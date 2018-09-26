طبَّاخ الفِسنجان – عبد الكريم يحيى الزيباري

سنكشف للقارئ وجود ثلاث طبقات سياسية: طبقة تطبخ الفسنجان، طبقة تأكل الفسنجان، طبقة تشرب الشاي بعدما تكمل الطبقة الثانية تناول الفسنجان. وأحياناً يحدث اندماج أو انتقال بين طبقات الفِسِنْجان أو الفِسِنْجُون. والفِسِنْجان أكلة إيرانية بنكهة عصير الرمان والجوز المطحون مع الدواجن أو كرات اللحم المفروم أو السمك أو بدون لحم مع الأرز الإيراني الأبيض أو الأصفر. وربما قد لعبت هذه الأكلة دوراً في تقرير مصير العراق. صيف 2003 قام وفد من مجلس الحكم الانتقالي برئاسة إبراهيم الجعفري، بزيارة طهران. شرعَ بإلقاء خطبةٍ أمام رفسنجاني أقحمَ فيها الشعر والفلسفة، مقدِّما بعض الأدلة على ترابط الشعبين العراقي والإيراني. ظلَّ رفسنجاني مُطْرِقاً برأسه، يفكِّر فيما يجب أنْ يقوله لهذا الوفد. ثم سأل ثلاثة أسئلة:

1- للخضراء ثلاثة أبواب تحت سيطرة الأمريكان، ماذا ستفعلون إذا أغلقوا هذه الأبواب؟

2- أنتم تعتمدون في كلِّ حركة على إيران، حتى في أتفه التفاصيل، ماذا ستفعلون إذا فقدت إيران قوتها التي تعتمدون عليها؟

3- لماذا لم أسمع شيئاً عن مكافحة الفقر وتدهور قطاع الخدمات والصحة والتعليم في وسط وجنوب العراق؟ ثمَّ وقف وغادر القاعة، تاركاً الوفد العراقي غارقاً في الذهول والدهشة.

هل سكنة المنطقة الخضراء سجناء؟ هل من المنطق أنْ يغلق الأمريكان الأبواب الثلاثة؟ هل فقدت إيران شيئاً من قوتها أم أصبحت أكثر قوة ونفوذاً وخاصةً في العراق؟ لماذا يهتم السيد رفسنجاني بالشعب العراقي أكثر من ساسة العراق أنفسهم؟ حكاية من حكايات كثيرة، لا يمكن لأحدٍ نفي التشكيك فيها، رغم أنَّ الشواهد في يوتيوب كثيرة، لكن هذه القصة التي نقلتها نَصَّاً كما كتبها بريمر في مذكراته، لئلا يطعنُ أحدهم في القصة التي وردتني، ضمن حكايات كثيرة، وأساطير وطرائف ونكت شعبية، وفيديوهات يتداولها نبلاء الخضراء، قد يتسرَّب منها القليل. ويضيع الكثير. رفسنجاني (1934- 2017) سبب إنهاء حرب الثماني سنوات. رجل الأزمات ومصلح الاقتصاد الإيراني. مقولته (المستقبل للاقتصاد والانفتاح، لا للصواريخ والقدرات العسكرية) أغضبت الخامنئي فردَّ بقسوة، دفعت رفسنجاني إلى التوضيح، قائلاً: إن هذه الجملة اقتطعت من خطاب له قبل خمس سنوات. إبراهيم الجعفري أول رئيس لمجلس الحكم الانتقالي، الذي قرر في الجلسة الأولى 13 تموز 2003 أنَّ اختيار الرؤساء يكون بشكل دوري وشهري بحسب الحروف الأبجدية. كتبَ بريمر (كان يوم الأول من آب 2003 كنتُ أقوم بزيارة لإبراهيم الجعفري في منزلهِ ببغداد، بعد أنْ تسلَّم أول رئاسة دوَّارة لمجلس الحكم. عرفَ الجعفري اهتمامي بالطهي وأنواع المآكل، فوعدني منذ أسابيع بتقديم الطبق الخاص بكربلاء، فسنجان، أكلة فارسية لذيذة… الطبق مِثال ملموس على قرون من الارتباط القديم بين بلاد ما بين النهرين وفارس… رُفِعتْ الأطباق وقدِّم الشاي، انضمَّ عدد من مسؤولي حزب الدعوة، ثم بدأ الجعفري أحد أحاديثه غير المتناسقة التي تغلب عليها السرعة والإيماء باليدين بشأن كيفية تسيير أعمال مجلس الحكم… سألته: مَنْ تريد أن تساعد بالتحديد؟ ما النظام الذي تستخدمه لتفحص مقدمي الطلبات؟ من الذي سيؤدي العمل؟ ما المبلغ الذي تتوقع دفعه لهؤلاء الأشخاص وكم المدة؟ بَدَا الجعفري وزملاؤه منزعجين، لم يكن لديهم إجابات/ بريمر، عام قضيته في العراق، ص157-158). ومن النص نستنتج أنَّ مسؤولي حزب الدعوة، لم يتذوقوا الفِسنجان، ولم ينضموا حتى رُفِعت الأطباق.