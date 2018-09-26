بايرن ميونخ يتعثّر في معقله

ديربي كاونتي يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة

{ مدن – وكالات

أطاح ديربي كاونتي، بمستضيفه مانشستر يونايتد، من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وعبر إلى دور الـ16? عقب فوزه على صاحب الأرض بضربات الترجيح (8-7) بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة ( (2-2 تقدم خوان ماتا للشياطين الحمر ( (3وعادل هاري ويلسون النتيجة (59) ثم أضاف جاك ماريوت الهدف الثاني للضيوف (85) فيما أعاد مروان فيلايني أصحاب الأرض للمباراة (95). شهدت المباراة حصول سيرجيو روميرو، حارس اليونايتد، على بطاقة حمراء، بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

ودخل أصحاب الأرض بشكل قوي منذ البداية، فمع الدقيقة 3? استغل مارسيال سرعته على الجناح الأيسر وراوغ ظهير كاونتي، ثم مررها إلى لينجارد لتنتهي عند ماتا الذي أحرز هدفا تكتيكيا رائعا. ظهرت ملامح شخصية الضيوف مبكرا، حيث بادلوا اليونايتد الهجوم بفضل سرعة تناقل الكرة. ومع الدقيقة 7 أرسل ويلسون كرة عرضية غالطت خط الدفاع لتصل إلى بينينت الذي انفرد بالحارس روميرو، ولكن الأخير تصدى للمحاولة. سيطر الضيوف على اللقاء بعد مرور 25 دقيقة، مستغلين غياب الضغط من وسط مانشستر يونايتد، وتمكن روميرو من إنقاذ مرماه من كرة محققة. واصل ديربي كاونتي الضغط الهجومي، كما تحسنت أدوار الأظهرة التي استغلت تراجع لاعبي اليونايتد غير المبرر، بعد تقدمهم في النتيجة.

ولم يتطور أداء اليونايتد في الشوط الثاني، بل افتقد تماما لنقل الكرة بشكل سريع، وهو ما زاد من جرأة عناصر ديربي كاونتي. وفي الدقيقة 59ومن ضربة حرة مباشرة من مسافة بعيدة، توّج ويلسون جهده الكبير طوال المباراة بهدف التعادل، من تسديدة مذهلة سرقت أنظار روميرو الذي ظل ساكنا في مرماه. أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو، تغيريين بخروج لينجارد وهيريرا، ليشرك الثنائي فيلايني وفريد، بدلا منهما في الدقيقة 63. استمرت معاناة الشياطين الحمر بعدما أشهر الحكم، البطاقة الحمراء في وجه روميرو، الذي اضطر للمس الكرة بيده من خارد منطقة الجزاء بعد انفراد مهاجم كاونتي به، ليكمل اليونايتد اللقاء بعشرة لاعبين. سيطر كاونتي على مجريات اللقاء بعد طرد روميرو، ولم تشفع المحاولات الهجومية للوكاكو ومارسيال، أمام تنظيم وسرعة الضيوف. وفي الدقيقة 85 تمكن كاونتي من صنع المفاجأة بإحراز الهدف الثاني، من متابعة البديل ماريوت لتسديدة المتألق ويلسون، فشل الحارس جرانت في اللحاق بها. رفض فيلايني أن ينتهي الوقت الأصلى بالخسارة بين جمهوره، ليتمكن من إحراز التعادل في الدقيقة 95. ولكن ركلات الترجيح ابتسمت في النهاية للفريق الضيف، الذي أحرز 8 ضربات، مقابل 7 لأصحاب أولد ترافورد.

تأهل سيتي

شق مانشستر سيتي، طريقه إلى الدور الرابع من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية، بفوزه على مضيفه أكسفورد سيتي 3-0. وأحرز جابرييل جيسوس (36) ورياض محرز (78) وفيل فودين (90+2) أهداف المباراة. وخاض مانشستر سيتي المباراة بمجموعة من العناصر البديلة، كما أن مدربه بيب جوارديولا جرّب خطّة اللعب 3-4-3 حيث شارك الحارس الاحتياطي أريانيت موريتش وراء الثلاثي الدفاعي المكوّن فينسنت كومباني، وجون ستونز ونيكولاس أوتامندي.

