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فاتح عبد السلام

الكتاب‭ ‬ليس‭ ‬ترفاً‭ ‬،‭ ‬إنه‭ ‬حاجة‭ ‬أكيدة‭ ‬لتقدم‭ ‬المجتمع‭ .‬

في‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مكتبات‭ ‬لبيع‭ ‬الكتب‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬إلاّ‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬محدود‭ ‬ولنوع‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬الموجه‭ ‬سياسياً‭ ‬ودينياً‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬توجيه‭ ‬تخريبي‭ ‬في‭ ‬جوهره‭ ‬،لكن‭ ‬تسهيلات‭ ‬الحكم‭ ‬الديني‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تتيح‭ ‬نمو‭ ‬طفيليات‭ ‬التثقيف‭ ‬وانتشارها‭ .‬

الناشرون‭ ‬العراقيون‭ ‬ضعفاء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد‭ ‬والامكانات‭ ‬والانتشار‭ ‬والتوزيع‭ ‬والنشر،‭ ‬هذا‭ ‬واقع‭ ‬حال‭ ‬الجهود‭ ‬الفردية‭ ‬والأهلية‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬عيباً‭ ‬في‭ ‬الناشرين‭ ‬القلّة‭ ‬المثابرين‭. ‬بات‭ ‬أمراً‭ ‬مُلحاً‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬دار‭ ‬حكومية‭ ‬لنشر‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكتب‭ ‬لتساند‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بجدية‭ ‬،‭ ‬خارج‭ ‬المواصفات‭ ‬المتوافرة‭ ‬الان‭ ‬،‭ ‬دار‭ ‬تشترك‭ ‬في‭ ‬قراراتها‭ ‬النُخب‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬والاكاديمية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الزام‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬بإقامة‭ ‬مكتبة‭ ‬كبيرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المحافظة‭ ‬تتولى‭ ‬توزيع‭ ‬جميع‭ ‬انواع‭ ‬الكتب‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬تتكفل‭ ‬الدار‭ ‬الحكومية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الاسعار‭ ‬،‭ ‬ويتم‭ ‬استيراد‭ ‬اهم‭ ‬الكتب‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬وعقد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬ناشري‭ ‬الكتب‭ ‬المهمة‭ ‬لإصدار‭ ‬طبعات‭ ‬خاصة‭ ‬بالعراق‭ ‬وبتكلفة‭ ‬محدودة‭ ‬،‭ ‬وأن‭ ‬تتولى‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ (‬هل‭ ‬لدينا‭ ‬واحدة؟‭) ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الادباء‭ ‬والجامعات‭ ‬والجمعيات‭ ‬الفنية‭ ‬وجهات‭ ‬صحافية‭ ‬،‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوات‭ ‬للمؤلفين‭ ‬في‭ ‬أمكنة‭ ‬ذات‭ ‬جمهور‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬الجامعات‭ ‬وبعض‭ ‬الاندية‭ ‬الثقافية‭ ‬وحتى‭ ‬مقار‭ ‬بعض‭ ‬الاحزاب‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬التخلف‭ ‬والدونية‭ ‬والانحطاط‭.‬

نحتاج‭ ‬اعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الامور‭ ‬الثقافية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬العوز‭ ‬الذي‭ ‬تعيشة‭ ‬أغلبية‭ ‬العراقيين‭ .‬

لايوجد‭ ‬بلد‭ ‬يتقدم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حركة‭ ‬تأليف‭ ‬واسعة‭ ‬وعميقة‭ ‬بصحبة‭ ‬جمهور‭ ‬ثقافي‭ ‬ينمو‭ ‬معها‭.‬

هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬يومياً،‭ ‬فليكن‭ ‬النفط‭ ‬سبيلاً‭ ‬لنمو‭ ‬الأدمغة‭ ‬أيضاً‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬لنفخ‭ ‬الكروش‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إنّ‭ ‬عموم‭ ‬العراقيين‭ ‬لم‭ ‬يصبهم‭ ‬من‭ ‬خير‭ ‬النفط‭ ‬سوى‭ ‬سخامه‭ .‬

ربما‭ ‬أحدهم‭ ‬يتورط‭ ‬ويقول‭ ‬لدينا‭ ‬تشكيلات‭ ‬ثقافية‭ ‬وفكرية‭ ‬وعلمية‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬،فأقول‭ ‬له‭ ‬إنّ‭ ‬هناك‭ ‬مدناً‭ ‬كاملة‭ ‬لم‭ ‬تر‭ ‬صحيفة‭ ‬أو‭ ‬مجلة‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬وأكثر‭ ‬،‭ ‬وانّ‭ ‬ثقافة‭ ‬الناس‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬افتتاح‭ ‬مطعم‭ ‬وملهى‭ ‬وناد‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬واحد‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬وثلاثين‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬جملة‭ ‬افتتاح‭ ‬مكتبة‭ ‬أو‭ ‬دار‭ ‬كبيرة‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬وتسهيل‭ ‬ايصال‭ ‬المعارف‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية