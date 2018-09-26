السبت إنطلاق الجولة الثالثة بست مباريات

أربيل يزور الزبير والأمانة تواجه الزوراء وديربي في النجف

الناصرية – باسم الركابي

مباريات تظهر متوازنة بين الفرق التي ستفتتح الجولة الجديدة عندما تجري بعد غد السبت التاسع والعشرين من الشهر الجاري ست مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز تتوزع بين ملاعب العاصمة والنجف والسماوة والزبير، وتشكل اهمية واضحة امام الفرق التي تأخرت في الجولتين الماضيتين وشكلت احباطا لها ما يجعلها البحث عن الحلول ممثلة بتغير النتائج وتحسين الأداء لتدارك الامور من هذه الايام والتحول الى تقديم العمل الافضل والتعامل مع المباريات بجدية ومن دون التفريط بالنقاط لان تاثيرها سيظهر سريعا ما يتوقع ان تشهد منافسات الجولة المذكورة مباريات مهمة على مستوى كل الفرق عبر اللعب بشعار لابديل عن الفوز الذي تسعى الى تحقيقه والتوجه بقوة الى مواجهاتها التي تريد الفرق المتــــــــــقدمة السير بخطى ثابتة وحقيقة لدعم المتحقق ومواصلة التقدم عبر استغلال حالتها المعنوية ورفع حـــــــــظوظها عبر عناصرها التي استهلت الموسم بتحقيق البداية النـــــــــاجحة التي منحت الصدارة لنفط ميسان وفي تغير مهم بابتعاد الفرق الجماهيرية التي اســـــــــــتمرت تفرض نفسها على الموقع الاول على مدار المواســـــــــم.

الطلبة والحدود

تظهر المقابلة المذكورة بالغة الاهمية لطرفيها حيث الطلاب بنقطة من تعادل مع الديوانية وخسارة من اربيل وسيلعبون تحت ضغط جمهورهم على امل ان تاتي النتيجة المطلوبة قبل ان يتاخر الفريق المطالب بتعديل صفوفه وتجهيزها عبر الدروس الاضاقية من يحيى علوان المؤكد يخطط للفوز لان الامور لاتتحمل بعد أي نتيجة سلبية امام رغبة تحسين المعدل والابتعاد عن مواقع المؤخرة التي عانى منها في المشاركة الأخيرة حيث الموقع الرابع عشر قبل ان تاتي عملية التغير ممثلة بالكادر الفني واضافة عدد من اللاعبين للدفاع عن سمعة الفريق عبر العودة لتقديم النتائج الايجابية وعبور الحدود في مهمة لاتبدو سهلة التي ستكون فاشلة من دون الخروج بالفوز الذي يسعى له الحدود المحبط بخسارتي الزوراء والنفط قبل ان يواجه الفريق القوي الثالث.

وسيكون اللاعبين امام عمل كبير لعكس قوة الفريق لوضع حدا للنتائج السلبية التي يراها جهازه الفني بالصعبة وتتطلب من عناصره الدفاع بقوة وايقاف قوة الطلاب في المواجهة الاستثنائية امام رغبة تحقيق النتيجة التي تمثل التحدي الذي سيبقى قائما حتى نهاية المباراة التي يتطلعان لهما سوية عبر ايجاد الحلول التي تقود للحسم في طموح مشترك للخروج بكامل العلامات وتحقيق الفوز الاول الذي سيكون البداية المهمة والانضمام للفرق المنتجة قبل فوات الاوان.

