الرافدين يصرف سلفاً لنحو 12998 متقاعداً

بغداد – صباح الخالدي

اطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين تتراوح بـــين 3 و5 و 8 و 10 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال بيان امس انه (تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لنحو 12998 متقاعداً).

واضاف انه (تم صرف تلك السلفة عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استـــكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها).

وكان المصرف قد اطلق الاستمارة الالكترونية للتقديم الى سلف موظفي الدولة للوزارات التابعة له.

واستأنف المصرف إطلاق السلف للموظفين عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني للمصرف لغــــرض ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالسلف خلال اوقات الدوام الرسمي وبخلافه يتم اهمال الاستمارة).

واشار الى ان (المصرف سيرفض جميع الاستمارات للوزارات المتلكئة في التسديدات للقروض والسلف السابقة).

واوضــــــــــــــح بيان سابق (عدم شمول الموظفين الذين تتجاوز اعمارهم 50 عاماً بسلفة الـ 10 ملايين دينار وان المشمولين بالســــلفة هم من لديهم بطاقة ذكية ومفعلة لاستلام الراتب، وليس لديهم سلف أو قروض سابقا).

وأشار الى ان (من بين الشروط الاخرى للحصول على هذه السلفة ان لا يتجاوز عمر الموظف 50 عاماً وان الوزارة غير المتلكئة ستكون مشمولة بهذه السلف).

وكان المصرف قد قرر صرف رواتب موظفي بعض دوائر ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال بيان انه (تم توزيع رواتب موظفي جامعة الموصل وبعــــــــض كليات جامعة بغداد عن طريق البطاقة الذكية وتســـــعى الحكومة إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية ، حيث بدأت بتحويل صرف رواتب بعـــــض الموظفين إلى البنوك عبر البـــــطاقة الذكية الحكومية).