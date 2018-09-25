سيَّدةُ الماليَّة «أُمُّ الخُبزة» – حسن النواب

كلام صريح

لستُ‭ ‬أغالي‭ ‬إِذا‭ ‬أخبرتُكمْ‭ ‬إنَّ‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬يتضرَّعونَ‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬كُلِّ‭ ‬عشيَّةٍ‭ ‬وضُحى؛‭ ‬وفي‭ ‬صلواتهم؛‭ ‬حتى‭ ‬يَهدي‭ ‬سيَّدة‭ ‬الماليَّة؛‭ ‬عسى‭ ‬أنْ‭ ‬تنزلُ‭ ‬من‭ ‬برجها‭ ‬العالي،‭ ‬ويرقُّ‭ ‬قلبها‭ ‬عليهم؛‭ ‬وهُمْ‭ ‬يتطلَّعون‭ ‬إلى‭ ‬موافقةِ‭ ‬‮«‬أمُّ‭ ‬الخُبزةِ‮»‬؛‭ ‬ويترقَّبونَ‭ ‬على‭ ‬أحرِّ‭ ‬من‭ ‬الجمر‭ ‬توقيعها‭ ‬على‭ ‬معاملاتهم‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الماليَّة؛‭ ‬فهي‭ ‬الآمرُ‭ ‬والناهي‭ ‬وبيدها‭ ‬مصائر‭ ‬ملايين‭ ‬المواطنين‭ ‬والموظفين‭ ‬ممَّنْ‭ ‬ينتظرون‭ ‬استحداث‭ ‬درجات‭ ‬وظيفيَّة‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬ترقيتهم‭ ‬وإضافة‭ ‬سنوات‭ ‬خدمتهم‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬وظيفتهم‭ ‬الحاليَّة،‭ ‬وسمعتُ‭ ‬إنَّ‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬يهابها‭ ‬ويتجنَّب‭ ‬المواجهة‭ ‬معها،‭ ‬بل‭ ‬أنَّ‭ ‬هناك‭ ‬سياسيون‭ ‬كبار‭ ‬وشخصيات‭ ‬بمناصبٍ‭ ‬رفيعةٍ‭ ‬لا‭ ‬يجرؤون‭ ‬على‭ ‬عتابها‭ ‬أو‭ ‬توبيخها‭ ‬نتيجة‭ ‬تأخيرها‭ ‬المقصود‭ ‬لمصالح‭ ‬المواطنين؛‭ ‬لأنَّها‭ ‬بكل‭ ‬بساطةٍ‭ ‬تمتلكُ‭ ‬ملفَّات‭ ‬خطيرة‭ ‬عن‭ ‬فساد‭ ‬وسرقات‭ ‬أولئك‭ ‬السياسيين‭ ‬والرؤوس‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يندى‭ ‬لها‭ ‬الجبين،‭ ‬ولذا‭ ‬تركوا‭ ‬لسيَّدة‭ ‬المالية‭ ‬الحبل‭ ‬على‭ ‬الغارب؛‭ ‬فهي‭ ‬تتحكَّم‭ ‬بميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬وفق‭ ‬اجتهادها‭ ‬ومزاجها؛‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬مقابلة‭ ‬مواطن‭ ‬لوجهها‭ ‬الصبوح؛‭ ‬طَيْفاً‭ ‬بعيداً‭ ‬وضرباً‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭. ‬في‭ ‬رسالةٍ‭ ‬لمواطنٍ‭ ‬تحفَّظَ‭ ‬بالكشفِ‭ ‬عن‭ ‬اسمه،‭ ‬خشيةً‭ ‬من‭ ‬لؤم‭ ‬سيَّدة‭ ‬الماليَّة‭ ‬وبطشها،‭ ‬وقد‭ ‬نشرتها‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬العراقية‭ ‬يقول‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬من‭ ‬عجائب‭ ‬وغرائب‭ ‬النظام‭ ‬الإداري‭ ‬الجديد،‭ ‬حیث‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أنَّ‭ ‬الجدید‭ ‬یدلُّ‭ ‬على‭ ‬الحداثة‭ ‬في‭ ‬كلِّ‭ ‬شيء،‭ ‬إلاّ‭ ‬أنَّ‭ ‬ما‭ ‬یحدث‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬هي‭ ‬أبعد‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬عن‭ ‬الحداثة،‭ ‬بَلْ‭ ‬تُنسب‭ ‬إلى‭ ‬التخلُّفِ‭ ‬والفشلِ‭ ‬الذريع‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭. ‬سوف‭ ‬أسوق‭ ‬مثالاً‭ ‬واحداً‭ ‬على‭ ‬الأساليب‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭. ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬سقوط‭ ‬النظام‭ ‬الدكتاتوري،‭ ‬كانت‭ ‬تدار‭ ‬دوائر‭ ‬الدولة‭ ‬بانسيابية،‭ ‬عدا‭ ‬الدوائر‭ ‬القمعية‭ ‬في‭ ‬ظلِّ‭ ‬الأنظمة‭ ‬الدكتاتورية،‭ ‬حیث‭ ‬كانت‭ ‬تدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أزلام‭ ‬النظام‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬القانون‭ ‬والحقوق؛‭ ‬أعود‭ ‬لأقول‭ ‬بأنَّ‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تسلسل‭ ‬في‭ ‬المراتب‭ ‬الوظيفية،‭ ‬فأنا‭ ‬شخصیاً‭ ‬عشتُ‭ ‬الحیاة‭ ‬الوظيفية‭ ‬لمدة‭ ‬تزید‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬وثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬وكان‭ ‬نقل‭ ‬الموظف‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬المدراء‭ ‬العامينْ،‭ ‬كذلك‭ ‬منح‭ ‬العلاوات‭ ‬والترقيَّات‭ ‬والدرجات‭ ‬والإجازات،‭ ‬كلها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬توصيَّةِ‭ ‬من‭ ‬المسؤول‭ ‬المباشر‭ ‬للموظف‭ .‬لكنَّ‭ ‬ما‭ ‬یحدث‭ ‬الآن،‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬اليأس‭ ‬على‭ ‬حال‭ ‬النظام‭ ‬الكسيح،‭ ‬إذْ‭ ‬أصبحتْ‭ ‬مصائر‭ ‬ملايين‭ ‬الموظفين‭ ‬العراقيين‭ ‬بيدِ‭ ‬سيَّدةٍ‭ ‬تُدعى‭ (…) ‬وهي‭ ‬بدرجة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬فنقل‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يتمَّ‭ ‬إلاّ‭ ‬بموافقة‭ ‬هذه‭ ‬السيَّدة‭ ‬المتجبِّرة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭! ‬ولا‭ ‬تمنح‭ ‬ترقية‭ ‬أو‭ ‬ترفيع‭ ‬كاستحقاق‭ ‬قانوني‭ ‬للموظف‭ ‬إلاّ‭ ‬بموافقتها‭! ‬ولا‭ ‬تستحدث‭ ‬درجات‭ ‬وظيفيَّة‭ ‬مالم‭ ‬تؤشر‭ ‬بقلمها‭ ‬الذهبي‭ ‬على‭ ‬ذلك؛‭ ‬ولا‭ ‬يُعيَّن‭ ‬موظف‭ ‬إلاّ‭ ‬برحمتها‭! ‬وهكذا‭ ‬أصبح‭ ‬مصير‭ ‬ملايين‭ ‬الموظفين‭ ‬رهناً‭ ‬بيد‭ ‬هذه‭ ‬السيَّدة‭ ‬المـُبجَّلة،‭ ‬تصوروا‭ ‬كم‭ ‬تستغرق‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬أيَّة‭ ‬معاملة؟‭ ‬وكمْ‭ ‬من‭ ‬الأشهر‭ ‬يستغرق‭ ‬الجواب‭ ‬على‭ ‬أيَّة‭ ‬معاملة‭ ‬وهي‭ ‬بالآلاف‭ ‬إنْ‭ ‬لم‭ ‬أقُلْ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف؛‭ ‬وكثيراً‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الجواب‭ ‬صادماً‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬الموظف‭ ‬المسكين‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار،‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬الجواب‭ ‬نهائيَّاً‭ ‬وتضيع‭ ‬معاملات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬أدراج‭ ‬وزارة‭ ‬الماليَّة؟‭ ‬والأدهى‭ ‬أنَّ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬الإدارية‭ ‬لن‭ ‬يحسم‭ ‬أمرها‭ ‬وتبقى‭ ‬مؤجلة؛‭ ‬حتى‭ ‬تعود‭ ‬السيَّدة‭ ‬من‭ ‬الإجازة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬إيفادها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬العراق؟‭! ‬وهنا‭ ‬أتساءل‭ ‬ويتساءل‭ ‬معي‭ ‬ملايين‭ ‬الموظفين‭ ‬العراقيين؛‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬السيَّدة‭ ‬‮«‬‭ ‬أُمّ‭ ‬الخبزة‮»‬‭ ‬تتمتعُ‭ ‬بهذه‭ ‬القدرات‭ ‬الخارقة؟‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تدير‭ ‬دفَّة‭ ‬وزارة‭ ‬الماليَّة‭ ‬في‭ ‬كلِّ‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة،‭ ‬فلا‭ ‬حاجةً‭ ‬إلى‭ ‬المدراء‭ ‬العاميين‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬يملؤون‭ ‬الوزارة‭. ‬فهي‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تتمكَّن‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬ملايين‭ ‬الملفَّاتْ‭ ‬برمشة‭ ‬عين‭ ‬وبإشارةٍ‭ ‬من‭ ‬أصبعها‭ ‬الكريم‭!‬‮»‬