ديربي النجف

ولاحديث يعلو على تحقيق الفوز في ديربي مدينة النجف بين غزلان البادية والوسط، الاول بنقطتين من تعادلين خارج وداخل الأرض والثاني خرج بالنتيجة الاهم التي محا فيها اثار خسارة الشرطة وخرج بكامل العلامات من فوزه على الأمانة ويتطلع لتعزيزه عبر المهمة الاستثنائية من خلال اندفاع اللاعبين لتقديم الاداء الفني العالي وإضافة نقاط اهم لقاءات المرحلة الاولى رغم ظروف اللعب التي تقف للممثل الاول لكرة النجف عبر تواجد جمهوره الكبير المنتظر بلهفة للمباراة ولايقبل الا بالفوز عبر المنظومة التي تعثرت امام الكرخ والبحري وحان الوقت لعكس مستوى اللاعبين والاندفاع لتحقيق النتيجة المطلوبة في مباراة يتوقع ان تعكس طابع الاثارة والندية لقيمة نقاطها والاعتبارات التي تحملها لكلا للفريقين حيث الفوز الذي يكون خطط له اهل الوسط الذين يدركون طبيعة الاجواء التي ستجري فيها والحسم سيكون الانجاز الكبير رغم الفوز على الامانة لكن هنا سيكون له طعم خاص وكلاهما يمني النفس بالخروج به لقطع خطوة مهمة ستدعم جهود الفائز في المواجهات القادمة في المهمة التي يظهر فيها الاثنين بوضع متشابه من حيث الهجوم والدفاع وفارق النقاط ويتوجهان بقوة نحو تحقيق النتيجة عبر التعويل على عطاء عناصرهما وكلاهما يمتلكان مجموعة لاعبين انتدبوا بعد تراجع مستوى مشاركة الفريقين في الموسم الأخير خصوصا الوسط وكلاهما يعولان سوية من اجل مشاركة مهمة عبر التمسك بالنتائج الايجابية رغم الخصوصية لمواجهة السبت التي ستعطي الفوائد للذي يقدم الاداء ويحسم المهمة المتوقع ان تاتي بحضور جماهيري كبير لاعتبارات معروفة لدعم النجف وتغير سجل بدايته المخيبة.

السماوة والكرخ

ويعود السماوة مرة أخرى لملعبه عندما يستقبل الكرخ بأربع نقاط وكله امل في استعادة توازنه في لقاءات الارض التي تمثل له شيء مهم لكنها تحتاج الى التركيز للاستفادة منها وتعويض التعثر مع الميناء في افتتاح نسخة الموسم قبل ان يسقط بملعب العمارة في اول خروج له ما اثار مخاوف الانصار في ان يبقى الفريق معتمدا على مباريات الاياب لكنهم مؤكد لم يتأخروا من دعم اللاعبين لتحقيق الفوز الأول وطرد القلق الذي تركته نتيجة الدور الاول وتحقيق العودة المنتجة وتقديم الانتصار الاول لهم في مهمة لاتظهر سهلة بعد نتيجتين واضحتين للكرخ بعدما تمكن من التعادل مع النجف قبل تحقيق الفوز على الميناء ما زاد ورفع من معنويات اللاعبين وحظوظ الفريق والرغبة في مواصلة حصد النقاط عبر التعامل مع الفرص وطريقة اللعب ورفع وتيرة الأداء من اجل تحقيق النتيجة التي يكون خطط لها جهازه الفني الذي يمتلك عناصر قدمت الفريق بشكل واضع وجمعت اربع نقاط وكلها امل في الخروج بكل الفوائد امام انظار جمهور السماوة الذي لا يريد فقدان الثقة بلاعبي الفريق في تقديم المستوى المطلوب وتحقيق اولى النتائج المهمة لان غير ذلك سيعقد من المهمة التي لا تظهر سهلة للفريق الساعي للبقاء من خلال امكانات النادي وجهود اللاعبين في الدفاع عن المشاركة التي يامل التوازن فيها من دون التعويل على ملعبه الذي يسعى للاحتفال به عبر النتيجة التي يكون قد خطط لها حازم صالح الذي يواصل العمل مع الفريق ويدافع مع اللاعبين لتحقيق هدف البقاء في مهمة بغير السهلة قبل ان تاتي البداية الــــــــصعبة بعد تعادل وخسارة والسعي الى تحقيق الفوز الاول عبر أجواء اللعب التي اعتاد عليها في الخروج بأفضــــــــــل النتائج خصوصا الموسم الماضي مبتعدا عن مواقع المؤخرة بعدما نجح كثيرا في مواجـــــــــهات الضيوف بمن فيهم الكبار التي احدثت التغير في المشاركة الأفضل من قبلها.

