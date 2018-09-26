حجي راضي وسيبويه العصر – قصي منذر

كان العراقيون يتندرون بتلك التمثيلية الرائعة في سبعينات القرن الماضي عندما كان البث التلفزيوني بالاسود والابيض حيث يطل عليهم الفنان الراحل (سليم البصري مع زميله حمودي الحارثي) وجمع من ابرز فناني العراق خلال تلك الحقبة ليمتعوا المشاهدين بالمقالب الظريفة يوم كان يسقي عبوسي صانع الحلاق الحاج راضي بالخمر بدلا من (المسهل ) !! وتلك المشاهد الاخرى حاضرة الى يومنا هذا .. يتذكرها الكبار والصغار الرسالة التي قرأها الحاج راضي لامراة ارسالها ولدها من الهند ولان الحجي كان حديث العهد في تعلم اللغة العربية في مركز مكافحة الامية الا انه استطاع بما يمتلك من معلومات بسيطة من فك شفرة الحروف العربية ولكن على الطريقة الهندية !!! فكان يقرأ الرسالة بعبارات مقلوبة (امتي الفريزة) و (اتيتي مشناف) و (اهديك اسكي) و (نحباني للو ) والى اخر الرسالة استحضرت تلك المشاهد الكوميدية ازاء سياسي من هذا الزمان وقف ليقدم مرشحا لاحدى المناصب من كتلته ومع ان البيان كان مكتوبا الا ان الحاج (راضي !!عفوا السياسي) تلاها على طريقة (النحباني للو …؟) امام الفضائيات بحيث لم يفهم هو ما قال ولا حتى المستمعين ولا المشاهدين مع الايحاء بأن ما يريد قوله هذا العضو الجهبذ !! ان فلان سيشرح لمنصب معين ، ويبدو ان هذا البهلوان تتلمذ في مدرسة (حجي راضي) وتخلتيه جالسا بالقرب من محل الحلاقة مع الذين كان يدرسهم عبوسي على رصيف الشارع في احدى الازقة البغدادية القديمة … وحتى شهادته التي يدعي انه حصل عليها هي الاخرى مزورة وحتما لا يستطيع قراءة حروفها ، فيقينا ان علماء اللغة الراحلون سبيويه والجاحظ وابن خلدون والفراهيدي انتفضوا من قبورهم عند سماع ذلك السياسي وهو يتلو خطبته العصماء!! وكم من الاخرين تبوأوا مناصب رفيعة ومهمة وهم في طور محو الامية يتلعثم عند قراءة خطابه الذي اعد له من قبل مكتبه الاعلامي او مستشاره الخاص . من المؤسف ان نصل لتلك المرحلة وهي عدم التفريق بين رفع الفاعل ونصب المفعول به وتجاهل حركات الاعراب وهي الضم والفتح وكسر الكلمة وحين ينتهز ذلك السياسي الفرصة نراه يطبل ويزمر تشجيعاً على القراءة وهو لا يميز بين (الجزر والفجل) عندما يكون بموقف محرج خلال قراءة خطبة معينة وكما هو معهود ان قبل اي مؤتمر صحفي او ندوة يقوم القارئ بمراجعة الخطاب الذي سيتلوه على مسامع المشاهدين حتى لا يقع في مطبات بحر البحور (اللغة العربية) ولا عيب في ان يكون الانسان اميا لا يجيد القراءة والكتابة لكن عيب عندما يكابر بأنه يعرف كل شيء عن اي شيء ، فنحن امة (اقرأ) التي اصبحت لا تقرأ في ظل التراجع الكبير الذي نشاهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند كتابة التعليقات وغير ذلك ، ويبدو ان لغة الضاد وهي لغة (القران الكريم) ستشهد انتكاسة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة اذا استمر الوضع على ما هو عليه دون ايجاد حلول عاجلة وليست انية تعيد للغة بهجتها عبر اعطاء دورس للسياسي الامي الذي يعد قدوة لناخبيه . فهي دعوة لعموم (الختيارية )!!عفوا (السياسيين) لمراجعة خطاباتهم العصماء قبل القراءة حتى لايعرضوا انفسهم للحرج واستهزاء اهل اللغة العربية بهم وهم يسمون انفسهم (كبار العراق) وحتى لايعيدوا موقف سيبويه العصر احد تلامذة (حجي راضي) الراحل الذي امتع مشاهديه لتلك القفشات المثيرة في مسلسل تحت موس الحلاق.(عجيب امور غريب قضية )!!