إليك‮ ‬يا أجمل دواوين شعري‮ ‬وحبي‮ ‬ – فوزي‮ ‬الاتروشي

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كلما كنت تجلسين امامي‮ ‬كانت اوردتي‮ ‬تنفتح على نزيف دم‮ ‬،‮ ‬و كان قلبي‮ ‬يسترد عافية الخفقان السريع‮ ‬،‮ ‬وكانت مسامات جلدي‮ ‬تغير طعم رائحتها‮ .. ‬وكنت اترك في‮ ‬لحظة كل انشغالاتي‮ ‬واصير شاعرا فحسب‮ .. ‬وكنت حين تتكلمين التقط الكلمات و الالفاظ لأبني‮ ‬بها ديواني‮ ‬الشعري‮ ‬القادم‮ . ‬كان فمك اذ‮ ‬يتمتم بالحروف اشعر ان شلال ماء عذب‮ ‬يجتاحني‮ .. ‬كنت تبخلين علي‮ ‬بالكلام والنظر والتحديق‮ .. ‬

لكنني‮ ‬كنت عن بعد اشم فورة الرغبة و فيضان الشهوة في‮ ‬همساتك واطرب اذ تنفتح عيناك على الق مضيء‮ ‬ينير درب احزاني‮ ‬ويحيلها بستان فرح‮ . ‬

وحين كنت تغادرين كنت ارى قطرات ندى وشيئا اشبه بالعشب الاخضر على المقعد‮ .. ‬وذات مرة تلمست المقعد فوجدته فجأة فاض على‮ ‬يدي‮ ‬عطرا وخمرا وشعرا‮ .‬

ومنذ ذلك الحين اكتشفت ان الهدايا وقطع الحلوى و سمك الروبيان رسلي‮ ‬اليك لكي‮ ‬لا‮ ‬ينقطع حبل الوصل و لكي‮ ‬نكون في‮ ‬حالة ذوبان وانسجام ولقاء دائم‮ . ‬ومعك ابتكرت اكثر من وسيلة واكثر من مبادرة لكي‮ ‬اواصل مهنة الحب دون تجريح او تعنيف او تهديد بالقوة‮ .. ‬

فالحب اجمله الذي‮ ‬يأتي‮ ‬سلسا و دافقا برفق ورضا‮ . ‬ومعك ايضا صار للهدية مغزى اخر فهي‮ ‬تعبير عن رغبة قبلة او لقاء او اشارة الى ان مشروع ولادة قصيدة قد بدأ وان موعد العناق قد حان‮ .. ‬لكنك كنت دوما تتجاهلين او تختفين خلف‮ ‬غلالة من الحياء والخجل‮ . ‬

آلمتني‮ ‬كثيرا و فتحت في‮ ‬جسدي‮ ‬اكثر من جرح وبعد مدة تحولت كل الجراح الى قصائد ساخنة‮ . ‬وفي‮ ‬المرة التي‮ ‬رفضت فيها الهدية فكرت اكثر من مرة ان ارحل عن فضائك المخملي‮ ‬وان اغلق باب القلب‮ .. ‬لكن في‮ ‬النهاية كان الامل‮ ‬يبرق قائلا اياك ان تغلق البوابة فهي‮ ‬قادمة حتما ولكنها كما ثمار البساتين لها موسمها و امطارها و طقوسها التي‮ ‬تظهر من خلالها‮ .. ‬وكان ما كان و حل بيننا اجمل زمان وما زلت اتذكر تلك الهدايا والفساتين التي‮ ‬لامست جسدك وما زالت نيابة عني‮ . ‬

اما سمك الروبيان فأنه تحول بفضلك الى وجبة لا استغني‮ ‬عنها كلما سنحت الفرصة وفي‮ ‬كل مرة اراها اراك امامي‮ ‬بفستانك الاحمر وتحضرني‮ ‬جمرة القبلة الاولى والوحيدة التي‮ ‬غيرت عندي‮ ‬تعريف القبل‮ . ‬وشكرت الله انه خلقني‮ ‬شاعر‮ ‬غزل وعشق والا كيف ان اوصف كل هذا الجمال الذي‮ ‬يهطل علي‮ ‬كل‮ ‬يوم‮ . ‬لاسيما وانك كنت لا تاتين بغير عطر وكنت لا تلبسين الا خيوط القطن الناعمة و كنت تتكلمين بصوت خفيض بالكاد كنت اسمعه‮. ‬

ذات مرة سألت عنك قيل انها‮ ‬غائبة وكنت على وشك الخروج لكن ذاكرتي‮ ‬احتشدت فجأة بقصيدة حزينة تقطر الما‮. ‬وسألت عنك ثانية فقيل لي‮ ‬ايضا انها لن تقبل اليوم فكان ان وضعت القلم جانبا وانا افكر ما ابشع ان تحتاج شخصا تحبه و هو‮ ‬غائب بالذات في‮ ‬اللحظة التي‮ ‬تريده عندك‮ . ‬ومرت الايام سريعة وكنت اكتب وانسج قصائد كلها وصلت درجة الاتقاد و عبرت عن حالة حب لن‮ ‬يمر ببال عاشق او شاعرمضى‮ ‬،‮ ‬واذا بقصة الحب هذه تروى على لسان الرواة وتشتهر و تنسج حولها اقاويل وشائعات‮ .. ‬ولاول مرة اعترف ان الاشاعة حقيقة و واقع وليست كذبا وهراء‮. ‬لكنها الحقيقة التي‮ ‬ستبقى اسيرة دواوين الشعر و لا تغادر الى الارض انه الحب المستحيل‮ ‬يظل‮ ‬يحرق فينا فلا هو‮ ‬يخبو ويصير رمادا و لا هو‮ ‬يصبح موقدا تبدا فيه قصة الحياة بعد قصة الحب اللاهبة‮ .‬