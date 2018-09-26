إليك يا أجمل دواوين شعري وحبي – فوزي الاتروشي
كلما كنت تجلسين امامي كانت اوردتي تنفتح على نزيف دم ، و كان قلبي يسترد عافية الخفقان السريع ، وكانت مسامات جلدي تغير طعم رائحتها .. وكنت اترك في لحظة كل انشغالاتي واصير شاعرا فحسب .. وكنت حين تتكلمين التقط الكلمات و الالفاظ لأبني بها ديواني الشعري القادم . كان فمك اذ يتمتم بالحروف اشعر ان شلال ماء عذب يجتاحني .. كنت تبخلين علي بالكلام والنظر والتحديق ..
لكنني كنت عن بعد اشم فورة الرغبة و فيضان الشهوة في همساتك واطرب اذ تنفتح عيناك على الق مضيء ينير درب احزاني ويحيلها بستان فرح .
وحين كنت تغادرين كنت ارى قطرات ندى وشيئا اشبه بالعشب الاخضر على المقعد .. وذات مرة تلمست المقعد فوجدته فجأة فاض على يدي عطرا وخمرا وشعرا .
ومنذ ذلك الحين اكتشفت ان الهدايا وقطع الحلوى و سمك الروبيان رسلي اليك لكي لا ينقطع حبل الوصل و لكي نكون في حالة ذوبان وانسجام ولقاء دائم . ومعك ابتكرت اكثر من وسيلة واكثر من مبادرة لكي اواصل مهنة الحب دون تجريح او تعنيف او تهديد بالقوة ..
فالحب اجمله الذي يأتي سلسا و دافقا برفق ورضا . ومعك ايضا صار للهدية مغزى اخر فهي تعبير عن رغبة قبلة او لقاء او اشارة الى ان مشروع ولادة قصيدة قد بدأ وان موعد العناق قد حان .. لكنك كنت دوما تتجاهلين او تختفين خلف غلالة من الحياء والخجل .
آلمتني كثيرا و فتحت في جسدي اكثر من جرح وبعد مدة تحولت كل الجراح الى قصائد ساخنة . وفي المرة التي رفضت فيها الهدية فكرت اكثر من مرة ان ارحل عن فضائك المخملي وان اغلق باب القلب .. لكن في النهاية كان الامل يبرق قائلا اياك ان تغلق البوابة فهي قادمة حتما ولكنها كما ثمار البساتين لها موسمها و امطارها و طقوسها التي تظهر من خلالها .. وكان ما كان و حل بيننا اجمل زمان وما زلت اتذكر تلك الهدايا والفساتين التي لامست جسدك وما زالت نيابة عني .
اما سمك الروبيان فأنه تحول بفضلك الى وجبة لا استغني عنها كلما سنحت الفرصة وفي كل مرة اراها اراك امامي بفستانك الاحمر وتحضرني جمرة القبلة الاولى والوحيدة التي غيرت عندي تعريف القبل . وشكرت الله انه خلقني شاعر غزل وعشق والا كيف ان اوصف كل هذا الجمال الذي يهطل علي كل يوم . لاسيما وانك كنت لا تاتين بغير عطر وكنت لا تلبسين الا خيوط القطن الناعمة و كنت تتكلمين بصوت خفيض بالكاد كنت اسمعه.
ذات مرة سألت عنك قيل انها غائبة وكنت على وشك الخروج لكن ذاكرتي احتشدت فجأة بقصيدة حزينة تقطر الما. وسألت عنك ثانية فقيل لي ايضا انها لن تقبل اليوم فكان ان وضعت القلم جانبا وانا افكر ما ابشع ان تحتاج شخصا تحبه و هو غائب بالذات في اللحظة التي تريده عندك . ومرت الايام سريعة وكنت اكتب وانسج قصائد كلها وصلت درجة الاتقاد و عبرت عن حالة حب لن يمر ببال عاشق او شاعرمضى ، واذا بقصة الحب هذه تروى على لسان الرواة وتشتهر و تنسج حولها اقاويل وشائعات .. ولاول مرة اعترف ان الاشاعة حقيقة و واقع وليست كذبا وهراء. لكنها الحقيقة التي ستبقى اسيرة دواوين الشعر و لا تغادر الى الارض انه الحب المستحيل يظل يحرق فينا فلا هو يخبو ويصير رمادا و لا هو يصبح موقدا تبدا فيه قصة الحياة بعد قصة الحب اللاهبة .