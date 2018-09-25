سيَّدةُ الماليَّة «أُمُّ الخُبزة» – حسن النواب

كلام صريح
لستُ أغالي إِذا أخبرتُكمْ إنَّ جميع الموظفين في البلاد، يتضرَّعونَ إلى الله في كُلِّ عشيَّةٍ وضُحى؛ وفي صلواتهم؛ حتى يَهدي سيَّدة الماليَّة؛ عسى أنْ تنزلُ من برجها العالي، ويرقُّ قلبها عليهم؛ وهُمْ يتطلَّعون إلى موافقةِ «أمُّ الخُبزةِ»؛ ويترقَّبونَ على أحرِّ من الجمر توقيعها على معاملاتهم في وزارة الماليَّة؛ فهي الآمرُ والناهي وبيدها مصائر ملايين المواطنين والموظفين ممَّنْ ينتظرون استحداث درجات وظيفيَّة لهم أو ترقيتهم وإضافة سنوات خدمتهم في الجيش أو في دوائر حكومية أخرى إلى وظيفتهم الحاليَّة، وسمعتُ إنَّ الجميع في وزارة المالية يهابها ويتجنَّب المواجهة معها، بل أنَّ هناك سياسيون كبار وشخصيات بمناصبٍ رفيعةٍ لا يجرؤون على عتابها أو توبيخها نتيجة تأخيرها المقصود لمصالح المواطنين؛ لأنَّها بكل بساطةٍ تمتلكُ ملفَّات خطيرة عن فساد وسرقات أولئك السياسيين والرؤوس الكبيرة التي يندى لها الجبين، ولذا تركوا لسيَّدة المالية الحبل على الغارب؛ فهي تتحكَّم بميزانية الدولة وفق اجتهادها ومزاجها؛ حتى أصبح مقابلة مواطن لوجهها الصبوح؛ طَيْفاً بعيداً وضرباً من المستحيل. في رسالةٍ لمواطنٍ تحفَّظَ بالكشفِ عن اسمه، خشيةً من لؤم سيَّدة الماليَّة وبطشها، وقد نشرتها أحد المواقع العراقية يقول فيها: «من عجائب وغرائب النظام الإداري الجديد، حیث من المفترض أنَّ الجدید یدلُّ على الحداثة في كلِّ شيء، إلاّ أنَّ ما یحدث من ممارسات هي أبعد ما تكون عن الحداثة، بَلْ تُنسب إلى التخلُّفِ والفشلِ الذريع في الإدارة. سوف أسوق مثالاً واحداً على الأساليب المعمول بها في الجانب المالي والإداري. منذ تأسيس الدولة العراقية إلى يوم سقوط النظام الدكتاتوري، كانت تدار دوائر الدولة بانسيابية، عدا الدوائر القمعية في ظلِّ الأنظمة الدكتاتورية، حیث كانت تدار من قبل أزلام النظام بعيداً عن القانون والحقوق؛ أعود لأقول بأنَّ كان هناك تسلسل في المراتب الوظيفية، فأنا شخصیاً عشتُ الحیاة الوظيفية لمدة تزید عن خمسة وثلاثين عاماً، وكان نقل الموظف من دائرة إلى أخرى في نفس الوزارة، من صلاحيات المدراء العامينْ، كذلك منح العلاوات والترقيَّات والدرجات والإجازات، كلها كانت من صلاحيات المدير العام بناءً على توصيَّةِ من المسؤول المباشر للموظف .لكنَّ ما یحدث الآن، يدعو إلى اليأس على حال النظام الكسيح، إذْ أصبحتْ مصائر ملايين الموظفين العراقيين بيدِ سيَّدةٍ تُدعى (…) وهي بدرجة مدير عام في وزارة المالية، فنقل موظف من دائرة إلى أخرى لا يتمَّ إلاّ بموافقة هذه السيَّدة المتجبِّرة على كل شيء! ولا تمنح ترقية أو ترفيع كاستحقاق قانوني للموظف إلاّ بموافقتها! ولا تستحدث درجات وظيفيَّة مالم تؤشر بقلمها الذهبي على ذلك؛ ولا يُعيَّن موظف إلاّ برحمتها! وهكذا أصبح مصير ملايين الموظفين رهناً بيد هذه السيَّدة المـُبجَّلة، تصوروا كم تستغرق موافقتها على أيَّة معاملة؟ وكمْ من الأشهر يستغرق الجواب على أيَّة معاملة وهي بالآلاف إنْ لم أقُلْ مئات الآلاف؛ وكثيراً ما يأتي الجواب صادماً إلى ذلك الموظف المسكين بعد طول انتظار، وربما لا يأتي الجواب نهائيَّاً وتضيع معاملات المواطنين في أدراج وزارة الماليَّة؟ والأدهى أنَّ الكثير من المهام الإدارية لن يحسم أمرها وتبقى مؤجلة؛ حتى تعود السيَّدة من الإجازة أو من إيفادها إلى خارج العراق؟! وهنا أتساءل ويتساءل معي ملايين الموظفين العراقيين؛ إذا كانت هذه السيَّدة « أُمّ الخبزة» تتمتعُ بهذه القدرات الخارقة؟ وهي من تدير دفَّة وزارة الماليَّة في كلِّ صغيرة وكبيرة، فلا حاجةً إلى المدراء العاميين الآخرين الذين يملؤون الوزارة. فهي الوحيدة التي تتمكَّن من إدارة ملايين الملفَّاتْ برمشة عين وبإشارةٍ من أصبعها الكريم!»
لم أشأ نقل كلُّ ما جاء في رسالة هذا المواطن؛ لأنَّ سطورها الأخيرة كانت تشتعلُ غضباً ولعنات؛ بعدَ أنْ ضاقتْ بصاحبها السبل ودبَّ في قلبه اليأس. فأيَّةُ مصيبة حلَّتْ على رؤوس المواطنين؟ الذين فقدوا الأمل، نتيجة الغطرسة والروتين القاتل لسيَّدة المالية «أُمُّ الخُبزة»؛ والتي جعلتْ من المواطنين المحرومين الذين ينتظرون صدور أوامر تعيينهم؛ ومن موظفي الدولة البسطاء الذين يأملون بالترفيع؛ مثل الأيتام على مائدة اللئام. فهل من مجيبٍ لاستغاثتهم في المنطقة الخضراء؟