهجاً ضدهم)، مضيفاً (إننا نحتاج اليوم الى تشريع قانوني لمكافحة ظاهرة التحرش والى تعاون من المجتمع والإعلام ورجال الدين والمنظمات لزيادة الوعي بخطورته والحد منه).

من جهة اخرى اعلن الغراوي عن اغلاق مخيم داقوق وعودة 1500 نازح الى الديار.وقال الغراوي في بيان امس ان (القوات الامنية قامت بغلق مخيم داقوق في كركوك)، موضحا ان (ذلك جاء بعد عودة 300 عائلة و1500 نازح الى مناطقهم المحررة). واضاف ان (عدداً من النازحين الذين لديهم مؤشرات امنية تم نقلهم الى مخيم ليلان)، مشيرا الى ان(صعوبة الأوضاع الانسانية وقلة المساعدات وعدم وجود مورد رزق في المخيم هو الذي دفع النازحين الى تركه والعودة الى مناطقهم).