الأنواء: إنكسار تدريجي في درجات الحرارة

بغداد – الزمان

يشهد العراق إنكساراً تدريجياً في درجات الحرارة الايام المقبلة والشعور بالبرودة ليلا والاعتدال نهارا. وقال المنبئ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس انه (بدأت درجات الحرارة الصغرى في الانكسار التدريجي، وبدأ الشعور بالبرودة ليلاً والاعتدال نهارا في مناطق عديدة من مدن البلاد خصوصا الشمالية والغربية منها)، وأضاف ان (بعض المدن سجلت درجات مقاربة للعشرين مئوية)، موضحا ان (مدن بغداد والبصرة وصلاح الدين سجلت 21 مئوية وأربيل وحديثة 20 مئوية وسليمانية 16 مئوية)، وأوضح عطية ان (درجات الحرارة ستستمر على حالها في اغلب المدن عدا الجنوبية، فانها سترتفع قليلا خلال الايام المقبلة). فيما قال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس (أستمرار الرياح اليوم الخميس شمالية غربية خلال النهار وسكونها ليلا، مع انخفاض في درجات الحرارة ويكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوا مع ظهور بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا).