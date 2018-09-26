بابل وكركوك تنفذان حملة مكافحة القوارض بالبساتين والحقول

الزراعة تبحث التعاون مع التشيك في القطاعات النباتية والحيوانية

بغداد – الزمان

بابل – الزمان

بحث الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي مع سفير جمهورية التشيك في العراق يان فيتشتال التعاون الزراعي وسبل تطويره بين البلدين . وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (اللقاء بين الجانبين ناقش سبل وتطوير التعاون الزراعي المشترك من خلال تنمية المجال النباتي والحيواني فضلاً عن دعم الفلاحين والمزارعين وضرورة تبادل المعلومات وتدريب المختصين)،واضاف (كما تم بحث موضوع زيارة وفد زراعي متخصص لجمهورية التشيك لتبادل المعلومات والاطلاع على الواقع الزراعي التشيكي والتطور التقني الحاصل في هذا المجال،بالإضافة إلى أعداد مذكرة تفاهم زراعي بين البلدين الصديقين). وباشرت مديريات الزراعة في محافظتي بابل و كركوك الحملة الثانية لمكافحة القوارض في البساتين والحقول الزراعية المصابة بأستخدام مبيد نوفارا . واوضح البيان ان (وحدة الوقاية في الشعب الزراعية قامت بمكافحة القوارض ضمن عدد من المقاطعات بعد ان تم توزيع مبيد نوفارا بين المزارعين)،واضاف ان (الحملة مستمرة في عموم المزارع والبساتين والحقول الزراعية المصابة حتى يتم القضاء نهائياً على القوارض).

ونظم المركز الارشادي التدريبي في محافظة النجف مشاهدة حقلية بشأن الاسلوب الامثل في تسميد محصول الرز خلال مراحل النمو. واضاف البيان ان (عددا من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي حضروا المشاهد التي تناولت مواضيع عدة منها اهمية تسميد محصول الرز والمواعيد المناسبة للتسميد وكمياتها،الاسمدة العضوية وطرق انتاجها في الحقل وتغذية النبات لتحقيق انتاج عضوي وصحي،والادارة المثلى للمياه في حقول الرز،واستخدام الطرق الحديثة في زراعة محصول الرز،والشتال الميكانيكي لتقليل المياه والبذور بشكل كبير)،وتابع البيان (كما تم تقديم عرض مفصل عن حركة مكونات السماد الاساسية وحركة الفسفور واليوريا وكيفية استفادة النبات منه لزيادة النمو الخضري،وضرورة الالتزام بالتوصيات السمادية الصادرة من قبل الوزارة وتجنب اضافة كميات كبيرة تؤدي الى اضرار المحصول وزيادة الحالة السمية فيه).

وعلى صعيد اخر ناقشت مديرية زراعة محافظة واسط ضمن ندوة ارشادية زراعية اهمية محصول البطاطا وفوائده ومردوده الاقتصادي في المحافظة. واضاف البيان ان (الندوة ناقشت عددا من المحاور منها اهمية محصول البطاطا والذي يعد من المحاصيل الزراعية الغذائية المفيدة،واختيار الوقت المناسب للزراعة والموقع الجيد،وكيفية اعداد التربة وتهيئتها للزراعة،وطرق وكميات الري المناسبة للمحصول واجراء تطبيق عملي حول عملية زراعة محصول البطاطا ميدانيا في الحقل).

ونفذ مركز الارشاد الزراعي في محافظة كركوك ورشة عمل بشأن ضوابط الامن الحيوي في حقول الدواجن. واشار البيان الى ان (المركز وبالتعاون مع مديرية زراعة المحافظة وكلية الطب البيطري ومديرية بيئة كركوك والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية نظم ورشة عمل عن اسس وضوابط الامن الحيوي الواجب تطبيقها في حقول الدواجن تناولت مواضيع عديدة تضمنت مفهوم الامن الحيوي لحقول الدواجن وعلاقته بصحة الانسان والامراض التي تنتقل للانسان وكذلك التي تصيب الحقول وتسبب خسارة اقتصادية كما تم التأكيد بضرورة تطبيق الامن الحيوي من المفقس الى مرحلة الافراخ ومن ثم نقلها الى قاعات الدواجن والتسويق ومعاملتها بمعقمات ومطهرات للقضاء على المسببات المرضية وارتداء التجهيزات الخاصة من قبل العاملين في الحقول)،واضاف البيان ان( دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي وبالتعاون مع مديرية زراعة محافظة ذي قار ناقشت إضافة الأسمدة الإحيائية لزراعة بذور محاصيل الخضر في المحافظة و تعزيز الخدمات الإرشادية من خلال استخدام أسلوب المدارس الحقلية حول إضافة الأسمدة الإحيائية ،فيما تم البدء الفعلي للمدرسة الحقلية في المحافظة لإعادة التوازن الطبيعي في القضاء على الآفات الحشرية والفطريات للحقول) .

وتابع ان (المركز الارشادي التدريبي الزراعي في محافظة نينوى ناقشت اهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الري الحديثة في العملية الزراعية و اهمية ترشيد استخدام المياه،واستخدام طرق الري الحديثة في العملية الزراعية،وفوائد استخدام منظومات الري بالتنقيط،واهمية استخدام منومات الري بالرش،وضرورة تحفيز الفلاحين على انشاء اتباع طرق الري الحديثة في زراعة محاصيلهم. كما تضمنت الندوة اجراء تطبيق عملي حول كيفية استخدام منظومات الري الحديثة،وطرق صيانتها والحفاظ عليها).