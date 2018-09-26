عالم الأمس أم عالم اليوم – ناجح صالح

لو تأملنا حياة الانسان في مسيرته الطويلة لوجدناها حياة شاقة ملئت صعابا ، يسعى فيها هذا الانسان ليحصل على لقمة العيش .

ولو تأملنا الماضي القريب بدءا من القرن العشرين فان حياة الانسان كانت حياة بسيطة عامة رغم مشاقها وهو لا يكاد يعرف عن العالم الخارجي شيئا اذ لم تكن وسائل المواصلات متطورة ولم يكن التقدم العلمي قد بلغ شوطا يوفر له كل متطلباته بيسر ، غير أن المهم في الأمر أنه لم يكن يعرف المنغصات التي تثير قلقه أو تزعجه .. ربما الجهل قد وفر له راحة في الفكر لذا هو مطمئن وقانع .

غير أن حربين عالميتين غيرت الكثير من مفاهيم الانسان سيما بعد الحرب الثانية ، وهذا التغيير بدأ في عموم أوربا أولا لانها هي التي ذاقت مرارة الحرب أكثر من غيرها ، والواقع أن أوربا اسرعت في ترميم ما دمرته الحرب وراحت تسير بخطوات متقدمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

فاذا انتقلنا الى وطننا العراق فان التغييرات التي حدثت فيه كانت بطيئة نسبيا غير أنه بمرور السنوات لاحت عليه بوادر نهضة سيما في اواسط الخمسينيات وما بعدها . وحينما نتحدث عن عالم الأمس وعالم اليوم فانه من الصعب وضع مسافة زمنية محدودة بينهما اذ ربما يكون هذا الفاصل قبل سنوات أو عقود .

ان عالم اليوم تبدو فيه الصورة مهزوزة مضطربة تكاد ملامحها تخنق الأنفاس .. أتراه عالما مجنونا يريد أن يستبق الزمن في كل خطواته السريعة أم أنه فقد ابرز مقومات وجوده بعد ان راح يلهث وراء مصالح ومنافع فحسب !

لقد يسرت الحضارة الحديثة للانسان كافة المستلزمات لحياته اليومية ولكن هذه الحضارة أصبحت عبئا ثقيلا عليه .. أجل لقد وفرت له حاجاته المادية ولكنها لم توفر له حاجياته الروحية بل أضحى يفتقدها بعد أن اهتزت القيم في أعماقه وافتقد ذلك الموروث الجميل معها .

ان عالمنا اليوم ومنذ عقود خلت بات فريسة الارهاب الذي يقتل في الانسان أمنه وراحته وعيشه .. ان عالمنا اليوم تحت ظل صراعات خطيرة قد تدفع الى حرب كونية جديدة .ان عالمنا اليوم يثير فينا الرثاء لما اضحى عليه الانسان من سلعة قابلة للمساومة .. وهذا أخطر ما يهدد روح الانسان .

ولعل أخطر ما في المشهد أن وطننا بات في المقدمة من عالم اليوم الذي تهزه الصراعات وانه بات كبش فداء لداء الارهاب الزاحف بلا رحمة وانه اصبح ضحية تجارب من لدن الذين يريدون به شرا .

وفي آخر المطاف نتساءل هل من ثمة مقارنة بين عالم الأمس وعالم اليوم ؟