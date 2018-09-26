ديالى : تفكيك 95 شبكة إرهابية وإعتقال 600 متهم

مقتل ناشطة مؤيدة لإحتجاجات البصرة

الديوانية – الزمان

ديالى – سلام الشمري

قُتلت الناشطة في حقوق الانسان سعاد العلي بإطلاق نار في مدينة البصرة التي شهدت مؤخرا احتجاجات واسعة معارضة للحكومة. فقد اطلق مسلح النار على رئيسة منظمة الود لحقوق الانسان العلي واردها قتيلا . وقال مصدر امني امس ان (المتهم الهارب ،ع .ط . م ، قام باطلاق النارعلى طليقته العلي قرب مطعم الحسون بمنطقة العباسية في مدينة البصرة)، واضاف انه (تم العثور على جثة الضحية مصابة باطلاقة نارية في الرأس واصابة سائقها المدعو حسين حسن طعمة الحلفي باطلاقة في الظهر عندما كانا يستقلان عجلتها نوع جكسارة في منطقة العباسية قرب شركة سامسونج). وكانت العلي من مؤيدي التظاهرات التي نُظمت في البصرة منددة بنقص مياه الشرب النظيفة والكهرباء وارتفاع معدلات البطالة. وترأست العلي منظمة (الود العالمي) لحقوق الإنسان التي نشرت على موقعها الالكتروني صورة التقطت مطلع الشهر الجاري، أثناء مشاركتها مع مجموعة نساء في تظاهرات البصرة، وكتبت تعليقا عليها (نقف إلى جانب إخوتنا وأبنائنا وعائلاتنا في بصرتنا).وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان فتح مقرا وهميا باسم الحشد الشعبي في بغداد. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية احد المدانين بانتحاله صفة منتسب بالحشد بعد قيامه بفتح مقر وهمي للحشد باسم تشكيلات العهد الجديد في شارع السعدون وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات)، وأضاف أن (المدان كان يقوم بإصدار هويات باسم الحشد مقابل مبالغ مالية بعد ان ضبطت بحوزته هويات مزورة بالزي العسكري وبرتبة لواء) مشيرا الى ان (الحكم صدر وفقا لاحكام المادة 16/اولا لسنة 1983).وضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، معاملات صرف صكوكٍ في دائرة صحَّة محافظة الديوانية مصروفة خلافاً للضوابط والتعليمات.وقل بيان للهيئة امس ان (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، التي انتقلت إلى دائرة الصحَّة، تمكَّنت من ضبط 19 معاملةً تمَّ صرف صكوكها خلافاً للضوابط والتعليمات، بالرغم من عدم وجود غطاءٍ مالي)، واضاف انَّ (مجموع مبالغ المعاملات التي تمَّ صرفها بلغ 605 ملايين و508 الآف و500 دينار)، واوضح البيان ان (الصكوك المصروفة كانت بواقع 12 صكاً، تم تسلُّم مبالغها من قبل بعض المُجهِّزين بمبلغٍ إجمالي 335 مليوناً و437 ألفاً و 500 دينار، في حين لم يتم تسلُّم مبالغ سبعة صكوك بمبلغ 270 مليوناً و71 ألف دينار)، واكد انه (تمَّ التحرُّز على أصل المعاملات، وإرسال الأوليَّات إلى ديوان الرقابة الماليَّة؛ لغرض تدقيقها).

فيما اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى عن عدد الشبكات الارهابية التي تم تفكيكها خلال النصف الاول من العام الحالي واعتقال 600 متهم.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء فيصل العبادي في تصريح امس انه (خلال النصف الاول من العام الحالي، تم تفكيك 95 شبكة إرهابية في و اعتقال 601 متهم واكمال الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء)، واضاف انه (تم تفكيك 18 شبكة إرهابية واعتقال 75 من افرادها و10 شبكات خطف واعتقال 76 مجرما من افرادها)، مشيرا الى انه (تم اعتقال اربع شبكات قتل واعتقال 20 مجرما من افرادها و40 شبكة سرقة والقاء القبض على 185 من افرادها واعتقال 245 مجرما بتهم جنائية مختلفة)، وتابع انه (تم إجراء الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل، واصدار احكام الاعدام بحق 12 ارهابيا وبالسجن المؤبد بحق 33 مجرما).وشرعت قيادة عمليات المحافظة والقطعات الملحقة بها من الحشد الشعبي والجيش والشرطة، بعملية لتفتيش حاوي العظيم.وقال بيان لاعلام الحشد امس ان (قيادة عمليات المحافظة والقطعات الملحقة بها من لواء المشاة 19 فرقة 5/ مديرية شرطة المحافظة / لواء 23 حشد شعبي شرعت بتنفيذ عملية عزم الابطال لتفتيش حاوي العظيم واعتقال فلول داعش وتدمير مضافاتهم وفرض الامن والاستقرار في المنطقة).

واحبطت السلطات في الكويت محاولة عراقي حاول المغادرة بـ 550 ألف دولار.وقال بيان امس ان ( كمارك العبدلي افشلت محاولة سائق عراقي تهريب 550 ألف دولار خبأها في أماكن سرية داخل سيارته الرباعية أثناء مغادرته البلاد)، واضاف انه (تمت احالته إلى الجهات المختصة للوقوف على سبب إخفاء المبلغ وعدم الإفصاح عنه)، ونقل البيانه عن مصدر جمركي قوله، انه (تم إخراج المبالغ التي تبيّن أنها 55 رزمة من الدولارات، وبالتدقيق عليها اتضح أنها صحيحة وليست مزوّرة، الأمر الذي زاد من الشبهات حوله، خصوصاً أنه تفنن في إخفائها عن أعين رجال الجمارك، وبإحصاء المبلغ قُدّر بـ550 ألف دولار ).

وقضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عرض أبنته للبيع مقابل 20 مليون دينار.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (المحكمة نظرت قضية احد المدانين بعد اعترافه بعرض ابنته للبيع لأكثر من مرة لغرض تشغيلها في أعمال البغاء والسمسرة وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما) .