سياسيون بلا هوية – حسين جاسم علي

في غالبية دول العالم نجد ان الشعوب مُبجله في أوطانها ولها أولويه من ناحية الاحترام والتقديس، وتَعيش محفوظة الكرامة ، مُتمتعه بخيرات بلادها وثرواتها نظراً لتواجد حُكاماً عادلين من جهة ، وأفراداً واعين لايُفرطون بحقوقهم ولايعطون المجال لسياسيهم بالتجاوز عليها من جهةٍ اخرى ؛ ولكن للأسف هذا الامر لاينطبق على الشعب العراقي الذي نُقمَ بحكومات فاسدة

تَعاقبت على تولي السُلطه منذُ أزمانٍ طويلة ، وأدخلتهُ بأزمات مُتشعبه ومُفتعله ولايزال يُعاني منها في شتى مجالات الحياة،

هذهِ السياسات الطائشه جَعلت من المواطن هو الضَحيه فهو الذي يدفع ضريبة خِلافهم او إتفاقهم على حدٍ سواء .

و في كلتا الحالتين يكون المواطن هو الخاسر الاكبر

وتكون حقوقه مُهمشة ومُحارباً بمختلف الطُرق والاساليب،

لان في هذا البلد أصبح لِزاماً على من يدخل المُعترك السياسي ان يتخلى عن ضميرهُ أولاً ويرتدي محلهُ ثوب القُبحِ والتَنكر .

تَساؤولاتٍ كثيرة تدور في ذهن كل مواطنٍ منا ولعّل أبرزها

لماذا العراقي لايتمتع بثروات بلده وخيراته ؟

وماالذي أقترفناهُ من ذنبٍ لكي يُسلط علينا مثل هكذا سياسين و حُكام ؟

أن مُعظم الحكومات تَنظر لمصالح شعوبها وبلدانها بأستثناء “حكومتنا “

كانت بالسابق ولاتزال تُقدم مصالحها الفئوية الضيقة على مَصلحة شعبهِا ومواطنيها وتختلف او تَتفق من أجل مَكاسب شخصيه لأفراد تبؤوا الحكم بين ليلةٍ وضُحاها،

والاسوء من ذلك أصبحوا يُسمون اليوم بسياسين !

عن اي سياسةً نتحدث ومن هم الشخوص المُتصدين لهذهِ العملية السياسية البائسة!

فهم بالواقع افراد مُجردين من مَفهوم السياسة الشاملة التي تُزودهم بالثقة وتمُكنهم من أدارة البلاد وإنصاف العباد ، والتمحور ضمن إطار وأُسس واضحة وسياقات وخطى ثابته وغير متلونة،

وخير مثال على ذلك هو جلوس مايُسمى معارضوا الامس مع الموالين في خندقٍ وجبهةً واحدة بعد ان كانوا يتبادلون الاتهامات ويتراشقون الكلام فيما بينهم ويُسقطون بعضهم الآخر في الاعلام والفضائيات وعلى أرض الواقع ايضاً، فأعداء الامس أمسوا اصدقاء اليوم جَمعتهم طاولةً واحدة وحدتهم بعنوان المصالح الشخصية والامتيازات والمكاسب المُشتركة ،

ومادامت المُشتركات واحدة فلا مانع من تجاهل ونسيان الخلافات التي دارت بينهم .

اذن هذهِ هي قواعد لُعبتهم السياسية، وهذا هو سبب مواقفهم واصطفافاتهم السابقة

المصالح

إفترقوا بالسابق بسببها وأجتمعوا اليوم لأجلها،

فهم أفراد بلا هوية سياسية بل تتحكم بهم أهواء المصالح

وتغلب عليهم سمة الأزدواجية و تقلب الآراء وتذبذب الاحوال وتشضي المواقف حسب ماتقتضيه الحاجة،

وإنعكاسات هذا الامر مُجتمعياً يَتجسد فيالفوارق الطبقية والاقتصادية بين السياسين والشعب فهم يعيشون ويَتنعمون بحياة مُترفة بينما يُعاني الشعب من نقصٍ وجوعٍ وحِرمان من أبسط مُقومات العيش الكريم،

والمُفارقة هنا في أدعائاتهم بتمثيل الشعب والدفاع عن حقوقه وقد يصل بهم الحال الى ذرف الدموع من أجل كسب عواطف الشعب وإستجداء المشاعر منهِ،

