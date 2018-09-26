روسيا المسلمة والإنسجام مع المحيط – عبد الحسين شعبان

لم يخطر ببالي أن أحاضر في موسكو بالذات عن “الإسلام”، ولكن مجلس شورى المفتين لروسيا هو الذي كان قد وجه الدعوة لنا ، للمشاركة في ندوة فكرية تناولت قضايا السلام وحوار أتباع الأديان والثقافات في مواجهة التطرّف والإرهاب برعاية الشيخ رافيل عين الدين مفتي روسيا وبحضور مطران القدس عطالله حنا، وقد ساهم في تنظيم الحوار، المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية بالتعاون مع السفارة اللبنانية في موسكو.

وقد التأم الحوار الذي افتتحه الدكتور روشان عباسوف النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ، في “مسجد موسكو الجامع” الذي هو تحفة معمارية فريدة ومنارة ومعلماً في المدينة العريقة، وقد افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2015 عند إعادة تشييده وحضر الافتتاح كل من رئيسي قيرغيزستان وكازاخستان. وتعكس هندسة المسجد وفلسفته رسائل المحبة والسلام والوحدة والتآخي بين الشعوب، حيث يعيش في روسيا أكثر من 20 مليون مسلم ، إضافة إلى البلدان الإسلامية المحيطة، والتي كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق الذي تأسس في العام 1922.

تعزيز حوار

وتقوم فلسفة مسلمي روسيا على تعزيز الحوار والتعاون، لاسيّما على الصعيد المجتمعي وفي المجالات المختلفة لتأمين أوسع مشاركة وشراكة لمكافحة التطرّف ومواجهة الإرهاب، وكان هذا العنوان جوهر مضمون محاضرتي في هذا المحفل المتنوّع، المختلف والمؤتلف، لاسيّما بتعزيز القيم المشتركة للأديان والفلسفات ذات الأبعاد الإنسانية ، خصوصاً وإن الإرهاب غالباً ما يتم تلوينه بألوان دينية أو مذهبية أو آيديولوجية ، الأمر الذي يستوجب لمحاربته مواجهة التعصّب ووليده التطرّف، وإذا ما تحوّل هذا الأخير إلى فعل وسلوك سيؤدي إلى العنف، وقد يقود إلى الإرهاب الذي يضرب عشوائياً والفارق بين العنف والإرهاب إن الأول يستهدف الضحية بعينها لأنه يعرفها ولأسباب سياسية أو اقتصادية أو دينية أو فكرية أو غيرها، أما الإرهاب فإنه يستهدف خلق نوع من الرعب والفزع لدى الناس وإضعاف هيبة الدولة وبالتالي تشكيك المواطن بقدرتها على حمايته.

إن وضع حدٍّ لظواهر العنف والإرهاب يقتضي خلق بيئة مشجّعة بعيدة عن التعصّب والتطرّف ومثل هذه البيئة لا بدّ أن تعترف بالتنوّع وتقرّ بالتعدّدية والحق في الاختلاف، ولا شكّ أن ذلك يستلزم توفير ظروف مناسبة لنشر ثقافة التسامح واللّاعنف والسلام والاعتراف بالآخر ونبذ كل ما له علاقة بالكراهية والحقد والانتقام. ولن يكون ذلك ممكناً دون اعتماد الحوار سبيلاً لنزع فتيل التوترات وحل النزاعات ووقف الاحترابات، وتوفير السبل الكفيلة للقضاء على الجهل والأمية ونشر التعليم ومكافحة الفقر وتأمين فرص عمل والقضاء على البطالة ، وخصوصاً في صفوف الشباب، وقد أثبتت التجارب أن الجهد الأمني والاستخباري والعسكري لوحده غير كافٍ في القضاء على الإرهاب، إنْ لم يتم تجفيف منابعه وقطع امداداته المالية والاقتصادية وتفكيك مرتكزاته الفكرية. ومنذ العام 1998 نوقشت مسألة الحوار بين الحضارات والثقافات والمقصود بين أتباعها أو المنتسبين إليها، وتقرّر اعتبار العام 2001 عام الحوار” في الأمم المتحدة ، وتبنّى المؤتمر الإسلامي ” منظمة التعاون الإسلامي” في العام 2005 اقتراح العاهل السعودي الملك عبدالله بشأن مسألة حوار الحضارات. ولعلّ هذا التوجه كان نقيضاً للفكرة الرائجة في الغرب والولايات المتحدة بشكل خاص والتي نظّر لها فرانسيس فوكوياما بشأن “نهاية التاريخ” العام 1989 وصموئيل هنتغتون حول “صدام الحضارات” العام 1993 وفيما بعد “بيان المثقفين الأمريكان الستين” الذي صدر بُعيد أحداث سبتمبر/أيلول الإرهابية العام 2001 التي خلقت ردود فعلها المزيد من الفوضى في العلاقات الدولية، ولاسيّما الدعوة إلى حروب وقائية أو استباقية كان من نتائجها غزو أفغانــــــستان العام 2001 واحتلال العراق العام 2003 ورافق ذلك شنّ حروب إعلامية ونفسية خشنة وناعمة بشكل مباشر أو بالوكالة واستخدام جميع منجزات الثورة العلمية – التقنية بما فيها ثورة الاتصالات والمواصلات والطفرة الرقمية ” الديجيتل”.

منابع منوعة

المنتدى الحواري المنعقد في موسكو ، شاركت فيه مؤسسات وشخصيات علمية وثقافية وفكرية وأدبية متنوعة من روسيا والعالم العربي ومن منابع متنوّعة ومناشئ مختلفة وضمّ متدينين وعلمانيين، وكان هدفه الرئيس التأكيد على القيم الإنسانية الموحّدة لبني البشر بغض النظر علن أديانهم ومعتقداتهم وقومياتهم ولغاتهم، ولاسيّما قيم الحرّية والمساواة والعدالة والشراكة والمشاركة بين الشعوب والمجتمعات ، كما نبّه إلى خطر الطائفية بالنسبة لروسيا والبلاد العربية ودعا إلى توسيع مجالات التعاون الإنساني والحوار البنّاء وتفعيل دور “الدبلوماسية الشعبية” لإثراء الثقافات وتلاقحها على أساس من احترام الخصوصيات والهوّيات الفرعية.

روسيا “المسلمة” تبدو اليوم أكثر انسجاماً مع محيطها الارثوذكسي على الرغم من التحديات التي تواجهها، بل أكثر انفتاحاً على المحيط الإنساني، وما التفاعل مع العالم العربي سوى حوار بصوت عال يحمل أبعاداً متعددة أساسها المشترك الإنساني.

{ باحث ومفكر عربي