لم‭ ‬أشأ‭ ‬نقل‭ ‬كلُّ‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬هذا‭ ‬المواطن؛‭ ‬لأنَّ‭ ‬سطورها‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬تشتعلُ‭ ‬غضباً‭ ‬ولعنات؛‭ ‬بعدَ‭ ‬أنْ‭ ‬ضاقتْ‭ ‬بصاحبها‭ ‬السبل‭ ‬ودبَّ‭ ‬في‭ ‬قلبه‭ ‬اليأس‭. ‬فأيَّةُ‭ ‬مصيبة‭ ‬حلَّتْ‭ ‬على‭ ‬رؤوس‭ ‬المواطنين؟‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬الأمل،‭ ‬نتيجة‭ ‬الغطرسة‭ ‬والروتين‭ ‬القاتل‭ ‬لسيَّدة‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬أُمُّ‭ ‬الخُبزة»؛‭ ‬والتي‭ ‬جعلتْ‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المحرومين‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرون‭ ‬صدور‭ ‬أوامر‭ ‬تعيينهم؛‭ ‬ومن‭ ‬موظفي‭ ‬الدولة‭ ‬البسطاء‭ ‬الذين‭ ‬يأملون‭ ‬بالترفيع؛‭ ‬مثل‭ ‬الأيتام‭ ‬على‭ ‬مائدة‭ ‬اللئام‭. ‬فهل‭ ‬من‭ ‬مجيبٍ‭ ‬لاستغاثتهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء؟