تعادل بايرن

تعثر بايرن ميونخ في معقله (أليانز أرينا)، أمام ضيفه أوغسبورغ، وتعادل معه (1-1) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني. وافتتح آريين روبن، التسجيل للبايرن في الدقيقة 48 فيما عادل فيليكس جوتزه، النتيجة للضيوف، في الدقيقة 86. وارتفع رصيد البافاري إلى 13 نقطة في صدارة الدوري، بينما وصل رصيد أوغسبورغ إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر. وباغت كيوبي، لاعب أوغسبورغ، مرمى بايرن ميونخ، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 6 إلا أن مانويل نوير، أبعد الكرة ببراعة. وكاد توماس مولر، أن يتقدم للفريق البافاري في الدقيقة 7 بعد أن سدد كرة قوية ارتطمت بمدافع الخصم قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن للحارس. وقاد ريناتو سانشيز، هجمة فردية في الدقيقة 12 إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس. وفي الدقيقة 35 ارتدت الكرة لصالح الضيوف عبر اندريه هان، الذي سدد بجوار القائم الأيمن. وأطلق سانشيز تسديدة ماكرة في الدقيقة 37 إلا أن حارس أوغسبورغ أمسكها ببراعة. وفشل سيرجي جنابري، في خطف هدف التقدم للبايرن قبل نهاية الشوط الأول، بتسديدة يسارية قوية، حولها لوته، رجل الشوط الأول بامتياز، لركنية. وتمكن آريين روبن، من تسجيل هدف التقدم بعد عمل رائع من جنابري الذي أهدى له الكرة بعد مراوغة مدافعي أوجسبورج، ليضعها الجناح الهولندي بقوة في الشباك. وكاد سانشيز أن يسجل الهدف الثاني، بعدما توغل من العمق وسدد كرة قوية في الدقيقة 50 ولكن الحارس تألق وأبعدها. وألغى حكم اللقاء هدفا للبديل فرانك ريبيري في الدقيقة 84 بداعي التسلل على مولر الذي مرر الكرة. ونجح فيليكس جوتزه، شقيق ماريو جوتزه، لاعب بوروسيا دورتموند، في إدراك التعادل لصالح أوغسبورغ في الدقيقة 86 بعد خطأ فادح من نوير. ورفض جوتزه الصغير، الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق، إذ لعب في رديف البايرن، قبل أن ينتقل إلى أوغسبورغ مطلع هذا الموسم.

فوز ثمين لسانت إيتيان

تغلب سانت إيتيان، على مضيفه تولوز، بنتيجة 3-2 في إطار الجولة السابعة من عمر الدوري الفرنسي. تقدم سانت إيتيان بهدف في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب لويس ديوني، لكن تولوز تعادل عبر ماكس آلان في الدقيقة 63. عاد الضيوف للتقدم من جديد بواسطة ريمي كابيلا بعدها بـ 3 دقائق، ثم وسعوا الفارق في الدقيقة 75 بواسطة يانيس ساليبور. وتمكن أصحاب الأرض من تذليل الفارق بعدها بـ 3 دقائق، عبر جيمي دورماز، لكن جهودهم لم تكن كافية لإدراك التعادل. بهذا الفوز، رفع سانت إيتيان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تولوز عند 11 نقطة في المركز الخامس.

أتلتيكو مدريد يهزم هويسكا

تألق أتلتيكو مدريد في الشوط الأول من مواجهة هويسكا، وسجل ثلاثية عن طريق أنطوان جريزمان وتوماس بارتي وكوكي، ليفوز (3- 0) ضمن منافسات الدوري الإسباني. ولم يتعرض فريق دييجو سيميوني لأي معاناة، ليحقق فوزه الثالث على التوالي في كل المسابقات بفـــــضل إستراتيجية تسجــــيل الأهداف في أول 35 دقيقة. وأراح الأرجنتيني، لاعبيه ساؤول نيجيز ورودريجو وخوانفران، قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه ريال مدريد الأسبوع المقبل، لكنه خسر المدافع خوسيه ماريا خيمنيز، بسبب الإصابة خلال الشوط الأول. وتابع جريزمان كرة من مدى قريب ليتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 16 وأضاف بارتي الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من اللعب. وقبل مرور خمس دقائق إضافية، ساند الحظ كوكي في التسجيل، إذا خدعت تمريرة طويلة زميله أنخيل كوريا، وكذلك منافسه أكسل فيرنر حارس ويسكا ودخلت المرمى. وتقدم أتليتيكو إلى المركز الثالث في الدوري، خلف ريال مدريد وبرشلونة، بينما تراجع هويسكا إلى المركز 18.