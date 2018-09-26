ذكريات على هامش العمل الصحفي

الصديقة الأمريكية تعين سفيرة للولايات المتحدة في العراق

الدبلوماسي الفرنسي تخرّج من الثانوية الجعفرية

محسن حسين

في مثل هذه الايام من العام الماضي تلقيت رسالة قصيرة تفيد ان الملحق الصحفي الفرنسي سابقا في العراق Georges Moussa قد توفي.

كانت الرسالة من زوجته (مارتين جلاد) التي تعلم ان علاقتي بجورج موسى علاقة صداقة متينة منذ ان كان ملحقا صحفيا في بغداد في عامي 1967 و1968 وكان يتردد علينا في وكالة الانباء العراقية (واع) بحكم عمله الدبلوماسي

لكن الرجل لم يكن مثل الدبلوماسيين الاخرين كنا نشعر انه قريب منا نحن العراقيين. وفي اواخر عام 1968 نقل الى بلد عربي اخر لكنني فوجئت به في القاهرة عندما نقلت الى هناك مديرا لمكتب واع فكان نعم الصديق. وكان يسكن في عمارة قريبة من مسكني في حي الزمالك حيث يقع مكتب واع ايضا والسفارة العراقية.

وذات يوم دعانا الى شقته (السفير العراقي سمير عبد العزيز النجم اطال الله في عمره وفك اسره وعدد من الدبلوماسيين العراقيين وانا) وهناك فاجأنا بشهادة تخرجه من الاعدادية في العراق (الثانوية الجعفرية) وعلمنا منه انه عاش في سنوات صباه في بغداد مع والدته واختها وكانتا تعملان ممرضتين في العراق ودرس وتخرج من الثانوية.

ومنذ ذلك اللقاء فهمنا سبب حبه للعراق والعراقيين واجادته اللغة العربية واللهجة العراقية الى حد ما.

كنت بحكم عملي الصحفي استعين به لمعرف اخر الاخبار وخاصة ما يتعلق بالعلاقات المصرية مع الدول الغربية وغيرها وعن طريقه تعرفت على الملحقين الصحفيين في سفارات الصين وبريطانيا و أميركا وكان هؤلاء الأربعة مصدرا مهما من مصادر أخبار العلاقات المصرية مع دولهم والعالم خلال عملي في القاهرة وخاصة أيام حرب تشرين عام 1973 وما تبعها من نشاط دبلوماسي كان بطله الأول هنري كيسنجر وزير خارجية أميركا.

وفي عام 1975 جاءني جورج موسى إلى مكتبي وأبلغني أنه قرر الزواج وأنه يرجو مني أن أكون شاهدا في مراسيم الزواج التي ستتم أمام السفير الفرنسي طبقا لما هو متبع عندهم. أما العروس فهي الآنسة (مارتين جلاد) التي تعمل في الملحقية التجارية الفرنسية.

باركت له هذه الخطوة خاصة وأنا أعرف مارتين شابة مهذبة وفي غاية الأدب.

وهكذا فقد أختار جورج الدبلوماسية الأمريكية لنكون أنا وهي شاهدي الزواج.

وتم الزواج في مراسم بسيطة في مكتب السفير الفرنسي، وما زلت أحتفظ بالصور التذكارية للعروسين جورج ومارتين وأنا أقف مع الدبلوماسية الأمريكية خلفهما كشاهدين على الزواج.

وفيما بعد التقيت مع هذه الدبلوماسية الأمريكية في مناسبات صحفية وكانت حاضرة في حفلة الاستقبال (التوديعية) التي أقمتها في منزلي بالقاهرة بمناسبة نقلي وعودتي إلى بغداد عام 1976.

بعد ذلك بسنوات وبينما كنت في بغداد أشاهد الأخبار في التلفزيون شاهدت امرأة تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

ولم تكن سوى تلك الدبلوماسية الأمريكية التي تعرفت عليها في القاهرة!!

إنها مس (الآنسة) غلاسبي أبريل!!

هي نفسها التي تردد اسمها كثيرا في التقارير الصحفية ذات العلاقة بقضية الكويت والتي قيل أنها أعطت الضوء الأخضر للرئيس صدام حسين لغزو الكويت عام 1990 مما أدى الى شن الحرب ضد العراق عام .1991!!

لا اكتمكم انا وام علاء بقينا اياما واياما قلقين من ان تبحث عنا وتتصل وكما هو معلوم مصير من تتصل به سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في ذلك الوقت. ولكن الحمد لله لم تتصل وربما نستنا بعد 15 عاما من ايام عملنا في القاهرة.

وبالمناسبة جورج ترك العمل الدبلوماسي بعد مصر واشترى شقة في جزيرة باروس اليونانية ثم انتقل بعد ذلك ليعيش في فرنسا ويكتب لي بشكل دائم عن حبه للعراق وذكرياته فيه.

وفي العام 1977 اي قبل 40 عاما كان اخر لقاء لنا عندما ذهبت مع العائلة الى جزيرة باروس بالحاح منه وامضينا نحو شهر هناك حيث استاجرنا شقة قريبة من شقته.