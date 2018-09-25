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فاتح عبد السلام
الكتاب ليس ترفاً ، إنه حاجة أكيدة لتقدم المجتمع .
في العراق لا توجد مكتبات لبيع الكتب في معظم المدن العراقية ، إلاّ في نطاق محدود ولنوع معين من الكتب الموجه سياسياً ودينياً ، وهو توجيه تخريبي في جوهره ،لكن تسهيلات الحكم الديني في البلاد تتيح نمو طفيليات التثقيف وانتشارها .
الناشرون العراقيون ضعفاء من حيث العدد والامكانات والانتشار والتوزيع والنشر، هذا واقع حال الجهود الفردية والأهلية ، وليس عيباً في الناشرين القلّة المثابرين. بات أمراً مُلحاً أن تقوم دار حكومية لنشر وتوزيع الكتب لتساند القطاع الخاص بجدية ، خارج المواصفات المتوافرة الان ، دار تشترك في قراراتها النُخب الثقافية والفنية والاكاديمية في البلد ، الى جانب الزام جميع المحافظات بإقامة مكتبة كبيرة واحدة في الاقل في مركز المحافظة تتولى توزيع جميع انواع الكتب وبأسعار مناسبة تتكفل الدار الحكومية السيطرة على الاسعار ، ويتم استيراد اهم الكتب الصادرة في العالم العربي ، وعقد اتفاقيات مع ناشري الكتب المهمة لإصدار طبعات خاصة بالعراق وبتكلفة محدودة ، وأن تتولى وزارة الثقافة (هل لدينا واحدة؟) بالتنسيق مع اتحاد الادباء والجامعات والجمعيات الفنية وجهات صحافية ، تنظيم ندوات للمؤلفين في أمكنة ذات جمهور ، مثل الجامعات وبعض الاندية الثقافية وحتى مقار بعض الاحزاب بدلاً من استمرارها في التخلف والدونية والانحطاط.
نحتاج اعادة الاعتبار لكثير من الامور الثقافية بالرغم من واقع العوز الذي تعيشة أغلبية العراقيين .
لايوجد بلد يتقدم من دون حركة تأليف واسعة وعميقة بصحبة جمهور ثقافي ينمو معها.
هذه الخطوة لا تحتاج أكثر من مائة برميل نفط يومياً، فليكن النفط سبيلاً لنمو الأدمغة أيضاً وليس فقط لنفخ الكروش ، بالرغم من إنّ عموم العراقيين لم يصبهم من خير النفط سوى سخامه .
ربما أحدهم يتورط ويقول لدينا تشكيلات ثقافية وفكرية وعلمية ، ولا نحتاج الى المزيد ،فأقول له إنّ هناك مدناً كاملة لم تر صحيفة أو مجلة منذ عقد وأكثر ، وانّ ثقافة الناس تتحدث عن افتتاح مطعم وملهى وناد ، ولم يرد على لسان واحد بين خمسة وثلاثين مليون نسمة جملة افتتاح مكتبة أو دار كبيرة للنشر والتوزيع وتسهيل ايصال المعارف .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية