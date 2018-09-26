سيناريو الحرب المقبلة بين إيران والولايات المتحدة – عبدالهادي البابي

تقوم الطائرات الأمريكية أف 35 بقصف منظومات الدفاع الجوي الإيراني وتدمير الرادارات ..فترد إيران بواسطة الصواريخ المتوسطة بقصف بعض القواعد الأمريكية في الخليج – قاعدة العيديد في قطر وبعض القواعد الصغيرة في الكويت والإمارات والبحرين – ..! بعدها تقوم الولايات المتحدة بقصف العمق الإيراني (المصانع العسكرية والمطارات العسكرية ومقرات الحرس الثوري) بواسطة صواريخ توماهوك وكروز التي تنطلق من البحر المتوسط والمحيط الهندي والخليج العربي ..فترد إيران على قصف القطع البحرية الأمريكية في الخليج وفي بحر العرب..! في المرحلة الثالثة وهي الأخطر في هذا السيناريو قيام إسرائيل بواسطة القاذفات المتطورة (أف 35) بقصف وتدمير المفاعلات النووية الإيران في نطز وجنوب طهران وفي مدينة آراك ..فترد إيران فوراً بقصف المدن الإسرائيلية بصواريخ بعيدة المدى وكذلك قيام حزب الله بالرد على إسرائيل وذلك بإطلاق مئات الصواريخ المتوسطة على العمق الإسرائيلي .. وعندها تقوم الطائرات الإسرائيلية بقصف مقرات حزب الله ومعسكراته في الضاحية الجنوبية وتدمير نصف مدينة بيروت تحت حجة تدمير مقرات ومنصات الصواريخ التابعة لحزب الله ..فيرد حزب الله بالمزيد من القصف بالصواريخ على العمق الإسرائيلي من كل الجبهات من سوريا والبقاع وجنوب لبنان .. بعدها تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز بواسطة المدفعية والصواريخ المتوسطة والمدمرات الصغيرة في الخليج ..فتتدخل الطائرات السعودية والإماراتية – وكما هو مخطط لها – وتقوم بقصف السفن الإيرانية والموانيء الإيرانية لبندر عباس والمحمرة ..وهنا يأتي الرد الإيراني العنيف والغير مسبوق بتوجيه موجات كبيرة من الصواريخ على موانيء النفط السعودية والإماراتية والبحرينية وتدميرها وضرب المصافي النفطية المتواجدة على طول الساحل الغربي للخليج العربي ..فتتوقف أكثر من نصف صادرات النفط في العالم وترتفع الأسعار إلى قياسات رهيبة حيث يتوقع أن يصل سعر برميل النفط في اليوم الرابع للحرب أكثر من 250 دولار للبرميل الواحد ..!! أمريكا تستمر بقصف إيران – الجسور ، المصانع الكبيرة ، المعامل الستراتيجية ، المعسكرات ، مقرات الحرس الثوري، .فترد إيران بواسطة حلفائها على قصف السفارة الأمريكية في بغداجد وتدميرها وقصف المعسكرات والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا والخليج .. ثم تتقدم مجموعات مسلحة من لبنان وسوريا والعراق وتهاجم إسرائيل من جنوب لبنان ومن منطقة الجولان السورية ومن منطقة الخليج ومن حدود العراق مع السعودية ومن حدود السعودية مع اليمن مما يدفع بأمريكا إلى الإضطرار أن تجلب مئات الآلاف من القوات البرية والدروع والدبابات لصد هجمات الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي بدأت تحاصر إسرائيل والسعودية ودول الخليج .. وهنا وكما هو السيناريو المتوقع وبعد أن تشعر إسرائيل بخطر زوالها وتفشل كل محاولاتها بإيقاف الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي بدأت تدخل الأراضي الفلسطينية وخرق العمق الإسرائيلي تقوم بتوجيه ضربة (نووية) إلى العاصمة طهران وتحديداً مقر المرشد السيد على خامنئي موقعة مئات الآلاف من الضحايا وربما الملايين من المدنيين ..وعندها تعلن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقفاً فورياً لإطلاق النار ..فتمتثل إسرائيل وأمريكا فوراً لوقف إطلاق النار ولكن إيران ترفض وتبقى فصائلها المسلحة تقاتل في عدة جبهات في الخليج وجنوب لبنان وفي سوريا وفي فلسطين وفي حدود اليمن مع السعودية وحدود العراق مع السعودية .. وهنا تقوم إسرائيل بضرب مقرات الحشد الشعبي في العراق وتهدد كربلاء والنجف بالأسلحة النووية إذا لم تصدر أوامر مرجعية بإيقاف الجماعات الشيعية المسلحة ووقف القتال .. وفي حال حصول إنهيار أمني في إيران نتوقع حدوث الأمور التالية :

1- تغلق الحدود بينها وبين جميع الدول ومنها العراق..

2- ترتفع الأسعار في السوق العراقية الى أكثر من خمسة أضعاف فوراً …وبالخصوص المواد الغذائية ومنها الطحين حيث يتوقع وصول سعر كيلو الطحين الى 5 آلاف دينار ..ويصبح سعر الرغيف الواحد أوالصمونة الواحدة ألف دينار عراقي ..!

3- ظهور حركات إسلامية وهابية متطرفة في جنوب إيران والأهواز مدعومة من السعودية والأمارات تقوم بقتل طائفي وتثير النعرات الطائفية والقلاقل في البصرة والزبير ويشتعل جنوب العراق بالكامل ..

4- إنظمام ملايين الأكراد في إيران إلى حكومة أقليم كردستان العراق بحيث يدفعهم برازاني الى مهاجمة كركوك وبقية المناطق في ديالى لإنتزاعها من العراق وتأسيس الدولة الكردية العظمى ..

5- حدوث إنهيار أمني في بغداد بسبب التوتر بين الحكومة المحسوبة على (إيران) وبين أتباع نظام البعث وبقايا الصداميين والمعترضين على العملية السياسية فتحدث مجازر رهيبة في بغداد بحيث ترتفع بعض الأصوات النشازالتي تطالب بتحريربغداد من (الفرس المجوس ) كما هي نغمة القوم دائماً وأبداً ..!