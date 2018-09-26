اطلالة

ترامب وشطحاته – حسين الجاف

رئيس عجيب غريب بل من اغرب رؤساء امريكا والعالم متقلب المزاج.. انفعالي.. غريب الاطوال والاطباع.. يصدر اراء ولربما اوامره ايضا عن طريق الفيس البوك على شكل تغريدات.. مراهق عاطفي.. معجب بالجمال بشكل خرافي بما في ذلك اشاراته المتكررة واشاداته المستمرة لجمال زوجته وابنته.. ولا ينجو احد من تعليقاته وقفشاته بدءا من عامل المصعد في برجه العملاق ومرورا بكبار مساعيده ووزارئه وانتهاء ببواب البيت الابيض ليس له موقف ثابت برأي ثم لا يلبث ان ينسخه برأي مغاير خلال دقائق او ساعات وليصرح بنقيضه.. ويقال انه كثير التحرش بالنساء باليد او اللسان وكثيرا ما يطلق تصريحات هامة وعلى درجة كبرى من الخطورة من خلال تغريدة على تويتر قبل ان يأخذ رأي مستشاريه او انتظار اجوبتهم في حالة مشورته لهم.. هذا ان شاورهم في الامر واخيرا صدر كتاب بعنوان (النار والغضب في البيت الابيض) لمؤلفه (مايكل وولف) المستشار السابق للرئيس قال فيه ان لا ترامب ولا احد من مستشاريه او حتى اسرته كانوا يتوقعون فوزه في انتخابات الرئاسة الاخيرة في امريكا بل ان فوزه كان غير متوقع بالمرة بل ان فوزه كان غير متوقع بالنسبة لترامب نفسه.. بل ان انصاره ومساعديه كانوا مذعورين ومصدومين جدا من النتيجة الايجابية التي تحققت له عبر صناديق الاقتراع حتى ان زوجته الصربية الاصل ميلانيا كانت تبكي بحرقة ليلة الانتخابات ويقول الكتاب ان ترامب انزعج بشدة من مقاطعة نجوم السينما والمسرح والادب لحفل تنصيبه رئيسا ولربما اطلق عبارات سباب شديدة وقاسية بحق البعض منهم وبصوت عال. وعلى الرغم من تشكيك بعض الاعلاميين بصحة بعض ما ورد في الكتاب غير ان محرر البي بي سي يقول عنه حتى لو كان نصف ما ورد في الكتاب صحيحا فانه يرسم صورة سيئة لرئيس مصاب بجنون العظمة وبالادارة الفوضوية. ويذكر صديق قديم لترامب انه شديد القسوة في تعامله مع زوجته الصربية الاصل (ميلانيا) وهي عارضة ازياء سابقة تصغره بثلاثين سنة التي وصفتها زوجة الرئيس الفرنسي ماكرون في زيارتهما مؤخرا للبيت الابيض بـ (السجيبة الساحرة) بتاريخ 24/4/2018 وتبلغ ثروة ترامب الشخصية ثلاثة مليارات ومائة مليون دولار.. وهو رجل اعمال وملياردير امريكي ايضا وشخصية تلفزيونية ومؤلف امريكي ورئيس منظمة ترامب ومقرها امريكا ويبلغ من العمر 72 سنة.. وتصف بريجيت ماكرون زوجة الرئيس ماكرون.. ميلانيا زوجة للرئيس الامريكي بقولها: ان زوجة الرئيس.. ميلانيا لطيفية جدا ومرحة.. صحيح انها قد تبدو متجهة امام وسائل الاعلام لكنها طيبة القلب ومليئة بالمرح والنكت بيد انها سجينة جدران البيت الابيض مقيدة جدا ولا يمكنها الخروج حتى انها لا تستطيع الامر بفتح نوافذ البيت الابيض.. بينما اخرج في باريس يوميا ولي الحرية الكاملة بالتحرك فيها. حدثت زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن في خضم كشف فضيحة ترامب مع داينالز ممثلة الاباحية الشهيرة ولعل اقسى مظاهر حمق هذا الرجل تتجلى في اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل اللقيطة.. دون مراعاة حتى لاقرب اصدقائه واتباعه من شيوخ النفط في الخليج الذين ملأوا خزينة امريكا خلال الاشهر الاخيرة بمئات المليارات من ثروة المنطقة.. ترامب المهووس بجنون التفاخر والمال المكتنز.. تبا لك.