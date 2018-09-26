دواي يؤكد ضرورة تسخير الطاقات الأكاديمية لخدمة المؤسسات الحكومية

التكنولوجية تبرم مذكّرة تفاهم لتطوير الصناعات النفطية

بغداد- ساري تحسين

ابرمت الجامعة التكنولوجية مذكرة تفاهم علمية مشتركة مع وزارة النفط في المركز الثقافي النفطي في بغداد لتطوير سبل التعاون العلمي التطبيقي المشترك وتبادل الخبرات العلمية والفنية بما يسهم في تطوير حقل العمل في الصناعات النفطية فضلا عن تطويرالعلاقات العلمية والثقافية بين الطرفين من خلال نقل مخرجات البحث والتطوير والمعارف التقنية الجامعية الى القطاع النفطي .

ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة امين دواي ثامر التميمي ووكيل وزارة النفط لشؤون التصفية فياض حسن نعمة الجزائري بحضور عدد من رؤساء الاقسام الهندسية والتدريسيين في الجامعة والمدراء العامين والمستشارين في الوزارة.

وقال دواي ان ( ان ابرام مثل هذه الاتفاقيات سينعكس بشكل ايجابي ليس فقط على المؤسستين فحسب وانما على الكوادر التي تمتلكها الجامعة التكنولوجية من خلال رفد وزارة النفط بالخبرات الاكاديمية عبر ما يقدموها من بحوث ورسائل للماجستير واطاريح الدكتوراه تصب في تطوير هذا القطاع المهم لبلدنا العزيز.

ودعا دواي (جميع الكوادر المتقدمة في الجامعة التكنولوجية الى تسخير جميع طاقات وامكانيات المؤسسة التعليمية من حيث الاستمرار في اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المفتوحة بين الجانبين بشكل يخدم ويتوافق مع التطورات العلمية في مجال القطاع النفطي) .

وتضمـــــــــنت الاتفاقية عدة محاور منها ما يتعلق بالدراسات العليا والاولية والبحوث والمؤتمرات، وعقد ورش علمية وزيارات متبادلة بين كوادر الطرفين وحسب الاختصاصات لمناقـــــــــــشة اهم التطورات العالمية الحديثة التي تسهم بتطوير القطاع النفطي، فضلا عن قيام مركز التعليم المستمر والمراكز البحثية في الجامعة التكنولوجية باعداد دورات تدريبية تخصصية بناء على طلب الوزارة .

وتم بعد توقيع الاتفاقية تبادل الهدايا وتكريم عدد من اساتذة ومنتسبي الجامعة من قبل وكيل الوزارة ، اضافة الى تكريم عدد من منتسبي وزارة النفط من قبل رئيس الجامعة .