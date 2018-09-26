شمول 467 عائلة نازحة بالإغاثة في العظيم ولجنة الطاقة بمجلس ديالى: أكثر من 90 محطة أهلية تهرّب منتوجاتها

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلنت رئيس لجنة الطاقة بمجلس محافظة ديالى امل عمران الدلوي، ان (هناك ما يقارب اكثر من 90 محطة اهلية في عموم مناطق محافظة ديالى، مشيرة الى ان اغلب تلك المحطات تقوم بيع المنتوجات ليوم واحد فقط ، ومن ثم تلجأ الى تهريب المتبقي لمناطق اقليم كردستان في الوقت الذى لا يوجد سوى محطتين حكوميتين وسط بعقوبة) . واضافت الدلوي لــ (الزمان) امس ان (ذلك سبب زخما كبيرا على محطات الوقود ، ما دعا للجوء البعض الى شراء البنزين من السوق السوداء) ، مطالبة (وزارة النفط – مكتب المفتش العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاسبتهم ولمنع تسرب المنتوج الى جهة مجهولة) .

واعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ، شمول عددا من العوائل النازحة العائدة في ناحية السد العظيم بالمساعدات الإغاثية ، فيما اكدت انها مستمرة بتوزيع المساعدات الانسانية وفق برنامج معد مسبقا . وقالت مدير دائرة هجرة ديالى ابتهال الدايني لــ (الزمان)امس انه (تم شمول 467 عائله نازحه وعائدة في قرى الصفرة ومخيم البوحنيحن التابعة لناحية السد العظيم بالمساعدات الاغاثية) . واضافت الدايني ، ان (المساعدات التي تم توزيعها ، تضمنت سلة غذائية.

توزيع مساعدات

مشيرة الى ان دائرتها مستمرة بتوزيع المساعدات الانسانية للعوائل النازحة والعائدة وفق ما متوفر لديها من مساعدات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين) . ومن جهة اخرى اعلنت مديرية ماء محافظة ديالى ، ان (جهود كوادرها متواصلة بحملاتها بإصلاح الكسورات ومعالجة النضوحات في الشبكات المائية ، فضلا عن صيانه المشاريع في عموم المحافظة) . وقال مدير ماء ديالى مرتضى المكدمي لــ(الزمان) امس، ان (كوادرهم قاموا بحملة مكثفة لإصلاح الكسورات في الشبكات المائية المغذية إلى مناطق بعقوبة ” التحرير ، شارع الدفاع المدني ، المنجرة ، شارع خريسان ، معسكر سعد ” ، كذلك في مناطق قضاء بلدروز ” كسيرات ، الحي العصري ، الحي العسكري ، السواعد ” ، اضـــافة الى ســـــوق ناحية قرة تبة ) . واضاف المكدمي ، انه (تم ايضا صيانه الخط الناقل قطر 500 ملم المغذي الى قرية الركاع وخط ناقل قطر 225 ملم المغذي الى قرى حسين الخلف، فضلا عن معالجة نضوحات في إحياء ” فلسطين، العسكري ، العصري ” في قضاء المقدادية ، أضافة إلى ذلك تم صيانة غواطس سحب مجمع ماء نفط خانه سعة مليون غالون مع صيانه قفل شبكة حي رمضان وخط سيروان في خانقين ، كذلك صيانه مضخة الدفع سعة 540 م3/ ساعة والخاصة بمجمع ماء المنصورية الجديد مع صيانه نضوحات في الشبكة المغذية إلى حي الضباط في ناحية المنصورية ضمن قضاء الخالص) . واكد مدير ماء ديالى ، ان (هذه الحملة جاءت لديمومه عمل مشاريع الماء فضلا عن المحافظة على مياه الشرب من الهدر والتلوث وتأمين وصولها إلى أهالي تلك المناطق) . واعلن مدير البيئة في محافظة ديالى عبد الله هادي الشمري ، انه زار نازحوا مخيم سعد بأطراف مدينة بعقوبة ، فيما اكد انهم يعيشون حاله مأساوية يرثى لها . وقال الشمري لــ (الزمان) امس ان ( نازحي مخيم سعد ببعقوبة يشكون من الاهمال الكبير الذي يتعرضون له من قبل الحكومتين المركزية والمحلية جراء نقص المساعدات والمعونات التي تقدم لهم ، اضافة الى ضعف الخدمات البلدية والمجاري وانتشار الاوبئة والامراض) .

حل مشاكل

واضاف الشمري ، ان ( نازحي مخيم سعد ببعقوبة والذين نزحوا منذ احداث العاشر من حزيران 2014 يناشدون المسؤولين في محافظة ديالى والحكومة المركزية ، بالعمل على إيجاد حل لمشكلتهم، من خلال البدء بعودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية المحررة من الارهاب الداعشي) . واكد مدير بيئة محافظة ديالى ، انه ( اتصل بالدوائر الخدمية في مدينة بعقوبة ومنها مديرية البلدية ومجاري ديالى والدوائر المعنية الاخرى لغرض توفير خدماتها لهم وعلى ضوء الامكانيات المتاحة والمتوفرة لديهــــم) .