نفط الجنوب واربيل

ويعود عماد عودة مرة اخرى للبصرة لكن مع اربيل لقيادته امام فريقه الاول تدريبيا نفط الجنوب في مهة يسعى اصحاب الارض تجاوز خيبة الديوانية البداية المحبطة قبل ان تظهر الآثار السلبية في مباريات الذهاب لكنه يريد ان يشكل الخطوة في ملعبه والبدء بشكل جيد عبر مقومات اللعب التي يكون قد امنها عاد ناصر المنتظر ان يقود فريقه الى الفوز بعد خسارة اللقاء لقاء الافتتاح وسيعطي الاولوية للنتيجة والخروج بفوائدها من خلال خوض المباراة باعلى درجات الجاهزية والعمل للنتيجة المطلوبة لانه لامجال للتاخر من هذه الاوقات وفي ان يحرص الفريق على تقديم العطاء الافضل لتامين الامور ومن خلال الطريقة التي تمكن الفريق من تحقيق النجاح امام ضيف قوي قد يخلق المشاكل لاهل البصرة ما يتوجب اللعب بحذر شديد لتدارك خطورة اربيل الذي يمر بفترة جيدة بعدما تمكن من فرض التعادل على النفط بهدفين والفوز على الطلاب ويسعى الى ايقاف خطوط الجنوب ذي المعرفة بمدرب اربيل الذي يريد اللعب على نقاط ضعف المضيف بعيدا عن اعتبارات العشرة وبداية الشهرة التدريبية التي انطلق بها من البصرة في سجل بدا يظهر واضحا بعد الانتقال لفريقه الحالي الذي يقوده اليوم وسيلعب بشعار لابديل عن الفوز وانهاء المهمة والعودة بنتيجتها من خلال تقديم العروض التي تليق بفريق اربيل الذي يعود وهو يحمل اوجه المنافسة على اللقب من خلال تحشيد جهود اللاعبين لتقديم موسم يعكس قوة الفريق الذي غاب لكنه سرعان ما عاد للمسرح الكروي ويريد ان يقدم عروضه بوضوح ليس امام جمهوره بل عند الذهاب لانها تمثل الاختبارات الحقيقة ولانها هي من تدعم المشاركة التي يامل ان تاتي ملبية لطموحات جمهوره الكبير الذي اسعد بالظهور الاول للفريق في تحقيق النتيجة الجيدة على حساب الطلاب وان يقدم لقاء الجنوب باعلى المستويات وفي ان يكون عند حسن ظن اهل اربيل الذين يأملون مشاركة متوازنة في الوقت الذي يسعى الجنوب الحفاظ على نتائج الزبير لدعم المشاركة التي لاتختلف عن الأخيرة بعدما خســــــــر من الديــــــــوانية ذهابا لتعود مرة اخرى مشاكلها لكـــــــــن الأهم ان تاتي الخطوة العملية وعلى حساب اربيل الذي يتمتع بمقومات اللعــــــــب والمنافسات القوية اينما يحل

