هل نفد صبر بريطانيا على النظام السياسي العراقي ؟

حيدر صبي

حذر سفير بريطانيا لدى بغداد من انهيار الاستقرار النسبي في العراق بسبب آفة الفساد، مرجحا ان البلد يستغرق في المتوسط 30 عاما للتعافي من الحرب الأهلية والمعارك التي خاضها. اي بمعنى ان العراقيين سيطفون فوق راكد من التدهور الاقتصادي لزهاء الثلاثين سنة القادمة . وهذا التدهور حصل بفعل الادارة المدنية للدولة العراقية من المتعاقب عليه من الحكومات والنظام السياسي لما بعد 2003 . وقال جون ويلكس في تصريح لوسائل اعلام بريطانية، إن “الفساد في العراق أصبح يمثل تهديدا متنامي لاستقرار العراق بعد هزيمة تنظيم داعش وانه لا يزال يشكل خطرا كبيرا بسبب التأثير السلبي له على الاستثمار في الأعمال التجارية والثقة العامة”. واذن فويلكس اراد من ايصال رسالة الى القادة العراقيين يقول فيها ” صار لزاما عليكم تن تدركوا ان نظامكم الحالي ماعاد بوسعنا من دعمه للسنوات القادمة “، فهو يعلم ان وباء الفساد لم يتفاقم وينتشر بسبب فساد المواطن البسيط بل تفاقم واتسعت رقعته بفعل فساد الساسة والقادة العراقيين . وحينما ينوه كون الفساد بات يشكل التهديد الكبير لاستقرار العراق فهي اشارة لهم ان كفوا عن سرقاتكم وعليكم الاسراع بتغيير نهجكم وخططكم السابقة التي فشلت في انتشال العراق من المستنقع القديم والذي كنا نأمل ان تعبروا به الضفة الى مصاف الدول المتقدمة لا بل ساهمتم بأرجاعه قهقريا الى العصور الوسطى . واعتبر سعادة السفير ان مايجري في مدن العراق من حركة احتجاجات واسعة اخرها ما حدث في مدينة البصرة كان سببها الفساد، وحذر من انهيار الاوضاع في العراق في حال عدم تمكن الحكومة من السيطرة على هذا الامر واستمرار التبذير وتنصيب الشخصيات غير الكفوءة في مؤسسات الدولة. واذن جاء التحذير المباشر من لدن سفير المملكة المتحدة فليس امام ساسة البلد الا قراءته القراءة الصحيحة والمعمقة وان يأخذوا كلام السيد جون بمحمل الجد فالبرطانيين فيما يبدو نفذ صبرهم وما عاد امامهم من خيار سوى سحب الجزرة ورفع العصا بوجه الساسة فما عادت العربة تسير عبر الطريق الآمن ولابد للحصان من ان يسبقها . وفيما دعا ويلكس الحكومة العراقية في ركن اخر من اركان حديثه إلى خلق مساحة كافية للقطاع الخاص للعمل في إطار سيادة القانون وبعيدا عن الفساد، مرجحا ان العراق سوف يضطر الى استخدام ثروته النفطية وغيرها من الأصول للتعامل بفعالية، في نفس الوقت الذي يضع فيه حداً للانقسامات الطائفية. فما من حل غير هذا وان على العراقيين ان يضعوا المهزلة الطائفية جانبا وان يستثمروا ثرواتهم وبالشكل الذي يؤمن الحياة الكريمة لهم . وحول قضية الانقسامات المجتمعية، قال السفير البريطاني : إن القضية الطائفية في العراق لم تجد حلا حقيقيا لها منذ ان انشات الحكومة قبل 100 عام، وبين ان الامر يحتاج الى مصالحة حقيقية بين مكونات البلد بحيث تسمح الهوية الوطنية العراقية للجميع بالموافقة على القواعد. وتلك المصالحة هي الاخرى لم يكن باستطاعت احزاب الاسلام السياسي من تحقيقها واذن فهي فشلت بتلك الجزئية مرة اخرى بعد تواتر الفشل الذي استمر لقرن كامل ، مع ادراكنا ان كما كبيرا من الاسباب التي عادت بالفشل على العراقيين يقع على عاتق المملكة العجوز نتيجة سياساتها اتجاه العراق والتي توجتها بتخليها عن النظام الملكي ودعم الانقلابيين الاحرار في اواسط خمسينات القرن الماضي. وبشان ارتفاع معدل التركيبة السكانية، قال ويلكس ان سكان العراق بلغ عددهم مايقارب 40 مليون بمعدل ارتفاع مليون شخص في السنة، واشار إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون سكان العراق قد بلغ تعدادهم 80 الى 90 مليون شخص. فهل ان الحكومة العراقية مدركة للتحدي القادم وهل وضعت بحساباتها هكذا نسبة من السكان وهل اعدت الخطط المستقبلية المتوسطة او الاستراتيجية البعيدة المدى لاستيعاب التضخم والبطالة وتوفير خدمات وامن صحي وتعليم الى ماهنالك من توفير للخدمات ؟ .. لا اظن . ثم بعد هذا جاء تحذير سفير بريطانيا حكومة العراق من خروج الامور من يدها وعدم السيطرة على كيفية ادارة موارد البلد، مخاطبا الحكومة :” أنك لا تملكين الكثير من الوقت للحصول على ذلك.” وبمقولته (( انك لاتملكين الكثير من الوقت للحصول على ذلك )) انما اراد ان يجعل من ختامها مسك وبتلقائية التصريح فالوقت ماعاد يكفي ايها الساسة ، ولم يكن بعد هذا بمقدوركم من اجتياز المحنة التي لانريد نحن كبرطانيين من خوضها معكم وعليكم ان تجدوا الحلول وبتسارع الزمن واستباقه فان كنتم جادون بذلك عليكم البدء بالشروع الحقيقي لتغيير مسارات اسلوبكم في القيادة فلربما تنجحون وتنقذون ماتبقى من نظامكم المتهالك والهزيل واما ان بقيتم على ذات الخمول والتهاون واللامسؤولية وبهذا الكم المتزايد من العناد والتعدي على حقوق العراقيين وركوبكم قارب الفساد مع اشتداد اسنة رماح المليشيات وبقاءها خارج اطر الدولة وتحكمها بمقدرات البلد فانتم انما تسعون لتثبيت اساسات الدولة الدينية العميقة ولاتعلمون بعدها باي ساعة تحط القشة التي ستقصم ظهوركم وحينها لن نكون مستعدين لسماع صرخاتكم بالنجدة وفقط سيرد عليكم هاتف السفارة ب ” الجهاز مغلق او خارج نطاق التغطية “.