ولو كانوا فعلاً صادقين ويحترمون إرادة الشعب ومُلتفتين لمطاليبه وأحتياجاته

لكانوا تركوا الساحة السياسية واعترفوا بفشلهم طيلة هذه السنوات ليفسحوا المجال

لأشخاصٍ أِكفاء يَتحلون بسُمعة طيبة وسجلٍ نزيه،

ولكنهم لم ولن يفعلوا ذلك لانهم يستمدون شرعيتهم من تراجع وضعف سُلطة الشعب عليهم

فهم يدعون بأنهم يُمثلوا الشعب والشعب منهم براء،

ان الامر اصبح مُخزي و مُحزن بآنٍ واحد، وخصوصاً عند إطلاعنا على تلك التفاصيل وتمعُنا بها نجد بأن ثرواتنا تَتبدد وأموالنا وطاقاتنا تُهدر وخيراتنا تُسرق امام مرآنا ومسامعنا بالوقت الذي نحنُ فيهِ بأمس الحاجةِ الى هذهِ الثروات لأستثمارها بمختلف القطاعات والمجالات ،

فالسياسين يتصارعون فيما بينهم على المناصبِ و الامتيازات التي تُرافقها

مُتناسين دورهم الخدمي الذي يجب ان يلتفتوا اليهِ ويُقدموه للمواطن الذي سَئِم من الوعود التي طال أنتظارُها طيلة هذه السنين التي أنهكتهُ فكرياً ونفسياً واقتصادياً .

وبأختصار : لاخيرَ ولا أملَ بسياسين جيئ بهم كنتاج لمخرجات عملية انتخابية اقل مايقال عنها بأنها

مشكوكٍ بها وغير نزيهة

سيما وانها أخرجت لنا وجوهاً وشخصيات مشبوهة ومُخالفة لأرادة الشعب وتطلعاته ،

فهنالك مؤشرات تُشير الى وجود أنحرافاً واضحاً بمسار العملية السياسية وتوجهاتها و وَاهم كل من يدعي عكس ذلك

وان من يتأمل خيراً في حكومة تُولد من رحمٍ فاسد ومشوه فهو ساذج ويفتقد للنضوج الفكري والسياسي . فهنالك قطارٌ سياسي مُنطلق ومُتجه الى محطة واضحة المعالم ، والمتمثله بأعادة إنتاج مفهوم المُحاصصة الطائفية والعرقية وبلورة مَنظور تقاسم الثروات على ضوء المكاسب الانتخابية والمغانم الحزبية ،

وأن أغلب السياسين والاحزاب سوف يلتحقون بهذا القطار رغم معرفتهم المُسبقة ببوصلتهِ ووجهتهِ،

إن مايجري اليوم بالعراق هو تَناحرٌ سياسي على المناصبِ والثروات و أن اغلب المُتصدين للمشهد السياسي هم أشخاصاً طامعين بالامتيازات التي تُقدمها لهم المناصب ، مُتناسين بأن المناصب التنفيذية والسياسية هي تكليفية وخدمية وليست تشريفية،

ان كل الذي ذُكر ليس سراً نود أفشاءهُ بل هي حقيقة ماثلة وملموسة وأنهم بالواقع اشخاص بلا هويةً سياسية شائت الاقدار ان تجعلهم في مُقدمة المُتصدين للمشهد السياسي و جائت بهم الصدفة ودعمتهم الظروف وأصبحوا اليوم يُسمّون بسياسين وهم يفتقدون لابجديات العمل السياسي ،

سيما في ضل غياب الشخصيات الكفوئة وتراجع تمثيل النُخب المُنيرة والمثقفة.

أن عدم وجود قواعد ترتكز عليها العملية السياسية مُتمثلة بدستور مُتفق عليهِ يضمن حقوق وكرامة الجميع ويَحفظ وحدة البلاد،وقوانين تَرسم مَسارها وتُحدد بوصلتها،

قد اعطت المجال لتواجد سياسين بلا شخصية سياسية، تتحكم بهم أهواء المصالح والمناصب ، غير مُبالين بمُستقبل الشعب ومَصيرهُ

وهذا الامر حتماً سَيجُر البلاد الى حافة الهاوية لان صراعهم قائم على مصالحهم الفردية، وذات الاسباب والأهداف التي جمعتهم اليوم سيختلفون عليها بالغد ، لأن التحالفات والتفاهمات المبنية وفق مُقتضيات المصالح الضيقة دائماً ما تكون هشة وسُرعان ماتنهار وتُرجع معها البلاد الى المُربع الاول الذي انطلقنا منهُ.