الامانة والزوراء

وتشهد العاصمة لقاءا مهما بين الامانة بنقطة من تعادل من البحري، والبطل الزوراء باربع نقاط ويبحث الضيوف عن الفوز الذي سيمنحهم صدارة السلم بعد تاجيل لقاء المتصدر نفط ميسان والوصيف الجوية وكذلك لقاء الشرطة والنفط ما يضعه امام فرصة اللعب من اجل الخروج بفوائد للمواجهة المتوقع ان يحضرها جمهوره الداعم له وهو الاكبر الذي شهده ملعب الامانة خلال اللقاء المذكور الذي يسعى النوارس التحليق في اجواء المباراة التي يكون قد اعد وخطط لها اوديشو الذي سيلعب تحت ضغط الجمهور الغير قابل عن التعادل مع الشرطة ليس من خلال النتيجة بل من حيث الاداء المتواضع طريقة اللعب الذي كاد ان يكلفه كامل النقاط ولان مهمة الامانة في نفس الوقت هي غاية في الصعوبة وتحتاج الى عمل مركز والتشكيل المناسب في ظل وجود مجموعة لاعبين واسماء بما فيها من تجلس على الدكة امام انتظار الانصار الذي يراهنون على الفوز بجهود اللاعبين في العودة لسكة ا لانتصارات والحديث الذي يدور عن الفوز لتجنب ظهور المشاكل مبكرا وهو ما لايريده اللاعبين انفسهم المطالبين بتقديم مباراة جيدة وهم يعلمون طبيعة المهمة بعدالتعادل مع الشرطة ما يدفعهم للعمل من اجل الفوز الذي لم يكن سهلا وان يدافع عن لقبه من هذه الاوقات وخطف الفوز تحت انظار جمهوره الذي يريد دوما التقدم رغم ان هنالك مباريات متوقع ان تكون صعبة ولان الزوراء المستهدف من الكل لان التغلب عليه له طعم خاص بعدما استمر الفريق الكبير بعروضه ونتائجه وجمهوره والكل يعلم انه سيكون امام مباريات معقدة ويصعب التعامل معه والمرور منه حتى في مواجهة الامانة الذي يكون قد حدد ملامح الامور ومواطن الضعف التي عكستها خسارة الوسط وكذلك التعرف على قوة الزوراءوالظهور بالدور الذي يخدم الامور في واجب صعب ولابد من فعل كل شيء لايقاف الزوراء عبر العمل من اجل تقديم مباراة الاسبوع حيث الاداء والنتيجة المشرفة التي تعني التحول في مسار الامور وفي خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال اتباع وتقديم الواجبات التي سيحددها ابو العقل الذي يريد تغير بداية الموسم بالتغلب على البطل الذي كان قد قهر اصحاب الارض مرتين مع ان مباراة اليوم تاتي بوقت مبكر لكن نتيجتها ستعطي الثقة لاي فريق يخرج بكامل العلامات التي تشير التوقعات تذهب للبطل لكن لايمكن التقليل من شان كتيبة اولاد العاصمة للاندفاع وتحقيق النتيجة الكبيرة بكل ما تعنيه الكلمة والخطوة العريضة.

الصناعات والديوانية

ويبحث الصناعات بنقطة ومدربه علي عطية عن الفوز الأول عندما يستقبل الديوانية باربع نقاط وسيلعب بشعار لابديل عن النقاط بعدما تاخر امام الجوية وتعادل سلبا مع فريق الحسين ويسعى لتحقيق الانتصار الأول من اجل التوازن وإيقاف مد النتائج والسيطرة على الامور وتدارك الخلل الذي ظهر على الاداء رغم استعداده مبكرا خارج العراق قبل ان يتعثر في اختبار الجوية وسيكون امام مباراة صعبة تتطلب اللعب القوي لتشكيل الخطورة على الضيوف القادرين على تحقيق المردود الفني بعد الظهور الواضح امام الطلاب وتحقيق الاسبقية التهديفية قبل ان يتنازل عن الفوز مع بداية الشوط الثاني قبل ان ينفرد به في ملعبه مع الجنوب وما رفع من معنويات اللاعبين التي سيدخلون بها فيواجب صعب لان اصحاب الارض متحمسين للفوز وجاهزون للعب لانهم لايريدون البقاء بعيدا عن تحقيق النتائج المهمة ولابد من التوازن الذي يامل الديوانية تفكيكه للحفاظ على تقدمه والمرور ببداية مقبولة فيما يسعى الصناعات لتـــــــحسين الامور من خلال الخروج بكامل علامات المباراة الـــــــتي تشكل التــــــحدي للفريقــــــــين والاقبال على المباراة بقوة والخــــــــــروج بعنوانها الذي يبحث عنها لطرف الاخر.

مباراتا الغد

وتقام الاحد مباراتين الاولى بين الغريمين الميناء والبحري وكلاهما مشغولا في تحقيق الفوز الاول في الوقت الذي يضيف الكهرباء وحديثه لاينقطع عن النتيجة الايجابية على حساب فريق الحسين.